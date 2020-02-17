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Традиционная китайская медицина при лечении синдрома хронической усталости
На первых порах человек ощущает усталость и недомогание, ломоту в пояснице и ноющие головные боли; падает зрение, ухудшается состояние волос и ногтей, аппетит и настроение.
Длительно существующий в организме дефицит приводит к нарушению работы внутренних органов, возникает серьезный сбой защитных систем организма, то есть страдает иммунитет, — и возникают заболевания, вначале функциональные, а затем и органические. Впрочем, это разделение носит весьма условный характер.
В китайской медицине существует детальная классификация таких «дефицитов», и в каждом случае применяется конкретный рецепт.
Печень первая реагирует на психоэмоциональный стресс, вызывая сбой в работе внутренних органов: нарушается перистальтика желудочно-кишечного тракта, страдает выброс желчи, тонус сосудов (в частности, сердца и головного мозга).
Такому пациенту европейский врач чаще всего ставит диагноз «дискинезия желчевыводящих путей», или «вегетососудистая дистония», или «астено-вегетативный синдром». Но лечение «общими средствами» не всегда приводит к желаемому результату.
Разбалансированная и «уставшая» пищеварительная система оказывается не в состоянии переварить и усвоить витамины, минералы и «правильные» продукты питания, которые прописывает больному европейский врач.
В Китае никого не удивляет, когда тысячи людей всех возрастов по утрам прямо на улицах занимаются гимнастикой. Конечно, выполнять упражнения из китайской гимнастики тайцзицюань или цигун сложнее, чем комплекс европейской атлетической гимнастики. Однако и эффект не заставит себя ждать.
Восполнить же утраченные силы, энергию и питательные вещества, необходимые организму, помогут фитокомплексы, изготовленные по рецептам традиционной китайской медицины, которые уже получили признание в нашей стране и доказали свою высокую эффективность.
P. S. Как часто мы гонимся за подвешенной впереди морковкой, пытаясь ухватить ее зубами… А погоня за обилием земных благ, в конце концов, приводит к усталости, истощению, болезням…
И тогда, стоя на вершине своего богатства и могущества (а иногда и лежа на койке), человек ощущает лишь душевную пустоту и сожалеет о зря прожитой жизни.
http://www.medi-cn.ru/
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Метки: хроническаяусталость медицина здоровье синдром хронической усталости
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ЛЕЧЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТА
В медицинском центре "Млечный путь" применяется специальный комплекс лечебных мероприятий, направленный на избавление от целлюлита. В его основе лежат принципы китайской медицины. Восточные целители связывают причину образования целлюлита с избыточным количеством слизи в организме, что происходит при недостатке энергии Ци и является следствием сбоев в работе пищеварительной системы.
Исходя из этого, воздействие на проблемные зоны должно иметь комплексный характер и задействовать различные системы организма. Именно поэтому лечение включает точечный массаж, иглоукалывание, обертывания, слим-массаж. Параллельно с этими мероприятиями проводится очищение организма при помощи травяных настоев, которые подбираются каждому пациенту индивидуально.
Комплексное лечение помогает достичь следующих результатов:
http://www.medi-cn.ru/zabolevaniya/lechenie-czellyulita,-kosmetologiya
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Метки: ЛЕЧЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТА целлюлит медицина здоровье
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АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОГРАММА
Антицеллюлитная программа представляет собой комплекс процедур иглоукалывания, в ходе которых осуществляется воздействие иглами на проблемные участки тела, которые в наибольшей мере подверглись подкожным жировым отложениям. Как правило, это зона бёдер и живота.
Точечное воздействие игл ускоряет процесс расщепления подкожного жира, стимулирует кровообращение, что приводит к восстановлению первоначальных контуров тела и лифтингу кожи. Эффект от процедуры антицеллюлитного иглоукалывания заметен уже после двух-трёх сеансов - «Апельсиновая корка» заметно разглаживается, а тело приобретает упругие формы.
Общее количество сеансов иглоукалывания определяется врачом - рефлексотерапевтом индивидуально в отношении каждого пациента, и составляет, как правило, 5 – 10 регулярных процедур.
http://www.medi-cn.ru/zabolevaniya/lechenie-czellyulita,-kosmetologiya
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Метки: целлюлит лечение целлюлита как лечить целлюлит антицеллюлитная программа
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Лечение гипотонии, методики китайской традиционной медицины
Артериальная гипотония представляет собой пониженное (по сравнению с нормой: 100/65 мм рт. ст для мужчин и 95/60 мм рт. ст. для женщин) артериальное давление.
Одним из признаков гипотонии является потемнение в глазах при резком вставании или разгибании тела (ортостатическая гипотония), при этом ноги становятся ватными. Симптомы гипотонии могут развиваться постепенно или возникнуть в форме резкого приступа (например, вследствие большой кровопотери), результатом которого может стать обморок. Соответственно в медицинской практике различают острую артериальную гипотония (гипотензию) и хроническую гипотонию.
Основная опасность гипотонии состоит в том, что она приводит к недостаточному кровоснабжению и, как следствие, кислородному голоданию головного мозга и внутренних органов. Вот почему это заболевание требует обязательного и своевременного лечения.
