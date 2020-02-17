Превенти́вная медицина — направление альтернативной медицины. Специалисты в этом направлении стремятся продлить полноценную здоровую жизнь человека, с помощью определения изменений в организме отдельно взятого человека, которые могут привести в дальнейшем к заболеваниям и принять адресные меры, направленные на предотвращение болезней. Превентивная медицина — это комплекс диагностических мероприятий, направленных на выявление потенциальных рисков для здоровья, таких как наследственные заболевания, «профессиональные» болезни, а также патологии, связанные с неблагоприятной экологической обстановкой или неправильного образа жизни. Данное направление стремится минимизировать риски заболеваний, сохранить здоровье и резервы организма человека. Поэтому превентивная медицина следует современным приоритетам в медицине:

— превентивности, направленной на предотвращение возможных генетических заболеваний при помощи досимптоматической профилактики;

— предикативности, направленной на прогнозирование заболеваний с помощью генетических исследований;

— партисипативности, направленной на совместную работу медицинских специалистами и пациента;

— персонификации, направленной на индивидуальный подход к пациентам

Специалисты центров «Млечный путь» всегда придерживаются принципа предупреждения, а не лечения. Он является основополагающим элементом всей медицины Китая и соотносится с целями превентивной медицины. Это методология управления здоровьем и ресурсами организма, которая помогает продлить жизнь, предупреждая болезни и патологические процессы.

Наши врачи работают с естественными ресурсами, восстанавливают энергетический баланс. Это позволяет не прятать или заглушать симптомы болезней, а указывать организму причину, которую он может устранить собственными силами. Таким образом, клиника превентивной медицины – это место, где не ждут возникновения болезней, а понимают, как не дать им появиться.

В «Млечном пути» для обнаружения предпосылок и предупреждения болезней используют:

иглорефлексотерапию

разные виды массажа: мануальный, баночный, нефритовый, гуаша

акупунктуру

пульсовую диагностику

Процедуры направлены на восстановление внутренней координации организма – чтобы органы и системы действовали совместно, своевременно реагировали на потенциальные угрозы.

http://www.medi-cn.ru/index/1/klinika-preventivnoj-mediczinyi