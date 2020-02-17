Четверг, 11 Июня 2020 г. 11:31
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Технологии, которые используют в восточной медицине для лечения шейного остеохондроза
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Метки:
остеохондроз
здоровье
медицина
лечение остеохондроза
остеохандроз
Три основные технологии, которые используют в восточной медицине для лечения шейного остеохондроза:
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Иглорефлексотерапия. Помогает работать как с отдельными участками воспаления или боли, так и прорабатывать общий фронт заболевания. Снимает мышечные спазмы, боль, отечность, быстро восстанавливает чувствительность и двигательную активность пальцев, стимулирует работу внутренних органов.
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Мануальная терапия. Глубоко действует на ткани и кровеносную систему. Благодаря этому освобождаются сдавленные нервы, разгружаются позвонки, к тканям приливает кровь, улучшается обмен веществ. Для снятия напряжения и увеличения расстояния между позвонками может применяться ручное вытягивание.
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Точечный массаж. Эффективно действует против мышечных спазмов шейных мышц, убирает гипертонус, стимулирует кровоснабжение мозга, в комплексе с другими методами убирает воспаление и отечность.
http://www.medi-cn.ru/index/1/lechenie-shejnogo-osteoxondroza-ot-kitajskix-vrachej
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