Женщины страдают этим заболеванием чаще, чем мужчины, из них до 80% - первичной, или нейроциркуляторной гипотонией с такими симптомами, как тяжесть в голове, высокая утомляемость, головокружения.
Лечение гипотонии в китайской медицине проводится индивидуально, исходя из причины пониженного давления. Для этого применяется комплексная терапия лечебными процедурами (иглоукалывание, точечный массаж и др.) и фитопрепаратами.
Обязательной составляющей лечения является восстановление баланса нервной системы, повышение уровня жизненных сил, устранение хронической усталости, нарушений сна, улучшение психоэмоционального состояния.
Благодаря комплексному воздействию методами китайской медицины показатели артериального давления стабилизируются в пределах нормы, улучшается кровоснабжение головного мозга и всего организма, улучшается работа сосудов, устраняются головные боли и метеозависимость, повышается работоспособность и значительно улучшается качество жизни.
Основными симптомами гипотонии являются тупые, давящие, распирающие головные боли в висках и затылке, головокружения, метеозависимость (чувствительность к перемене погоды), вялость, сонливость, апатия, ухудшение памяти, снижение работоспособности, раздражительность, нарушения сна.
Причины гипотонии могут быть различными:
1. Следствие вегето-сосудистой дистонии.
Нередко заболевание сопутствует вегето-сосудистой дистонии, а последние клинические исследования доказали тесную связь гипотонии с депрессией и хронической усталостью (дисбаланс регулирующей системы Рлунг – тиб.).
2. Заболевания сердечно-сосудистой системы и желцудочно-кишечного тракта.
Другие возможные причины – заболевания сердечно-сосудистой системы (в частности, сердечная недостаточность, атеросклероз), желудочно-кишечного тракта, авитаминоз, различные интоксикации, аллергические реакции и другие проблемы здоровья.
3. Язвенная болезнь желудка.
Кроме того, гипотония как сопутствующее заболевание может развиться на фоне язвенной болезни, эндокринных заболеваний, болезней печени (гепатит), ревматизма. Другая распространенная причина гипотонии – остеохондроз шейного отдела позвоночника.
4. Защитная реакция организма на внешние изменения.
Симптомы гипотонии могут возникнуть и у относительно здоровых людей как защитная реакция организма на резкую перемену климата, повышенные физические нагрузки. Такую форму гипотонии называют адаптационной или физиологической. Ее симптомы устраняются сравнительно легко и не требуют серьезного лечения.
Другая форма гипотонии называется симптоматической и развивается как сопутствующий недуг на фоне инфекционных и неинфекционных заболеваний (сердца, легких, печени). Лечение гипотонии в этом случае будет направлено на устранение основного заболевания, после чего показатели артериального давления возвращаются к норме.
В отличие от симптоматической формы, нейроциркуляторная гипотония развивается как самостоятельное заболевание, как правило, на фоне нервных стрессов, психологических перегрузок, умственного переутомления, негативного психоэмоционального фона и других видов дисбаланса нервной системы. В этом случае говорят о первичной гипотонии, которая требует направленного лечения для восстановления баланса нервной системы и устранения симптомов пониженного давления.
В лечении гипотонии основные свои усилия китайская медицина направляет на повышение уровня жизненных сил в организме, улучшение качества сна и способности организма восстанавливать силы, повышение стрессоустойчивости и устранение последствий стрессов, нормализацию психоэмоционального состояния, для чего применяется комплекс лечебных процедур, включая иглоукалывание и точечный массаж. и специальные фитопрепараты, улучшающие состояние нервной системы и восстанавливающие нормальный сон. В отличие от химических седативных средств, эти фитопрепараты изготавливаются из лекарственных растений и не оказывают побочных эффектов (таких как сонливость, вялость и другие).
Во всех случаях лечение гипотонии в китайской медицине имеет комплексный характер и назначается строго индивидуально после проведения тщательной диагностики для установления первопричины заболевания с ее последующим устранением и стабилизацией показателей артериального давления в пределах нормы. http://www.medi-cn.ru/index/1/klinika-preventivnoj-mediczinyi
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Метки: гипотония лечение гипотонии как лечить гипотонию медицина здоровье пониженное давление
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Как сохранить здоровье во время карантина.
Вынужденное длительное пребывание в помещении предрасполагает к риску сбоя биоритмов. Ведь в наших комнатах очень низкая освещенность и совсем мало ультрафиолета. Естественный свет важен по многим причинам: он повышает настроение, он стимулирует выработку мелатонина и улучшает качество сна, снижает выработку кортизола, уменьшает тревожность. А кроме этого – улучшает чувствительность к инсулину и снижает аппетит (особенно вечерний). Ультрафиолет важен не только для выработки витамина Д, но и стимулирует выделение оксида азота NO, который играет важную роль в иммунной защите. Ультрафиолет стимулирует и выделение дофамина через ретино-дофаминовую систему. Поэтому даже если вы дома на карантине, ловите солнце через открытые окна, проводите больше времени на балконе, сделайте рабочее место у окна, уберите шторы и занавески, раздобудьте ключ от крыш. Ловите солнце – это важно для здоровья и настроения. Куда выходят окна в вашей квартиры?
