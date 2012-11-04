Если хотите, сыр можно заменить на твердый, но именно из-за плавленых сырочков салат становится таким воздушным и нежным.

Рецепт (кольцо 16 см):



• Семга - 200 гр.

• Яйца - 3 шт.

• Плавленые сырки - 3 шт.

• Огурец - 1 шт.

• Майонез - по вкусу



Перейдем к готовке!

На блюдо ставим кольцо с ацетатной лентой, мой диаметр — 16 см.

Плавленые сырочки натираем на грубой терке, предварительно их стоит охладить в морозилке около 15 минут, чтобы легче терлись.

Раскладываем первый слой из сырочков, сверху делаем нежную сеточку майонеза.



Свежий огурчик промываем и режем мелкой соломкой, добавляя ему хрустящую свежесть.

Из подготовленного огурца формируем следующий слой и опять рисуем сеточку майонеза.

Варим яйца, чистим и натираем на терке.

Раскладываем их как следующий слой и наносим майонез.

Еще один слой из огурца, сверху — майонез.

Далее — оставшиеся плавленые сыры.

Семгу режем на небольшие части, но также подойдет и другая красная рыба, например, форель или лосось.

Заканчиваем салат ярким слоем из рыбы, который делает его по-настоящему праздничным.

Декорируем тонкой сеточкой майонеза и готово к подаче!

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