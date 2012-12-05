В последнее время большим спросом пользуются различные простые салаты на каждый день и на праздники. Получается, человечество пришло к тем способам приготовления,
от которых когда-то отказалось.
Дело в том, что простые салаты готовили в Древнем Египте, Риме и иных странах до нашей эры.
Тогда люди сочетали самые элементарные продукты — зелень и соль.
Конечно, сейчас мы не станем готовить такой элементарный низкокалорийный салат.
Есть более интересные варианты блюд в данном исполнении.
Особенно хорошо салаты делаются из ингредиентов,
которые остались от основных кушаний.
Давайте приготовим подобный салат “Жозефина” из простых компонентов.
ИНГРЕДИЕНТЫ для САЛАТА "ЖОЗЕФИНА":
крабовые палочки —1 упаковка;
куриное яйцо — 1 шт.;
мандарин — 1 шт.;
укроп — 1 пучок;
чеснок — 1 зубчик;
майонез — 1 ст. л.;
консервированная кукуруза — 3 ст. л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ САЛАТА "ЖОЗЕФИНА": Отвариваем вкрутую куриные яйца,
охлаждаем и нарезаем максимально мелко.
Крабовые палочки также режем небольшим кубиком.
Соединяем оба порубленных компонента.
Очищаем мандарин от кожуры, режем на маленькие дольки.
Шинкуем в труху укроп, перемещаем вместе с мандаринами в тару к яйцам и палочкам.
Выдавливаем через специальный пресс зубчик чеснока в салат.
Высыпаем туда же консервированную кукурузу.
Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем.
Получается оригинальный салат “Жозефина”, похожий на крабовый салат.
Мандарины придадут нотку цитрусов в это блюдо.
Готовится за 3 минуты.
Уж очень вкусный салат «Жозефина» на Новый год .
Приятного аппетита,друзья!