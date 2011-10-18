Записи Друзья Комментарии
Bonito11
Аватар Bonito11

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Bonito11

 -Подписка по e-mail

 

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 45) Кулинарная_книга_Березки Моя_дача Неизвестная_Планета Креативные_идеи Вязаный_вальс В_К_У_С_Н_Я_Т_И_Н_А Рецепты_домохозяек полезные_игрушки Дом_Кукол вязалочки БУДЬ_ЗДОРОВ Царство_Кулинарии Вяжем_спицами_и_крючком Секреты_здоровья прокапупка РЫЖИЙ_КОНЬ Интересно_об_АВТО Неудержимые_ручки Школа_Пограничье Кошколюбам ЛиРу Уголок_психолога Книжный_БУМ НАШ_САД Стихи_любимых_поэтов Вязание Camelot_Club Decor_Rospis Gallery_Decor_R СДЕЛАНО_С_ЛЮБОВЬЮ Make_up Photoshopia _Поиск_Картинок_ Сама_овца Тереза_Тенг -HochuVseZnat- Вяжем_вместе ЯРМАРКА_РУКОДЕЛИЯ Моя_кулинарная_книга Арт_Калейдоскоп Искусство_звука Вкусно_Быстро_Недорого Creative_Designs Только_для_женщин OSINKA_CLUB
Читатель сообществ (Всего в списке: 13) _ПрОсТо_ДлЯ_ВаС_ ПОМОЩЬ_НОВИЧКУ Школа_Иггдрасиль All-for-photoshop Обитель_Тьмы Mimi_Kids Релакс_и_вдохновение WiseAdvice Madame_Frames Мир_клипарта О_Самом_Интересном Школа_славянской_магии Поиск_Пропавших_Без_Вести

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 18.10.2011
Записей: 55233
Комментариев: 5659
Написано: 67295


Витебский вокзал в Санкт-Петербурге: жемчужина модерна

Понедельник, 01 Декабря 2025 г. 10:25 + в цитатник
Цитата сообщения TimOlya
Прочитать целикомВ свой цитатник или сообщество!

89a99005-7dcc-4bdc-a0ad-905cdb24

Более ста лет назад это здание поражало петербуржцев и гостей города своим великолепием и современным оснащением. С тех пор прогресс шагнул далеко вперёд, но вокзальный комплекс продолжает впечатлять пассажиров роскошью и красотой. Подробнее об этом памятнике архитектуры Санкт-Петербурга — в нашем материале.

scale_1200

История Витебского вокзала
Первый поезд отошёл с этой станции в 1837 году. Окутанный облаком дыма паровоз «Проворный» тянул восемь вагонов в Царское Село — именно в этот город была проложена железная дорога. Главным инспектором нового направления выступил император России Николай I, который находился среди пассажиров первого поезда. А роль машиниста досталась инженеру царскосельской железной дороги — Францу Герстнеру. Историческое событие сопровождали звуки органной музыки, так как свист, сигнализирующий о начале движения паровоза, пугал толпу.
photo_478-490026
Станция Царскосельской ж.д. в Петербурге. Н. С. Самокиш. 1837
TXtlUwgNrkw
 
Железнодорожный вокзал в то время был деревянным и еле вмещал зевак, пришедших поглазеть на чудо техники. С ростом пассажиропотока здание перестало справляться с нагрузкой. Его перестройку в камне осуществил один из наиболее известных архитекторов николаевской эпохи — К. А. Тон. Позже он также построит Петербургский (ныне Ленинградский) вокзал в Москве и Николаевский (Московский) в Санкт-Петербурге.
photo_477-489005
Макет 1-го деревянного вокзала 
photo_378-387461
И.Бианки. Фото 1860-е(?) (А. Китаев "Петербург Ивана Бианки
photo_500-512529
Старый Царскосельский вокзал, вид с Введенского канала (засыпан в 1960-х гг.), фото 1891 г.
419db3db-1411-4e38-a934-3b4c6c4c5b55
Пассажирское здание Царскосельской ж.д. в С-Пб перед разборкой. 17 сентября 1900
photo_477-489218
Разборка старого пассажирского здания Царкосельской ж.д. в Петербурге
 
