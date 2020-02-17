Очень важно своевременно замечать признаки диабета, такие как неожиданные колебания веса, участившиеся походы в туалет, сухость во рту, постоянно высокий аппетит и другие.

Диабет относится к заболеваниям, часто называемым «тихими убийцами».

Этот недуг отличается свойством длительное время развиваться неопознанным – его признаки нередко связывают с безвредными обстоятельствами или другими недомоганиями: по статистике, один из трех имеющих диабет людей не знает, что болен.

О признаках диабета, которые важно замечать своевременно

Частое желание помочиться. Оно может объясняться чрезмерным потреблением жидкости или воспалением мочевыводящих путей. Если это не ваш случай, возможно, у вас диабет: при заболевании им почки начинают работать интенсивнее, пытаясь вывести сахар из организма через мочу.

Ощущение жажды. Активная потеря жидкости организмом (см. пункт выше) включает механизмы восполнения ее баланса – так возникает постоянное желание пить.

Сухость во рту. Она также возникает из-за потери влаги. При этом делает человека склонным к инфекциям полости рта.

Голод. Повышенный аппетит как признак диабета связан с резкими колебаниями уровня сахара в крови, типичными для данного заболевания.

Усталость. При диабете она может быть хронической или усиливаться после употребления пищи.

Нарушение зрения. Избыток глюкозы в крови негативно влияет на мелкие сосуды, питающие кровью глаза, – обзор становится размытым, картинка искажается, могут возникать вспышки света.

Инфекции. «Засахаренная» кровь диабетиков позволяет быстрее размножаться бактериям, вирусам, грибкам: отсюда подверженность разного рода инфекцям. Вагинальный кандидоз, кожные грибковые заболевания, инфекции мочевыводящих путей становятся особенно частыми.

Неприятные ощущения в конечностях. Онемение, покалывание, жжение, боль – все эти признаки обусловливаются нарушениями работы нервной системы, вызываемыми диабетом.

Колебания веса. Внезапное похудение или набор веса связаны с неспособностью организма адекватно перерабатывать инсулин – гормон, контролирующий поступление глюкозы в клетки.

Медленное заживление ран. Повышенный сахар повреждает вены и артерии, нарушается подача крови к клеткам кожи, ее регенерация происходит гораздо хуже.

http://www.medi-cn.ru/index/1/lechenie-preddiabeta