Сейчас западные ученые приходят к тому, что тромбы — это не просто холестериновые бляшки. Тромбы формируются вокруг веществ, которые создаются в организме под действием определенных негативных эмоций. Каким образом? Эмоции ведут к гормональным метаболическим изменениям. Они, в свою очередь, способствуют образованию нерастворимых веществ, которые оседают на стенках сосудов и захватываются клетками иммунной системы. Вокруг этого комплекса и формируется бляшка (так организм пытается изолировать этот нерастворимый комплекс), которая может стать тромбом.

Отсюда первый совет по профилактике инсульта — отслеживать свой негатив и работать с ним.

С точки зрения китайской медицины у инсульта достаточно сложная этиология, включающая в себя два компонента: ветер и флегма.

Поговорим о ветре.

Работа нервной системы связана с печенью. (В традиционной китайской медицине функции печени и нервной системы во многом схожи). Например, функция распределения энергии по телу — это и метаболическая функция печени, и функция нервной системы. Соответственно, нарушения работы печени сказываются на работе нервной системы. Этот процесс по большей части связан с гневом. Когда человек находится в состоянии гнева, раздражения и т.д., у него нарушается нормальное прохождение энергии печени. Она застаивается, сжимается и это проявляется как раздражительность; у женщин появляются проблемы с месячными, с кормлением грудью; может возникнуть дискомфорт в подреберье, комок в горле, нарушится работа пищеварительной системы. Это первая застойная стадия.

Следующая стадия — жар, наступает тогда, когда печень начинает нагреваться. Как известно из законов физики, сжатие вещества приводит к его разогреву. К симптомам предыдущей стадии могут добавляться: бессонница, сильные головные боли, универсальные симптомы жара — сухость, жажда.

Следующий этап — сухость. Длительное нагревание иссушает организм — выжигает инь. Возникают симптомы недостаточности инь — мочеполовые нарушения, потливость по ночам, мушки в глазах.

Когда дефицит инь становится очень большим, возникает ветер. Это уже очень продвинутая стадия болезни, характеризующаяся мигрирующими, непостоянными проявлениями: тики, треморы, головокружения. В аллегорическом смысле можно сказать, что при недостаточности энергии сосуды настолько ею не заполнены, что в них просто «гуляет ветер».

С этой точки зрения инсульт — это проявление ветра.

Другой важный компонент, предрасполагающий к инсульту — это слизь.

Образование слизи связано с неэффективной работой пищеварительной системы (элемент Земля — система органов — желудок/поджелудочная железа) — неправильного и неполного переваривания пищи. Поэтому для профилактики инсульта очень важно правильно питаться, чтобы не зашлаковывать свой организм и поддерживать здоровье пищеварительной системы.

При состоянии жара, связанного с печенью, эта слизь обезвоживается и концентрируется — получается флегма. Флегма имеет свойство закупоривать, забивать сосуды.

Комбинация закупоренных сосудов с «гуляющим ветром» приводит к инсульту. Причем, недостаточность ресурсов (недостаток инь — «ветер») может идти и от пищеварительной системы, и от почек, и от других органов.

Продолжим тему истощения нервной системы уже с гормональной точки зрения. Нервное истощение связано с хроническим стрессом. Напряжение вызывает выброс адреналина надпочечниками. Длительные выбросы адреналина (на фоне хронического напряжения) приводят к выгоранию надпочечников, которые перестают вырабатывать большое количество адреналина.

Одним из проявлений служит вегетососудистая дистония — недостаточность адреналиновых реакций приводит к тому, что сосуды не могут вовремя сжаться, и человек испытывает головокружение при смене положения тела.

Другой эффект хронического стресса — активация воспалительных процессов, в том числе, в сосудистой системе. Воспаление стенки сосудов способствует формированию бляшек.

В нервной системе также происходит процесс выгорания. Нервная система теряет возможность интенсивно и своевременно отвечать на стрессы. Можно сказать, что происходит ее «отупление», которое приводит к измененному контролю над работой сосудистой системы, пищеварительной системы и других органов.

То есть, формируется замкнутый порочный круг, так как нарушение работы пищеварительной системы, в свою очередь, ведет к истощению нервной системы.

Соответственно, профилактикой инсульта служит также работа со стрессом. Чтобы справляться со стрессами, нужно изменить свое отношение к ним. Стресс становится таковым только тогда, когда мы его воспринимаем как стресс. Изначально события «не окрашены», это мы придаем им тот или иной оттенок, и, значит, в наших силах его изменить. Это процесс не быстрый, как и любая работа со стереотипными реакциями.

Работа с причинами и с последствиями инсульта — долгая и кропотливая. Инсульт — это не случайное событие. Это результат определенного образа жизни (образа мышления, питания, стиля жизни) в течение десятилетий. Поэтому, профилактика инсульта реальна, и гораздо эффективнее, чем лечение последствий. https://mstdn.social/@chinesemedic/103967762062505223