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Метки: карантин здоровье сохранить здоровье медицина
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Синдром хронической усталости
Интересный факт: еще не так давно в европейской медицине такое понятие, как «синдром хронической усталости» практически не применяли. Пациента, предъявляющего жалобы, свойственные этому синдрому, могли долго и не всегда успешно лечить от других заболеваний, еще больше усугубляя ситуацию. Обратная ситуация наблюдалась в традиционной китайской медицине, где особое состояние «сю лао», как раз и обозначающее хроническое переутомление, было известно уже давно. Более того, именно осознание того факта, что переутомление – основа развития множества заболеваний, заставляет специалистов восточной медицины выявлять его как можно раньше и лечить на самом высоком профессиональном уровне.
К возникновению синдрома хронической усталости, по мнению представителей традиционной европейской медицинской школы, приводит длительное физическое и психо-эмоциональное перенапряжение, особый ускоренный ритм жизни, сложные условия труда, повышенная ответственность. Обычный отдых не приносит облегчения и восстановления затраченных сил, постепенно усталость накапливается, переходя в заболевание.
Собственно, примерно в том же ключе рассматривает хроническую усталость и китайская медицина, однако акценты несколько смещены в сторону истощения нервной системы (изменение энергии ци на меридиане сердца, преобладание энергии возбуждения – ян над торможением - инь), что влечет за собой нарушения со стороны иммунитета и высокий риск развития инфекционных заболеваний.
«Заболевание, возникающее от всего и ни от чего конкретного» - именно такое определение можно чаще всего услышать от практикующих специалистов. А раз так, то и поиск причин, и лечение могут затянуться на годы, а успешность останется сомнительной. Поскольку зачастую синдром хронической усталости возникает у людей достаточно молодого, активного и трудоспособного возраста, очевидно, что проблема выходит на грань медико-социальной. Обойти все острые углы вопроса, избавиться от синдрома хронической усталости, не рискуя усугубить состояние нервной системы позволяет комплексная и глубоко философская медицина Китая. С помощью хорошо изученных и тщательно выверенных на практике методик специалисты китайской медицины на протяжении многих лет добиваются высокой эффективности в лечении синдрома хронической усталости и других заболеваний нервной системы. http://www.medi-cn.ru/
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Метки: Синдром хронической усталости переутомление китайская медицина
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Лечение аллергии в традиционной медицине Китая
В китайской медицине аллергию лечат фитотерапией, иглоукалыванием и акупунктурным массажем. Рефлексотерапия (иглоукалывание) помогает уменьшит интенсивность аллергической реакции, она балансирует доши и предупреждает их возмущение. В зависимости от выбранных точек установки, иглы помогают убрать отёк, уменьшить насморк, сделать голову «легче». Набор точек для уравновешивания внутренних процессов и энергии определяется специалистом индивидуально. Нет типовой рецептуры – каждый раз надо опросить пациента, узнать о его образе жизни, состоянии здоровья, учесть личные особенности.
Рефлексотерапия – метод непосредственного воздействия на причину. Она помогает запустить процесс лечения внутренними силами организма. Эффективнее всего это происходит, когда есть качественная база. А её необходимо настраивать с помощью фитотерапии. Она закладывает фундамент длительного действия, при постоянном применении устранять глубокие проблемы, с которыми надо работать долго и деликатно, а не экспресс-решениями. http://www.medi-cn.ru/index/1/lechenie-sezonnoj-al...etodikami-kitajskoj-mediczinyi
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Метки: лечение аллергии аллергия ЗДОРОВЬЕ медицина
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Комплекс 8 Кусков Парчи
Комплекс «Восемь кусков парчи — Ба Дуань Цзин». Простота и эффективность. Простота предлагаемых упражнений из системы «Восемь кусков парчи» заключается в том, что в отличие от других систем цигун они чрезвычайно доступны по своим движениям, требуют небольшой площадки для занятий (их можно практиковать даже в небольшой городской комнате), и, самое главное, на первых этапах не требуют изучения сложных методов концентрации внимания. Комплекс экономит время, он выполняется 10 с небольшим минут. Его достаточно выполнять утром и вечером. ... «Восемь кусков парчи» – одна из редких систем, для занятий которой нет ограничений ни по возрасту, ни по физическому состоянию.
Подробное описание https://triquetra.ru/meditsinskij-tsigun/kompleks-8-kuskov-parchi.html
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Метки: цигун 8 кусков парчи БА ДУАНЬ ЦЗИНЬ ГИМНАСТИКА КИТАЙСКАЯ
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Лечение аллергии в китайской традиционной медицине
Как правило, аллергия возникает, когда наш иммунитет ошибочно воспринимает даже полезные вещества, как самую настоящую угрозу для организма.
Самые распространенные аллергены это: некоторые продукты, пыльца, шерсть животных и яд насекомых. Китайская медицина не предусматривает в своем лечении наличие кремов, мазей и таблеток, ведь как правило они все гормональные и только заглушают симптомы на время, а не устраняют болезнь на корню.
