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Превентивная медицина
Превенти́вная медицина — направление альтернативной медицины. Специалисты в этом направлении стремятся продлить полноценную здоровую жизнь человека, с помощью определения изменений в организме отдельно взятого человека, которые могут привести в дальнейшем к заболеваниям и принять адресные меры, направленные на предотвращение болезней. Превентивная медицина — это комплекс диагностических мероприятий, направленных на выявление потенциальных рисков для здоровья, таких как наследственные заболевания, «профессиональные» болезни, а также патологии, связанные с неблагоприятной экологической обстановкой или неправильного образа жизни. Данное направление стремится минимизировать риски заболеваний, сохранить здоровье и резервы организма человека. Поэтому превентивная медицина следует современным приоритетам в медицине:
— превентивности, направленной на предотвращение возможных генетических заболеваний при помощи досимптоматической профилактики;
— предикативности, направленной на прогнозирование заболеваний с помощью генетических исследований;
— партисипативности, направленной на совместную работу медицинских специалистами и пациента;
— персонификации, направленной на индивидуальный подход к пациентам
Специалисты центров «Млечный путь» всегда придерживаются принципа предупреждения, а не лечения. Он является основополагающим элементом всей медицины Китая и соотносится с целями превентивной медицины. Это методология управления здоровьем и ресурсами организма, которая помогает продлить жизнь, предупреждая болезни и патологические процессы.
Наши врачи работают с естественными ресурсами, восстанавливают энергетический баланс. Это позволяет не прятать или заглушать симптомы болезней, а указывать организму причину, которую он может устранить собственными силами. Таким образом, клиника превентивной медицины – это место, где не ждут возникновения болезней, а понимают, как не дать им появиться.
В «Млечном пути» для обнаружения предпосылок и предупреждения болезней используют:
Процедуры направлены на восстановление внутренней координации организма – чтобы органы и системы действовали совместно, своевременно реагировали на потенциальные угрозы.
http://www.medi-cn.ru/index/1/klinika-preventivnoj-mediczinyi
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