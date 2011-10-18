Более ста лет назад это здание поражало петербуржцев и гостей города своим великолепием и современным оснащением. С тех пор прогресс шагнул далеко вперёд, но вокзальный комплекс продолжает впечатлять пассажиров роскошью и красотой. Подробнее об этом памятнике архитектуры Санкт-Петербурга — в нашем материале.

История Витебского вокзала

Первый поезд отошёл с этой станции в 1837 году. Окутанный облаком дыма паровоз «Проворный» тянул восемь вагонов в Царское Село — именно в этот город была проложена железная дорога. Главным инспектором нового направления выступил император России Николай I, который находился среди пассажиров первого поезда. А роль машиниста досталась инженеру царскосельской железной дороги — Францу Герстнеру. Историческое событие сопровождали звуки органной музыки, так как свист, сигнализирующий о начале движения паровоза, пугал толпу.

Станция Царскосельской ж.д. в Петербурге. Н. С. Самокиш. 1837 Железнодорожный вокзал в то время был деревянным и еле вмещал зевак, пришедших поглазеть на чудо техники. С ростом пассажиропотока здание перестало справляться с нагрузкой. Его перестройку в камне осуществил один из наиболее известных архитекторов николаевской эпохи — К. А. Тон. Позже он также построит Петербургский (ныне Ленинградский) вокзал в Москве и Николаевский (Московский) в Санкт-Петербурге. Макет 1-го деревянного вокзала И.Бианки. Фото 1860-е(?) (А. Китаев "Петербург Ивана Бианки Старый Царскосельский вокзал, вид с Введенского канала (засыпан в 1960-х гг.), фото 1891 г. Пассажирское здание Царскосельской ж.д. в С-Пб перед разборкой. 17 сентября 1900 Разборка старого пассажирского здания Царкосельской ж.д. в Петербурге

Однако прошло несколько десятилетий — и каменное здание середины XIX века, созданное Константином Тоном, тоже перестало вмещать всех пассажиров. Вокзал разобрали, а на его месте в начале XX столетия построили новый, который спроектировал известный в Российской империи архитектор С. А. Бржозовский. Для оформления столичного проекта мастер выбрал на тот момент ещё только набиравший обороты модерн. Витебский вокзал стал одной из первых общественных построек в этом стиле в истории Санкт-Петербурга.

Витебский вокзал в Санкт-Петербурге. Фотография К.Буллы, 1900-е гг.

1908–1914 годы. В то время — Царскосельский вокзал

1904-1907 годы. Багажный и световой залы

1904–1908 годы. Вход в ресторан I класса

1920 год. Отправка рабочих на «огородные работы»

Новаторским был вокзал и с технической точки зрения. Главной фишкой Витебского вокзала стал перрон, который по проекту Бржозовского разместили на уровне второго этажа. Такое необычное архитектурное решение объяснялось нетипичным расположением путей: чтобы поезда не мешали дорожному движению, инженеры проложили над Боровой улицей и набережной Обводного канала два путепровода. Перрон для пассажиров было необходимо построить на том же уровне. Для этого была создана искусственная насыпь высотой около пяти метров, на которой и возвели платформу.

Витебский вокзал в наши дни

Перрон

Платформы Витебского вокзала

Платформы Витебского вокзала Платформы Витебского вокзала Оригинальный багажный лифт на платформе (не действует)

Архитектура и интерьеры

Для стиля модерн характерны плавные линии, природные мотивы и обилие деталей. Всё это нашло воплощение на фасаде здания: в высоких арках, полукруглых окнах и фигурной ковке декоративных элементов Витебского вокзала. Основные материалы, использованные при строительстве памятника архитектуры, — стекло и металл. Это тоже характерная черта стиля: без них невозможно представить ни одну модерновую постройку Санкт-Петербурга начала XX века.

Фрагменты фасада и лепнины

Балкон в стиле модерн

Узнаваемость зданию придаёт большой стеклянный купол, через который в вестибюль струится свет, и асимметричная башня с часами. Со стороны они напоминают трубу и кабину паровоза.

Архитектура Витебского вокзала

Декор холла

Фрагмент интерьера, часы

Визитная карточка Витебского вокзала — исторические интерьеры его залов и вестибюлей. На стенах сохранилась исконная лепнина и живописные полотна, иллюстрирующие основные этапы из истории строительства железной дороги, а старинная мебель продолжает служить пассажирам. Например, в ресторане можно увидеть дореволюционный буфет, а в картинном зале — скамейки, которые старше самого вокзала. Не изменились также циферблаты и механизмы часов, которые в начале прошлого века установили в вестибюлях первого и второго классов.

Парадный зал с мраморной лестницей

Интерьер парадного зала

Фотография бывшего зала ожидания 1-го и 2-го классов Витебского вокзала Санкт-Петербурга. Роспись на стенах выполнена Николаем Самокишем и его женой Еленой Самокиш-Судковской и изображает исторический облик вокзала в разные периоды. Витебский вокзал — железнодорожный вокзал в Санкт-Петербурге

Зал ожидания первого этажа

Зал ожидания второго этажа

Световой зал

Интересные факты

Вот ещё несколько любопытных подробностей о знаменитом вокзальном комплексе Санкт-Петербурга.