Возникновение аллергического ринита китайская медицина связывает с реакцией на непривычные запахи, пыльцу и т.д. или проникновением внутрь патогенных факторов ветра и холода, в большинстве случаев аллергический ринит возникает при функциональной недостаточности и холоде легких, селезенки и почек.
Меридиан легких в своем ходе достигает желудка, например, при приеме холодной жидкости холод желудка передается на меридиан легких, возникают такие симптомы аллергического ринита, как заложенность носа, чихание итд.
Поэтому при лечении подобных состояний применяются методы ТКМ, оказывающие согревающие и укрепляющее действие на легкие, селезенку и почки, в то же время используются методы, направленные на выведение ветра из организма и восстановление проходимости дыхательных путей, носового дыхания.
Кожную сыпь связывают с нарушениями в меридиане желудка и толстого кишечника, так как в этих меридианах протекает больше всего среди всех меридианов крови и энергии ци. Всасываемые вещества в пищеварительном тракте разносятся по всему организму, в том числе
доходят до кожного покрова организма. Через поры кожи происходит выделение ненужных веществ с потом.
При неправильном питании, нарушении работы пищеварительной системы, ненужные вредные вещества выделяются в том числе через кожу, что проявляется кожной сыпью.
Состояние кожи также связано с меридианом легких, согласно теории о пяти элементах. Поэтому при аллергических заболеваниях часто появляется кожная сыпь.
Лечение травами, иглоукалыванием позволяют нормализовать работу пищеварительной системы, дыхательной системы и состояние кожи.
Таким образом происходит очищение организма, и аллергия отступает.
http://www.medi-cn.ru/index/1/lechenie-sezonnoj-al...etodikami-kitajskoj-mediczinyi
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Метки: аллергия лечение аллергии как лечить аллергию китайская медицина центр Млечный Путь
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Реабилитация после инсульта
В современной медицине инсульт признается одной из наиболее острых проблем. Это не удивительно, поскольку население практически всех стран мира стремительно стареет, а общее влияние факторов риска на человека увеличивается. Вполне конкретные цифры статистики отражают весь масштаб проблемы; так Россия занимает второе место в мире по уровню смертности от инсульта, опережая многие европейские страны и США. Кроме того, опасен инсульт и своими осложнениями, приводящими к инвалидности пациента. Вся серьезность клинической ситуации обусловлена нарушением кровоснабжения мозга и связанными c ним снижением концентрации кислорода и глюкозы в кровотоке. Принято различать два типа инсульта: ишемический и геморрагический.
Лечение инсульта, как правило, проводится в условиях неврологического стационара. К сожалению, вопросам реабилитации пациентов, перенесших инсульт традиционная европейская медицина уделяет крайне мало внимания, а ведь именно осложнения этого заболевания становятся огромным препятствием для возвращения пациента к нормальной жизни. Именно поэтому специалисты клиники китайской медицины «Млечный Путь» практикуют комплексный подход к восстановлению здоровья пациентов после инсульта и профилактике рецидивов. Индивидуально для каждого пациента подбирается комплекс фитопрепаратов, действие которых направлено на нормализацию артериального давления и состава крови, восстановление баланса иммунной системы и обмена веществ, профилактику атеросклероза, улучшение мозгового кровоснабжения. Также пациентам, перенесшим инсульт показан специальный китайский массаж, иглоукалывание, рефлексотерапия. Темпы восстановления после болезни у каждого пациента свои, однако, всегда можно быть уверенными, что методики традиционной китайской медицины являются эффективным и безопасным способом реабилитации после инсульта.
http://www.medi-cn.ru/index/1/profilaktika-insulta-golovnogo-mozga
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Метки: инсульт ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТА ЛЕЧЕНИЕ ИНСУЛЬТА
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Лечение бесплодия - методики китайской традиционной медицины
Традиционная китайская медицина имеет очень высокий показатель успеха в лечении функционального бесплодия, которое является результатом таких факторов, как гормональный дисбаланс, стрессы, эмоциональные проблемы и т.д. Также китайская медицина может значительно улучшить некоторые структурные (органические) проблемы бесплодия, такие как воспалительные заболевания органов малого таза, эндометриоз, вагиниты, дисфункции яичников, иммунологические причины. http://www.medi-cn.ru/zabolevaniya/ginekologicheskie-zabolevaniya
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Метки: бесплодие китайская медицина медицина
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Инсульт. Причины и лечение с точки зрения китайской медицины
Сейчас западные ученые приходят к тому, что тромбы — это не просто холестериновые бляшки. Тромбы формируются вокруг веществ, которые создаются в организме под действием определенных негативных эмоций. Каким образом? Эмоции ведут к гормональным метаболическим изменениям. Они, в свою очередь, способствуют образованию нерастворимых веществ, которые оседают на стенках сосудов и захватываются клетками иммунной системы. Вокруг этого комплекса и формируется бляшка (так организм пытается изолировать этот нерастворимый комплекс), которая может стать тромбом.
