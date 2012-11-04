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Создан: 04.11.2012
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Салат «Женская Слабость».

Среда, 04 Декабря 2024 г. 11:53 + в цитатник

Мои гости всегда ищут этот салат на праздничном столе: - 948163129887

Если хотите, сыр можно заменить на твердый, но именно из-за плавленых сырочков салат становится таким воздушным и нежным.

Рецепт (кольцо 16 см):

• Семга - 200 гр.
• Яйца - 3 шт.
• Плавленые сырки - 3 шт.
• Огурец - 1 шт.
• Майонез - по вкусу

Перейдем к готовке!
На блюдо ставим кольцо с ацетатной лентой, мой диаметр — 16 см.
Плавленые сырочки натираем на грубой терке, предварительно их стоит охладить в морозилке около 15 минут, чтобы легче терлись.
Раскладываем первый слой из сырочков, сверху делаем нежную сеточку майонеза.

Свежий огурчик промываем и режем мелкой соломкой, добавляя ему хрустящую свежесть.
Из подготовленного огурца формируем следующий слой и опять рисуем сеточку майонеза.
Варим яйца, чистим и натираем на терке.
Раскладываем их как следующий слой и наносим майонез.
Еще один слой из огурца, сверху — майонез.
Далее — оставшиеся плавленые сыры.
Семгу режем на небольшие части, но также подойдет и другая красная рыба, например, форель или лосось.
Заканчиваем салат ярким слоем из рыбы, который делает его по-настоящему праздничным.
Декорируем тонкой сеточкой майонеза и готово к подаче!

https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMediaThemeCommen...sID=altGroupMediaThemeComments

Рубрики:  рецепты/салаты,закуски
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Процитировано 12 раз
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