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Идеальный КЛЯР для рыбы, птицы и овощей - 7 РЕЦЕПТОВ!

Понедельник, 16 Сентября 2024 г. 11:29 + в цитатник

Снимок (590x297, 35Kb)
00:00 Кляр для рыбы, классический рецепт на сметане
01:29 Морковный кляр для рыбы и для курицы
03:24 Быстрый и полезный ужин - как приготовить вкусную рыбу без кляра
04:11 Луковый кляр для рыбы и птицы
05:13 Хрустящий кляр без яиц
05:53 Креветки в кляре
06:39 Салат с креветками
08:00 Пикантный кляр/панировка
08:50 Кукурузный кляр
09:42 Рыбные палочки в хрустящей панировке






РЕЦЕПТЫ:
—1— Кляр для рыбы идеальный (на сметане)
• Сметана - 2 ст.л.
• Яйцо - 1 шт.
• Сода
• Черный перец молотый
• Мука - 2-3 ст.л.
• Соль

—2— Морковный кляр для рыбы
• Морковь - 1 шт. (150-170 г)
• Яйцо - 1 шт.
• Мука - 1 ст.л.
• Зелень петрушки - 3-4 вет.
• Паприка - 1/3 ч.л.
• Перец черный молотый - 1/4 ч.л.
• Соль - 1/2 ч.л.

—3— Луковый кляр
• Лук - 1 шт. (~ 150 г)
• Яйцо - 1 шт.
• Минеральная (газированная) вода - 100 мл
• Соль - 1/2 ч.л.
• Черный молотый перец
• Мука - 4-5 ст.л.

—4— Хрустящий кляр без яиц и молочных продуктов для рыбы и креветок
• Мука - 2 ст.л.
• Крахмал - 2 ст.л.
• Соль - 1 ч.л. (без горки)
• Разрыхлитель - 1/3 ч.л.
• Специи - 1 ч.л.
• Вода минеральная - 75-80 мл

—5— Салат с креветками
• Салат (у меня айсберг) - 3-4 лист.
• Салатный микс
• Помидоры черри - 8-10 шт.
• Перец сладкий - 1/2 шт.
• Моцарелла - 6-7 шариков
• Креветки (у меня северные дикие, уже сваренные) - 15-20 шт.
• Кедровые орешки - 1 ст.л.
Для соуса:
• Оливковое масло - 2 ст.л.
• Лимонный сок - 1 ч.л.
• Горчица (зерн.) - 1 ч.л.
• Тимьян - 1-2 вет.(листочки)
• Мед - 1/3 ч.л.
• Соль

—6— Пикантный кляр для рыбы (панировка)
• Яйца - 2 шт.
• Соль - 1/2 ч.л.
• Горчица - 1/2 ч.л.
• Сметана - 1 ч.л.
• Мука - 2 ст.л.
• Сухари панировочные - 2 ст.л.
• Специи - 1 ч.л.

—7— Кукурузный кляр для рыбы
• Мука кукурузная - 100 г
• Специи - 1-2 ч.л.
• Соль - 1 ч.л.
• Вода теплая - 170-180 мл

—8— Рыбные палочки в хрустящей панировке
• Филе минтая блочное (у меня Borealis)
• Яйцо
• Панировочные сухари
• Специи
• Соль

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Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ./РЫБА, МОРЕПРОДУКТЫ
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ./ВИДЕО РЕЦЕПТЫ


Процитировано 25 раз
Понравилось: 18 пользователям
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Svetlana_ZnM   обратиться по имени Вторник, 17 Сентября 2024 г. 17:53 (ссылка)
Классический рецепт новогоднего гуся очень вкусный с вариантами рецепта
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Mjja   обратиться по имени Вторник, 17 Сентября 2024 г. 18:37 (ссылка)
БлагоДарю.
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