Памятник героям Первой мировой войны у Витебского вокзала, Санкт-Петербург.

За 185 лет своего существования вокзал несколько раз менял имя. Сначала он назвался Витебским, затем Царскосельским, а после революции 1917 года — Детскосельским в связи с переименованием Царского Села в Детское Село. Витебским вокзал вновь стал лишь в 30-е годы XX века.

Западный фасад здания

Железная дорога между Санкт-Петербургом и Царским Селом обслуживала представителей всех сословий. До этого пользоваться поездами могла только знать. Однако встретить в одном купе даму в шёлковом платье с бриллиантовой брошкой и крестьянку в косынке с корзиной в руках было невозможно. А для императорской семьи на станции и вовсе был сконструирован отдельный павильон с протянутыми к нему путями и залом ожидания. Последний в наши дни переоборудован под общественную приёмную.

Императорский павильон

Витебский вокзал хранит память о своих создателях. Так, в одном из залов стоит бюст Николая I, по указу которого была возведена самая ранняя, ещё деревянная железнодорожная станция. В другом находится скульптура Франца Герстнера, руководившего строительством железной дороги в Царское Село и управлявшего первым поездом, отошедшим с вокзала в день открытия. В руках известного инженера можно увидеть миниатюрную копию того самого паровоза «Проворный». Самой последней у входа в здание установили статую с изображением солдат, которые отправлялись с Витебского вокзала на фронт в Первую мировую войну.

Витебский вокзал, бюст Николая II

Памятник фон Герстнеру

В годы Великой Отечественной войны вокзальный комплекс удалось уберечь от масштабных разрушений. Помогла в этом хитрость: Витебский вокзал замаскировали так, что со стороны он был похож на развалины. Получилось настолько правдоподобно, что поверили не только вражеские войска, но и сами ленинградцы! При этом работа на территории исторического здания не прекращалась ни на минуту даже в самые суровые дни, недели и месяцы. Мужественные сотрудники станции выполняли свои обязанности так же, как и в мирное время, а ещё присматривали за исторической мебелью и интерьерами, благодаря чему любоваться шедевром модерна можно по сей день.

Винтовая лестница в багажное отделение.

Витебский вокзал неоднократно становился местом киносъёмок. В этом месте царит атмосфера старины, которая переносит в дореволюционный Санкт-Петербург. Именно тут снимали кадры для фильмов «Анна Каренина» (2009) и «Статский советник» (2005). Старинная станция в стиле модерн также служила декорацией для советской экранизации Шерлока Холмса и культовой криминальной драмы «Брат».

Картинный зал после завершения реставрации, до открытия буфета

Входная арка, вид из ресторана

Пережившее военные годы здание не пощадил петербургский климат. Полная реконструкция памятника архитектуры стала подарком горожанам на 300-летие Северной столицы. После окончания работ Витебский вокзал предстал в историческом цвете — серо-жёлтом. Однако главной новостью было открытие обновлённого «Императорского кафе», которое долгое время находилось в аварийном состоянии. Реставраторы восстановили его интерьер по старым фотографиям, уделив внимание каждой детали: от настенных часов и напольного покрытия до барной стойки, за которой когда-то сидели многие известные личности — от поэтов Серебряного века до Николая II, последнего русского царя.

Интерьер ресторана

Современный акцент в облике здания — автоматическая подсветка фасадов. Она работает по астрономическим часам: специальные датчики определяют восход и заход солнца, включая и выключая светодиодные лампочки на здании и башне Витебского вокзала. А ещё парадная подсветка меняет цвет в зависимости от времени года: зимой она переключается на холодные оттенки, а летом — на тёплые.

Направления поездов

Сегодня отсюда можно уехать в Москву, Смоленск, Белгород, абхазский Сухум. Кроме того, это начальная станция для пассажиров, отправляющихся из Санкт-Петербурга в города Беларуси: Минск, Гомель, Брест.

От платформы отходят электрички в исторические посёлки Вырицу и Оредеж, где после прокладки железной дороги в начале XX века случился настоящий бум загородного строительства. Старинные дачи можно увидеть там и сегодня.

Пригородные поезда также ходят в направлении Павловска, где некогда располагалась одна из императорских резиденций династии Романовых, а ныне — музей-заповедник из Списка ЮНЕСКО, а также до Великого Новгорода — колыбели российской государственности.

Со списком промежуточных станций и точным расписанием движения электричек и поездов дальнего следования можно ознакомиться на официальном сайте РЖД.

Как добраться

Вокзальный комплекс расположен в центре Санкт-Петербурга. Точный адрес — Витебский проспект, 52. Ближайшая станция метро — «Пушкинская». Путь от неё до входа в вокзал займёт 2-3 минуты. Кроме того, поблизости находятся станции метро «Звенигородская» и «Технологический институт», но от них идти дольше — 7-10 минут.

Помимо этого добраться до Витебского вокзала можно на наземном транспорте: автобусе, троллейбусе или трамвае. Выходить нужно на одноимённой остановке.