Отсюда первый совет по профилактике инсульта — отслеживать свой негатив и работать с ним.
С точки зрения китайской медицины у инсульта достаточно сложная этиология, включающая в себя два компонента: ветер и флегма.
Поговорим о ветре.
Работа нервной системы связана с печенью. (В традиционной китайской медицине функции печени и нервной системы во многом схожи). Например, функция распределения энергии по телу — это и метаболическая функция печени, и функция нервной системы. Соответственно, нарушения работы печени сказываются на работе нервной системы. Этот процесс по большей части связан с гневом. Когда человек находится в состоянии гнева, раздражения и т.д., у него нарушается нормальное прохождение энергии печени. Она застаивается, сжимается и это проявляется как раздражительность; у женщин появляются проблемы с месячными, с кормлением грудью; может возникнуть дискомфорт в подреберье, комок в горле, нарушится работа пищеварительной системы. Это первая застойная стадия.
Следующая стадия — жар, наступает тогда, когда печень начинает нагреваться. Как известно из законов физики, сжатие вещества приводит к его разогреву. К симптомам предыдущей стадии могут добавляться: бессонница, сильные головные боли, универсальные симптомы жара — сухость, жажда.
Следующий этап — сухость. Длительное нагревание иссушает организм — выжигает инь. Возникают симптомы недостаточности инь — мочеполовые нарушения, потливость по ночам, мушки в глазах.
Когда дефицит инь становится очень большим, возникает ветер. Это уже очень продвинутая стадия болезни, характеризующаяся мигрирующими, непостоянными проявлениями: тики, треморы, головокружения. В аллегорическом смысле можно сказать, что при недостаточности энергии сосуды настолько ею не заполнены, что в них просто «гуляет ветер».
С этой точки зрения инсульт — это проявление ветра.
Другой важный компонент, предрасполагающий к инсульту — это слизь.
Образование слизи связано с неэффективной работой пищеварительной системы (элемент Земля — система органов — желудок/поджелудочная железа) — неправильного и неполного переваривания пищи. Поэтому для профилактики инсульта очень важно правильно питаться, чтобы не зашлаковывать свой организм и поддерживать здоровье пищеварительной системы.
При состоянии жара, связанного с печенью, эта слизь обезвоживается и концентрируется — получается флегма. Флегма имеет свойство закупоривать, забивать сосуды.
Комбинация закупоренных сосудов с «гуляющим ветром» приводит к инсульту. Причем, недостаточность ресурсов (недостаток инь — «ветер») может идти и от пищеварительной системы, и от почек, и от других органов.
Продолжим тему истощения нервной системы уже с гормональной точки зрения. Нервное истощение связано с хроническим стрессом. Напряжение вызывает выброс адреналина надпочечниками. Длительные выбросы адреналина (на фоне хронического напряжения) приводят к выгоранию надпочечников, которые перестают вырабатывать большое количество адреналина.
Одним из проявлений служит вегетососудистая дистония — недостаточность адреналиновых реакций приводит к тому, что сосуды не могут вовремя сжаться, и человек испытывает головокружение при смене положения тела.
Другой эффект хронического стресса — активация воспалительных процессов, в том числе, в сосудистой системе. Воспаление стенки сосудов способствует формированию бляшек.
В нервной системе также происходит процесс выгорания. Нервная система теряет возможность интенсивно и своевременно отвечать на стрессы. Можно сказать, что происходит ее «отупление», которое приводит к измененному контролю над работой сосудистой системы, пищеварительной системы и других органов.
То есть, формируется замкнутый порочный круг, так как нарушение работы пищеварительной системы, в свою очередь, ведет к истощению нервной системы.
Соответственно, профилактикой инсульта служит также работа со стрессом. Чтобы справляться со стрессами, нужно изменить свое отношение к ним. Стресс становится таковым только тогда, когда мы его воспринимаем как стресс. Изначально события «не окрашены», это мы придаем им тот или иной оттенок, и, значит, в наших силах его изменить. Это процесс не быстрый, как и любая работа со стереотипными реакциями.
Работа с причинами и с последствиями инсульта — долгая и кропотливая. Инсульт — это не случайное событие. Это результат определенного образа жизни (образа мышления, питания, стиля жизни) в течение десятилетий. Поэтому, профилактика инсульта реальна, и гораздо эффективнее, чем лечение последствий. https://mstdn.social/@chinesemedic/103967762062505223
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Метки: инсульт профилактикаболезней здоровье долголетие
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6 эффективных лекарств китайской народной медицины против коронавируса - медицинские центры "Млечный Путь"
6 эффективных лекарств китайской народной медицины против коронавируса - медицинские центры "Млечный Путь"
Традиционная китайская медицина (ТКМ) играет важную роль в профилактике, лечении и реабилитации вируса COVID-19.
Официальные данные показывают, что до 15 марта 91,6% пациентов в провинции Хубэй, эпицентре вспышки, и 92,4% пациентов по всей стране лечились с помощью ТКМ.