Однако прошло несколько десятилетий — и каменное здание середины XIX века, созданное Константином Тоном, тоже перестало вмещать всех пассажиров. Вокзал разобрали, а на его месте в начале XX столетия построили новый, который спроектировал известный в Российской империи архитектор С. А. Бржозовский. Для оформления столичного проекта мастер выбрал на тот момент ещё только набиравший обороты модерн. Витебский вокзал стал одной из первых общественных построек в этом стиле в истории Санкт-Петербурга.
undefined
Витебский вокзал в Санкт-Петербурге. Фотография К.Буллы, 1900-е гг.
33c8214a-b1af-4fe7-bc15-191cd7b5d7e9
1908–1914 годы. В то время — Царскосельский вокзал 
a1e71914-0a45-40fc-8642-eace75e8251a
1904-1907 годы. Багажный и световой залы 
e8c0d80b-e840-4bcf-acba-085903a38fdf
3485630d-f985-4568-9824-3d23a10582b5
 1904–1908 годы. Вход в ресторан I класса
9bb34350-6019-4eff-94b9-0731b28029c2
1920 год. Отправка рабочих на «огородные работы»
Новаторским был вокзал и с технической точки зрения. Главной фишкой Витебского вокзала стал перрон, который по проекту Бржозовского разместили на уровне второго этажа. Такое необычное архитектурное решение объяснялось нетипичным расположением путей: чтобы поезда не мешали дорожному движению, инженеры проложили над Боровой улицей и набережной Обводного канала два путепровода. Перрон для пассажиров было необходимо построить на том же уровне. Для этого была создана искусственная насыпь высотой около пяти метров, на которой и возвели платформу.

6aa7f701-9eb2-4006-a295-cfcefe58cde2

Витебский вокзал в наши дни40de6d67-c8cc-4515-bc5e-3815b6b657bd

Перрон

Платформы Витебского вокзала 

undefined
Платформы Витебского вокзала 
Платформы Витебского вокзала 
 
undefined
Оригинальный багажный лифт на платформе (не действует)
Архитектура и интерьеры
Для стиля модерн характерны плавные линии, природные мотивы и обилие деталей. Всё это нашло воплощение на фасаде здания: в высоких арках, полукруглых окнах и фигурной ковке декоративных элементов Витебского вокзала. Основные материалы, использованные при строительстве памятника архитектуры, — стекло и металл. Это тоже характерная черта стиля: без них невозможно представить ни одну модерновую постройку Санкт-Петербурга начала XX века.
photo_288-294916
Фрагменты фасада и лепнины 
Балкон в стиле модерн
Узнаваемость зданию придаёт большой стеклянный купол, через который в вестибюль струится свет, и асимметричная башня с часами. Со стороны они напоминают трубу и кабину паровоза.

2fc57280-1500-403e-8055-8486abc2fd52

Архитектура Витебского вокзала

4bfd8246-1540-4619-a907-2b5395eeb207

Декор холла

7553634f-1dca-4e73-a0aa-39a331bfa0bd

 Фрагмент интерьера, часы 
Визитная карточка Витебского вокзала — исторические интерьеры его залов и вестибюлей. На стенах сохранилась исконная лепнина и живописные полотна, иллюстрирующие основные этапы из истории строительства железной дороги, а старинная мебель продолжает служить пассажирам. Например, в ресторане можно увидеть дореволюционный буфет, а в картинном зале — скамейки, которые старше самого вокзала. Не изменились также циферблаты и механизмы часов, которые в начале прошлого века установили в вестибюлях первого и второго классов.
 
undefined
Парадный зал с мраморной лестницей
Интерьер парадного зала
Фотография бывшего зала ожидания 1-го и 2-го классов Витебского вокзала Санкт-Петербурга. Роспись на стенах выполнена Николаем Самокишем и его женой Еленой Самокиш-Судковской и изображает исторический облик вокзала в разные периоды. Витебский вокзал — железнодорожный вокзал в Санкт-Петербурге
undefined
Зал ожидания первого этажа
Зал ожидания второго этажа
undefined
Световой зал
Интересные факты
Вот ещё несколько любопытных подробностей о знаменитом вокзальном комплексе Санкт-Петербурга.
undefined
Памятник героям Первой мировой войны у Витебского вокзала, Санкт-Петербург.
 
За 185 лет своего существования вокзал несколько раз менял имя. Сначала он назвался Витебским, затем Царскосельским, а после революции 1917 года — Детскосельским в связи с переименованием Царского Села в Детское Село. Витебским вокзал вновь стал лишь в 30-е годы XX века.

undefinedЗападный фасад здания

Железная дорога между Санкт-Петербургом и Царским Селом обслуживала представителей всех сословий. До этого пользоваться поездами могла только знать. Однако встретить в одном купе даму в шёлковом платье с бриллиантовой брошкой и крестьянку в косынке с корзиной в руках было невозможно. А для императорской семьи на станции и вовсе был сконструирован отдельный павильон с протянутыми к нему путями и залом ожидания. Последний в наши дни переоборудован под общественную приёмную.

