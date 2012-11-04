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Вкусные закуски
1. Самые вкусные малосольные огурцы
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Бомба - честно говорю!!!
Изумрудные, ароматные, хрустящие... очень быстро готовятся и уверена, станет одним из любимых рецептов!
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Сохраняйте обязательно
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Ингредиенты:
Огурцы небольшого размера - 500 грамм (лучше выбирать с «пупырышками);
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Укроп -1 пучок ;
Соль -1 ч.л с горкой ;
Сахар -2 ч.л;
Чеснок -3 ч.л (через пресс);
Уксус 6% - 1 ст.л;
Масло растительное -40 мл (у меня оливковое, надо подогреть до 60* );
Гвоздика -2 шт;
Душистый перец -5 шт.
Приготовление:
Огурцы разрезаем на 2 части и выкладываем в любую емкость с крышкой. Добавляем все ингредиенты . Обязательно подогреваем масло - это важно. Специи намного разминаем в ступке - не в пыль . Закрываем крышкой и все трясём. Отправляем в холодильник на ночь .
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Рекомендую от души!
Приятного аппетита!
2. Ароматная закуска
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1 кг помидоров;
4 луковицы;
5 зубчиков чеснока;
7 ст. л. растительного масла;
4 ст. л. лимонного сока;
1 ч. л. сушеного базилика;
1 ч. л. острой паприки;
3 ст. л. меда;
1 ч. л. соли.
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Помидоры нарезаем кружочками, укладываем в банку первым слоем.
Лук также нарезаем кольцами, укладываем следующим слоем. Добавляем нарезанный чеснок
Продолжаем укладывать слоями помидоры, лук и чеснок.
Последний слой в банке — это лук.
Смешиваем мёд, растительное масло, лимонный сок, соль и специи.
Заливаем полученной смесью помидоры в банке. Отправляем в холодильник на ночь.
3. Закуска из маринованных баклажанов и перцев-гриль.
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Чумовая закуска! Любители баклажан и остренького - оценят! Отлично готовить для гостей, т.к. плюсы - делается заранее, и...с водочкой..ммм...как идёт...))) А ещё к мясу хорошо, курице, пюрешке, к рису, да просто с лепёшечкой...а ароматище какой, когда холодильник открывается..сразу аппетит разыгрывается!)) ! Да, и в холодильнике простоит достаточно долго, одну-две недели - это точно!
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Как делать:
Баклажаны - 1 кг.,
Перец болгарский (красный, желтый) - 1 кг.,
Укроп - небольшой пучок,
Петрушка - небольшой пучок,
Чеснок - 1 головка
Маринад:
Вода - 350 мл.,
Соль крупная - 1 ст.л.,
Сахар - 2 ст. л.,
|Рубрики:
|рецепты/салаты,закуски
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