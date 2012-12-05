

В последнее время большим спросом пользуются различные простые салаты на каждый день и на праздники. Получается, человечество пришло к тем способам приготовления,

от которых когда-то отказалось.

Дело в том, что простые салаты готовили в Древнем Египте, Риме и иных странах до нашей эры.

Тогда люди сочетали самые элементарные продукты — зелень и соль.

Конечно, сейчас мы не станем готовить такой элементарный низкокалорийный салат.

Есть более интересные варианты блюд в данном исполнении.

Особенно хорошо салаты делаются из ингредиентов,

которые остались от основных кушаний.



Давайте приготовим подобный салат “Жозефина” из простых компонентов.



ИНГРЕДИЕНТЫ для САЛАТА "ЖОЗЕФИНА":

крабовые палочки —1 упаковка;

куриное яйцо — 1 шт.;

мандарин — 1 шт.;

укроп — 1 пучок;

чеснок — 1 зубчик;

майонез — 1 ст. л.;

консервированная кукуруза — 3 ст. л.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ САЛАТА "ЖОЗЕФИНА": Отвариваем вкрутую куриные яйца,

охлаждаем и нарезаем максимально мелко.

Крабовые палочки также режем небольшим кубиком.



Соединяем оба порубленных компонента.

Очищаем мандарин от кожуры, режем на маленькие дольки.

Шинкуем в труху укроп, перемещаем вместе с мандаринами в тару к яйцам и палочкам.

Выдавливаем через специальный пресс зубчик чеснока в салат.

Высыпаем туда же консервированную кукурузу.

Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем.



Получается оригинальный салат “Жозефина”, похожий на крабовый салат.



Мандарины придадут нотку цитрусов в это блюдо.



Готовится за 3 минуты.

Уж очень вкусный салат «Жозефина» на Новый год .



Приятного аппетита,друзья!

