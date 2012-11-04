1. Самые вкусные малосольные огурцы

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Бомба - честно говорю!!!

Изумрудные, ароматные, хрустящие... очень быстро готовятся и уверена, станет одним из любимых рецептов!

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Сохраняйте обязательно

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Ингредиенты:

Огурцы небольшого размера - 500 грамм (лучше выбирать с «пупырышками);

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Укроп -1 пучок ;

Соль -1 ч.л с горкой ;

Сахар -2 ч.л;

Чеснок -3 ч.л (через пресс);

Уксус 6% - 1 ст.л;

Масло растительное -40 мл (у меня оливковое, надо подогреть до 60* );

Гвоздика -2 шт;

Душистый перец -5 шт.



Приготовление:

Огурцы разрезаем на 2 части и выкладываем в любую емкость с крышкой. Добавляем все ингредиенты . Обязательно подогреваем масло - это важно. Специи намного разминаем в ступке - не в пыль . Закрываем крышкой и все трясём. Отправляем в холодильник на ночь .

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Рекомендую от души!

Приятного аппетита!



2. Ароматная закуска

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1 кг помидоров;

4 луковицы;

5 зубчиков чеснока;

7 ст. л. растительного масла;

4 ст. л. лимонного сока;

1 ч. л. сушеного базилика;

1 ч. л. острой паприки;

3 ст. л. меда;

1 ч. л. соли.

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Помидоры нарезаем кружочками, укладываем в банку первым слоем.

Лук также нарезаем кольцами, укладываем следующим слоем. Добавляем нарезанный чеснок

Продолжаем укладывать слоями помидоры, лук и чеснок.

Последний слой в банке — это лук.

Смешиваем мёд, растительное масло, лимонный сок, соль и специи.

Заливаем полученной смесью помидоры в банке. Отправляем в холодильник на ночь.



3. Закуска из маринованных баклажанов и перцев-гриль.

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Чумовая закуска! Любители баклажан и остренького - оценят! Отлично готовить для гостей, т.к. плюсы - делается заранее, и...с водочкой..ммм...как идёт...))) А ещё к мясу хорошо, курице, пюрешке, к рису, да просто с лепёшечкой...а ароматище какой, когда холодильник открывается..сразу аппетит разыгрывается!)) ! Да, и в холодильнике простоит достаточно долго, одну-две недели - это точно!

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Как делать:

Баклажаны - 1 кг.,

Перец болгарский (красный, желтый) - 1 кг.,

Укроп - небольшой пучок,

Петрушка - небольшой пучок,

Чеснок - 1 головка

Маринад:

Вода - 350 мл.,

Соль крупная - 1 ст.л.,

Сахар - 2 ст. л.,