Императорский павильон

Витебский вокзал хранит память о своих создателях. Так, в одном из залов стоит бюст Николая I, по указу которого была возведена самая ранняя, ещё деревянная железнодорожная станция. В другом находится скульптура Франца Герстнера, руководившего строительством железной дороги в Царское Село и управлявшего первым поездом, отошедшим с вокзала в день открытия. В руках известного инженера можно увидеть миниатюрную копию того самого паровоза «Проворный». Самой последней у входа в здание установили статую с изображением солдат, которые отправлялись с Витебского вокзала на фронт в Первую мировую войну.
Витебский вокзал, бюст Николая II
Памятник фон Герстнеру
В годы Великой Отечественной войны вокзальный комплекс удалось уберечь от масштабных разрушений. Помогла в этом хитрость: Витебский вокзал замаскировали так, что со стороны он был похож на развалины. Получилось настолько правдоподобно, что поверили не только вражеские войска, но и сами ленинградцы! При этом работа на территории исторического здания не прекращалась ни на минуту даже в самые суровые дни, недели и месяцы. Мужественные сотрудники станции выполняли свои обязанности так же, как и в мирное время, а ещё присматривали за исторической мебелью и интерьерами, благодаря чему любоваться шедевром модерна можно по сей день.
Винтовая лестница в багажное отделение.

Витебский вокзал неоднократно становился местом киносъёмок. В этом месте царит атмосфера старины, которая переносит в дореволюционный Санкт-Петербург. Именно тут снимали кадры для фильмов «Анна Каренина» (2009) и «Статский советник» (2005). Старинная станция в стиле модерн также служила декорацией для советской экранизации Шерлока Холмса и культовой криминальной драмы «Брат».

Картинный зал после завершения реставрации, до открытия буфета

Входная арка, вид из ресторана

Пережившее военные годы здание не пощадил петербургский климат. Полная реконструкция памятника архитектуры стала подарком горожанам на 300-летие Северной столицы. После окончания работ Витебский вокзал предстал в историческом цвете — серо-жёлтом. Однако главной новостью было открытие обновлённого «Императорского кафе», которое долгое время находилось в аварийном состоянии. Реставраторы восстановили его интерьер по старым фотографиям, уделив внимание каждой детали: от настенных часов и напольного покрытия до барной стойки, за которой когда-то сидели многие известные личности — от поэтов Серебряного века до Николая II, последнего русского царя.
Интерьер ресторана

Современный акцент в облике здания — автоматическая подсветка фасадов. Она работает по астрономическим часам: специальные датчики определяют восход и заход солнца, включая и выключая светодиодные лампочки на здании и башне Витебского вокзала. А ещё парадная подсветка меняет цвет в зависимости от времени года: зимой она переключается на холодные оттенки, а летом — на тёплые.

35bcad23541385699a9201cb16da4985

Направления поездов
Сегодня отсюда можно уехать в Москву, Смоленск, Белгород, абхазский Сухум. Кроме того, это начальная станция для пассажиров, отправляющихся из Санкт-Петербурга в города Беларуси: Минск, Гомель, Брест.
От платформы отходят электрички в исторические посёлки Вырицу и Оредеж, где после прокладки железной дороги в начале XX века случился настоящий бум загородного строительства. Старинные дачи можно увидеть там и сегодня.

9d69fcba-8e5f-42af-856e-6b70e949ecc8

Пригородные поезда также ходят в направлении Павловска, где некогда располагалась одна из императорских резиденций династии Романовых, а ныне — музей-заповедник из Списка ЮНЕСКО, а также до Великого Новгорода — колыбели российской государственности.
a2a23de5-89fd-4336-8e36-7e6ebf9617f2
Со списком промежуточных станций и точным расписанием движения электричек и поездов дальнего следования можно ознакомиться на официальном сайте РЖД. 
Как добраться
Вокзальный комплекс расположен в центре Санкт-Петербурга. Точный адрес — Витебский проспект, 52. Ближайшая станция метро — «Пушкинская». Путь от неё до входа в вокзал займёт 2-3 минуты. Кроме того, поблизости находятся станции метро «Звенигородская» и «Технологический институт», но от них идти дольше — 7-10 минут.
Помимо этого добраться до Витебского вокзала можно на наземном транспорте: автобусе, троллейбусе или трамвае. Выходить нужно на одноимённой остановке.

https://experience.tripster.ru/sights/vitebskij-vokzal-v-sankt-peterburge/

https://ru.wikipedia.org/wiki/Витебский_вокзал

***************************

 

Серия сообщений "***Петербург 3":
Часть 1 - Александро-Невская лавра — первый монастырь Санкт Петербурга
Часть 2 - Мариинский театр — главная сцена Санкт‑Петербурга
...
Часть 14 - Магазин купцов Елисеевых в Петербурге: история первого торгового центра в России
Часть 15 - Санкт Петербург: всё о культурной столице России
Часть 16 - Витебский вокзал в Санкт-Петербурге: жемчужина модерна
Часть 17 - 13 самых известных мостов Санкт Петербурга
Часть 18 - Места Пушкина в Санкт Петербурге
Рубрики:  ИНТЕРЕСНОЕ РЯДОМ/путешествия,панорамы
ИНТЕРЕСНОЕ РЯДОМ/города, страны

Понравилось: 3 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте