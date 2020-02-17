До эпохи Возрождения западная медицина была гораздо ближе к китайской медицине. Далее в мышлении Европейской цивилизации произошел переворот: распространилось представление о независимости людей от окружающих жизненных систем, появилось убеждение, что можно властвовать над природой не испытывая обратного влияния. Человек расстался с зависимостью от природы, подразумевая свою неуязвимость, непобедимость, бессмертие.



Согласно канонам традиционной китайской медицины организм человека является неотъемлемой частью космоса. Организм человека - это сложная саморегулирующаяся система, которая находится в динамическом равновесии с окружающим миром.



Человек воплощает природные циклы и взаимодействует с ними: суточными, месячными, сезонными и текущими всю жизнь. Как Земля состоит из суши, океана и атмосферы, так и тело включает кровь, которая управляет материальной формой тела, влагу, которая является внутренней средой, и "ци", которая регулирует форму и деятельность процессов саморегуляции в теле человека. "Ци" - это энергия, которая находится как в самом человеке, так и в окружающей среде. Здоровье человека, согласно канонам китайской медицины, характеризуется нормальным соотношением компонентов "ци" и движением энергии в организме.



Китайская медицина учит, что все заболевания проистекают от нарушения работы энергетических каналов, что проявляется в неравномерном распределении компонентов энергии в органах человека. Исходя из этой концепции, лечебные мероприятия должны быть направлены на восстановление циркуляции энергии в меридианах.



Тысячелетиями китайские врачи изучали природу и стремились постичь секреты взаимодействия с ней, чтобы культивировать и направлять жизненную силу. Человек существует и взаимодействует с внешней средой благодаря своей способности обмениваться с ней энергией.



Итак, китайская медицина отличается такими достоинствами, как:

целостный подход к человеку,

учет места

и времени лечебного воздействия.

Тем, кому китайская медицинская наука кажется слишком надуманной и слабо связанной с анатомией, физиологией и другими разделами знания, можно посоветовать испытать ее на себе. При появлении такой "реальности, данной в ощущении", как неожиданно возникающее ощущение каналов, непонятных потоков в теле и прочих эффектов, отношение к восточным, в том числе и китайским, древнемедицинским теориям, естественно, меняется.



В различии исходных позиций теории познания коренится решающее отличие между современной Западной и китайской медициной. Китайская медицина начинает с выявления широких взаимосвязей, на основе которых учитываются многочисленные наблюдения и заключения по аналогии, выявляются практические мероприятия лечебного характера. Сегодня многие люди стремятся заново осознать свою цельность с природой, и, воплощая все эти ценности, китайская медицина приобретает растущую популярность.

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