По данным государственного управления традиционной китайской медицины, «три формулы и три лекарства» доказали свою эффективность в борьбе с вирусом. О 6 эффективных методов ТКМ рассказывает Zhang Yangfei в China Daily, один из разделов которых посвящен коронавирусу.
1. Гранула Цзиньхуа Цинган
Гранула Цзиньхуа Цинган была разработана во время пандемии гриппа H1N1 2009 года (свиной грипп). Он состоит из 12 растительных компонентов, включая жимолость, мяту и лакрицу, и поможет снизить жар и детоксифицировать легкие.
Он оказывает лечебное действие при лечении больных легкой и средней степени тяжести, может улучшить скорость восстановления лимфоцитов и лейкоцитов, а также снизить частоту развития более тяжелой формы заболевания.
В начале февраля 102 пациента с легкими симптомами в Ухане принимали гранулу Цзиньхуа Цинган при лечении. Ухудшилось состояние только у 11,8% пациентов и им потребовалось всего полтора дня, чтобы снизить температуру.
Сравнительный эксперимент показал, что пациенты, принимавшие гранулу Цзиньхуа Цинган, получили отрицательный результат на коронавирус на два с половиной дня раньше, чем группа, которая не принимала гранулу. Группе, получавшей гранулу, также потребовалось 8 дней, чтобы показать улучшение, в то время как другой группе потребовалось 10 дней.
2 Lianhua Qingwen Капсула/Гранула
Лекарство LianhuaQingwen - это очень распространенная традиционная китайская медицина, используемая для лечения простуды и гриппа. Составленный из 13 растительных компонентов, он оказывает целебное действие на пациентов с легкими и средними симптомами, особенно при лечении лихорадки, кашля и усталости. Он может уменьшить возникновение ухудшения состояния и помочь пациентам получить отрицательный результат на тест Covid-19.
3 Инъекция Xuebijing
Эта инъекция была разработана и продавалась во время эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 году. Он состоит из пяти растительных экстрактов, и его основная функция заключается в детоксикации и устранении застоя крови. Он обычно используется для лечения сепсиса.
Он эффективен в подавлении синдрома системного воспалительного ответа, индуцированного инфекцией, при лечении тяжелобольных пациентов, а также при восстановлении нарушенной функции органов.
Начальные клинические исследования показали, что инъекция в сочетании с западной медициной может увеличить скорость выписки из больницы и уменьшить скорость ухудшения состояния.
Новый коронавирус также имеет тенденцию вызывать чрезмерное свертывание крови в организме, что приводит к эмболии органов и повреждению тканей, а эта инъекция может помочь предотвратить чрезмерную свертываемость и образование тромбов.
Сравнительный эксперимент из 710 случаев, совместно проведенный более чем 30 больницами, показал, что инъекция в сочетании с регулярным лечением может снизить смертность тяжелых пациентов на 8,8 процента и сократить сроки госпитализации в отделение интенсивной терапии на 4 дня.
Еще один проект предусматривал клиническое применение инъекций к пациентам с критическим состоянием с конца января, когда было пролечено 156 пациентов в 32 больницах. Все они показали улучшение ситуации.
Исследование клинической безопасности инъекции также показало, что частота побочных реакций составляет около 0,3%, что является очень безопасным показателем, и не будет отрицательно реагировать на другие антибиотики или лечение.
4 Отвар для очищения и детоксикации легких
Отвар для очищения и детоксикации легких получен из нескольких классических рецептов в работе традиционной китайской медицины, известной на английском языке как «Cold Damage Diseases» (Shang Han Za Bing Lun), который был написан Чжан Чжунцзином незадолго до 220 года нашей эры. Он содержит 21 растительный компонент и в основном эффективен для улучшения симптомов лихорадки, кашля и усталости, а также состояния легких, как показано на компьютерной томографии, у тяжелых пациентов.
Исследования доказали, что отвар может регулировать множество клеточных сигнальных путей –поскольку клетки взаимодействуют друг с другом, получая и обрабатывая химические сигналы в ответ на изменения окружающей среды, - чтобы подавить репликацию вируса и избежать или смягчить цитокиновые бури, которые являются чрезмерной реакцией клеток, повреждающих иммунную систему.
Гиперцитокинемия (цитокиновый шторм, цитокиновый каскад) — это потенциально летальная реакция иммунной системы, суть которой состоит в неконтролируемой и не несущей защитной функции активации цитокинами иммунных клеток в очаге воспаления и высвобождении последними новой порции цитокинов, вследствие наличия прямой связи между этими процессами.
Отвар нацелен на легкие и может также защитить другие органы. Его можно использовать как общий рецепт для лечения легких, умеренных, тяжелых и критических пациентов.
Тонг Сяолин, главный научный сотрудник Китайской академии китайских медицинских наук, рассказал, что 1261 новый пациент с коронавирусом в 10 провинциях приняли данный отвар. 1122 человек выздоровели и симптомы больше не появлялись, у 71 были улучшения без дальнейших случаев ухудшения.
Было также 40 пациентов в тяжелом состоянии, которые принимали этот отвар. После приема лекарства 28 человек были выписаны из больницы, а состояние 10 улучшилось, причем их симптомы менялись от тяжелых до легких.
