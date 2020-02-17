Артроз кистей рук – это заболевание опорно-двигательного аппарата, которое примерно в 9 раз чаще диагностируется у женщин, чем у мужчин. Патология пальцев рук относится к редким патологиям, чаще всего болезнь поражает тазобедренный, коленный или плечевой сустав. Лечение артроза кистей следует начинать с момента проявления первых симптомов. Чем раньше была начата терапия, тем выше шансы на восстановление подвижности и полноценной двигательной активности рук. На поздних стадиях патологический процесс не поддается излечению и может привести к утрате человеком трудоспособности, а в результате – к инвалидности.

Источник:http://www.medi-cn.ru/index/1/zabolevaniya-sustavov