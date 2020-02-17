Почки, как часть эндокринной и мочевыводящей систем являются жизненно важными органами. Они не только обеспечивают вывод вредных веществ из организма, но так же контролируют водно-солевой обмен, регулируют артериальное давление и вырабатывают витамины и гормоны, необходимые другим органам.

Поэтому, заболевания почек приводят к серьезным нарушениям в функционировании всех систем организма. Изменения в почках, вызванные воспалительными или инфекционными процессами могут привести не только к почечной недостаточности, гидронефрозу, нефриту, аденоме простаты у мужчин и мастопатии у женщин, но также к гормональному дисбалансу и заболеваниям эндокринной системы.

В китайской медицине считается, что почки хранят квинтэссенцию Цзин, которая регулирует жизнедеятельность всех органов и систем организма человека за счет находящихся в ней иньской и яньской энергий. Нарушение баланса энергий приводит к синдрому «холода», который вызывает заболевания почек.

Для лечения почек в китайской медицине используется комплексная терапия, направленная на оздоровление всего организма, а не только больных органов. Для избавления от «холода» почек, применяются прогревания стоун-терапии, и воздействие на активные точки меридианов почек иглоукалыванием и акупунктурой. Для восстановления баланса энергии, вызвавшего заболевание, врачи китайской медицины обращаются к фитотерапии, лечебному массажу и иглоукалываниям.

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http://www.medi-cn.ru/zabolevaniya/zabolevaniya-organov-mochepolovoj-sistemyi