5 Формула HuaShiBaiDu (Хуашибайду)
Формула HuaShiBaiDu - это основной рецепт, разработанный национальной командой традиционной китайской медицины из Китайской академии медицинских наук (China Academy of Chinese Medical Sciences) . Составленная из 14 растительных компонентов, формула основана на рекомендациях раннего Национального плана диагностики и лечения, а также на опыте клинической практики в больнице Ухань Цзиньтань.
Его основное применение заключается в детоксикации, удалении «сырости и тепла» из организма и облегчении кашля для достижения внутреннего баланса тела. Его можно использовать для лечения легких, умеренных и тяжелых пациентов.
Этот рецепт обладает комплексным лечебным эффектом на различных стадиях новой коронавирусной пневмонии и может значительно сократить продолжительность пребывания в стационаре и улучшить клинические симптомы и состояние легких, как показали компьютерная томография и другие исследования. Исследования на морских свинках показали, что эта формула может снизить вирусную нагрузку на легкие на 30 процентов.
6 Гранула XuanFeiBaiDu
Гранула Xuanfeibaidu, содержащая 13 травяных компонентов, происходит из нескольких классических традиционных рецептов.
Он может детоксикировать легкие, а также используется для лечения пациентов с легкими и тяжелыми симптомами. Исследования показали, что рецепт может сократить время, необходимое для исчезновения клинических симптомов и возвращения температуры к норме, и может эффективно предотвращать ухудшение состояния пациентов. http://www.medi-cn.ru/
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Метки: коронавирус профилактика коронавируса лечение коронавируса медицина китайская медицина народная медицина медцентр
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Избыточная масса тела
Избыточный вес не возникает сам по себе, он является внешним признаком нарушения обменных процессов в организме. Поэтому и лечение избыточного веса должно быть направлено на устранение его первопричины. Для нормализации пищеварения и выведения избыточного жира из организма в китайской медицине имеются особые фитопрепараты, которые не только избавляют от лишнего веса, но и нормализуют работу внутренних органов.
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Метки: масса тела ожирение похудень здоровье
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Спорт и китайская традиционная медицина
Предполагаемые и реально наблюдаемые эффекты от использования средств и методов традиционной китайской медицины в качестве полноценных составляющих медико-биологического обеспечения современного спорта. Улучшение показателей специальных качеств спортсменов, результатов выступлений на соревнованиях как следствие использования «питающих» препаратов традиционной китайской медицины, которые в отличие от большинства препаратов современной западной медицины не истощают резервы спортсмена, а дополняют (питают) энергетическую или структурную составляющую организма. Далее мы подробно разберём препараты корпорации «Ли Вест», которые применяются сейчас в спорте высших достижений и решающие те или иные проблемы организма спортсменов. Снижение травматизма как результат укрепления органов, отвечающих за состояние мышечной системы (селезёнка — в представлениях ТКМ), связочного аппарата (печень — в представлениях ТКМ) и костной ткани (почки — в представлениях ТКМ) [2]. Этим целям служит специфическая диета и препараты, которые напрямую укрепляют и питают данные органы. В европейской медицине подобных препаратов мало, а имеющиеся аналоги малоэффективны. Купирование болевого синдрома, улучшение микроциркуляции крови как за счёт препаратов, так и за счёт немедикаментозных методов ТКМ (иглоукалывание, прижигание, массаж, психофизиологические гимнастики). При сочетании вышеназванных методов и методов европейской медицины эффект наступает гораздо быстрее и имеет более стойкий характер. Нормализация гормонального фона у женщин, решение проблем предменструального периода и несвоевременного наступления полового созревания в подростковом возрасте у спортсменок. Восполнение недостаточности половых гормонов в период интенсивных тренировок, которая отрицательно влияет на самочувствие спортсменов. Решение проблем олимпийского резерва: недостаточности связочного аппарата в связи с быстрым ростом, проблем формирования костной ткани, задержки полового созревания и т. д. Улучшение состояния печени у спортсменов, на которую в силу специфики их деятельности оказывается максимально негативное влитие. Комплекс препаратов ТКМ, иглорефлексотерапии и других немедикаментозных методов очень эффективен для профилактики и лечения различных патологических проявлений со стороны печени. Эффективная профилактика сопутствующих заболеваний (в том числе простудных), которым в период интенсивных тренировок подвержены спортсмены. Повышение стрессоустойчивости, нормализация сна с помощью препаратов ТКМ, акупунктуры и других немедикаментозных методов. Оптимизация тренировочного процесса с учётом биоритмов в понимании ТКМ. Повышение уровня саморегуляции спортсмена с помощью специальных гимнастик, дыхательных упражнений, овладев которыми, спортсмен будет способен к быстрой смене релаксации на мобилизацию, абстрагированию от негативного влияния окружающей обстановки в момент выступлений. Полноценная реабилитация спортсменов с помощью ТКМ, средства и методы которой хорошо совместимы с классическими реакреационными процедурами.
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Метки: китайская медицина спорт спортивная медицина лечить травмы
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Иммунитет – стойкий щит организма человека от вирусов, как ее укрепить?
