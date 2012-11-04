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Салат «Женская Слабость».
Если хотите, сыр можно заменить на твердый, но именно из-за плавленых сырочков салат становится таким воздушным и нежным.
Рецепт (кольцо 16 см):
• Семга - 200 гр.
• Яйца - 3 шт.
• Плавленые сырки - 3 шт.
• Огурец - 1 шт.
• Майонез - по вкусу
Перейдем к готовке!
На блюдо ставим кольцо с ацетатной лентой, мой диаметр — 16 см.
Плавленые сырочки натираем на грубой терке, предварительно их стоит охладить в морозилке около 15 минут, чтобы легче терлись.
Раскладываем первый слой из сырочков, сверху делаем нежную сеточку майонеза.
Свежий огурчик промываем и режем мелкой соломкой, добавляя ему хрустящую свежесть.
Из подготовленного огурца формируем следующий слой и опять рисуем сеточку майонеза.
Варим яйца, чистим и натираем на терке.
Раскладываем их как следующий слой и наносим майонез.
Еще один слой из огурца, сверху — майонез.
Далее — оставшиеся плавленые сыры.
Семгу режем на небольшие части, но также подойдет и другая красная рыба, например, форель или лосось.
Заканчиваем салат ярким слоем из рыбы, который делает его по-настоящему праздничным.
Декорируем тонкой сеточкой майонеза и готово к подаче!
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