Иммунитет – стойкий щит организма человека от вирусов, как ее укрепить? Иммунитет является защитным «панцирем» организма от воздействия чужеродных микроэлементов. Вирусы и вредные бактерии попадают в организм, после чего они провоцируют возникновение мелких воспалительных процессов. Если у человека иммунитет сильный и закаленный, то он ничем не заболеет, а сразу же сможет отвергнуть, появившиеся вирусы.
http://www.medi-cn.ru/index/1/profilaktika-prostud...etodikami-kitajskoj-mediczinyi
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Метки: КОРОНАВИРУС профилактика коронавируса
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Клиника Китайской Медицины
Наш медицинский центр собрал наиболее эффективные методы лечения, диагностики и общего укрепления организма, которые использовались китайскими лекарями не одно тысячелетие. Запишитесь на прием онлайн ... История традиционной китайской медицины насчитывает более 2000 лет. http://www.medi-cn.ru/o-czentre
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Метки: медицина медицинский центр лечение китайский медцентр
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Болит спина? Лечение в китайской традиционной медицине
Ноющие боли в спине? Бессонница стала неотъемлемой частью вашей жизни? Кружится голова? Вы не одиноки. 90% населения в возрасте от 20 до 50 лет испытывали боль в спине хотя бы 1 раз в жизни (по данным ВОЗ на 2017-й год).
На нижний отдел позвоночника взрослого человека ежедневно идет серьезная нагрузка весом 45 — 50 кг. Слишком сильно потянулись за посудой на верхней полке, резко наклонились, чтобы поднять игрушку, решили «быстро» дотащить 2 пакета с продуктами по 10 кг?… Растяжение мышц в поясничной зоне гарантировано почти в 100% таких случаев. А боль в спине не заставит себя ждать.
Причем, чем дольше вы терпите боль в спине, тем выше шанс заработать хроническое заболевание. Хроническую стадию лечить сложнее и дольше. В общем, можно «досидеть» без лечения спины с надеждой «и так пройдёт» до вынужденной смены привычной работы и даже до потери трудоспособности.
Почему болит спина?
Боль - не самостоятельное заболевание. По мнению китайских врачей болевые симптомы появляются при нарушении потока жизненной энергии — Ци. Здоровье — это свободное движение энергии Ци через тело.
Известное утверждение традиционной китайской медицины гласит
«Если есть свободный поток - нет боли. Если нет свободного потока - есть боль.»
Нарушение течения энергии Ци возникает по многим причинам:
Интенсивность боли мало что говорит о серьезности заболевания. Например, переход межпозвоночной грыжи в острую стадию может сопровождаться не усилением, а уменьшением боли в спине.
Методы китайской медицины лечат не симптомы, а причину заболевания. Восстанавливает здоровье организма и свободное течение Ци. Такой подход по данным ВОЗ помогает лечить более 40 различных заболеваний, от астмы до язвы.
Именно поэтому, если вам поставили диагноз остеохондроз, грыжа, спондилез или спинальный остеоартроз и назначили курс инъекций, не спешите нагружать организм лекарствами. Купирование боли и улучшение кровообращения за счет лекарственных препаратов дают временный эффект.
Запомните: оперативного вмешательства и инъекций можно избежать. Достаточно записаться на диагностику в клинику «Млечный Путь» и разрешить китайским врачам найти первопричину заболевания и устранить болезнь мягко, без пагубного воздействия на организм. Если потребуется медикаментозная помощь — врач об этом обязательно сообщит.
http://www.medi-cn.ru/zabolevaniya/zabolevaniya-spinyi,-pozvonochnika-i-sustavov
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Метки: лечение боли боль в спине боль в пояснице лечение поясницы здоровье медицина поясница
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Болит шея, что делать?
]Боль в шее называется цервикалгией. Высокая распространенность этого болевого синдрома связана, прежде всего, со строением и функциональной активностью шейного отдела позвоночника.
Шейный отдел, самый подвижный из трех отделов позвоночника, обеспечивает поддержание и повороты головы. При этом тела семи образующих его позвонков существенно тоньше, чем позвонки грудного и поясничного отделов. Такое сочетание высокой мобильности и постоянной нагрузки определяют повышенную уязвимость шейного отдела, следствием чего зачастую становятся боли в шее.
Боли в шее могут быть признаком серьезного заболевания, поэтому первое, что нужно сделать – это обратиться к квалифицированному специалисту и пройти обследование.
Я располагаю комплексными методиками, которые показывают очень хорошие результаты при заболеваниях шейного отдела позвоночника. В зависимости от причины, по которой болит шея, и стадии развития заболевания нами применяется тот или иной индивидуальный курс лечебных процедур, включая иглоукалывание, точечный массаж и другие методы восточной медицины.
Благодаря комплексному курсу лечения боли в шее полностью походят, а риск их повторного возникновения сводится к минимуму.
http://www.medi-cn.ru/zabolevaniya/zabolevaniya-spinyi,-pozvonochnika-i-sustavov
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Иммунитет как поднять для борьбы с коронавирусом
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Метки: коронавирус иммунитет