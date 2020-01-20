



Лимоны можно найти на прилавках магазинов круглый год. Вряд ли вы сможете съесть много этого фрукта за один подход. Зато лимонная выпечка разлетится со стола в мгновении ока. Предлагаю попробовать 5 удивительных рецептов пирогов с лимоном.

Рецепты лимонных пирогов •



Пирог с лимоном



Ингредиенты

375 г сливочного масла

3 стак. муки

3 ст. л. растительного масла

0,5 стак. ледяной воды

2 яйца

2 крупных лимона

1 стакан сахара

Приготовление

Хорошо вымойте лимоны и проварите их в слабо кипящей воде 5–7 минут. Когда остынут, разрежьте на кусочки и очистите от семян. Измельчите в блендере.

Растопите 75 г сливочного масла, дайте остыть. Взбейте 1 крупное яйцо, смешайте с лимонной массой, маслом и сахаром.

Нарежьте 300 г холодного сливочного масла на кубики, добавьте в просеянную муку и разотрите руками в крошку.

Замесите тесто, постепенно подливая растительное масло и воду. Разделите его на 2 неравных части, замотайте в пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.

Раскатайте кусочки теста. Поместите больший пласт на дно застеленного пергаментом противня. Выложите начинку так, чтобы до края оставалось 1,5 см.

Накройте начинку вторым пластом теста, защепите края и смажьте взбитым яйцом. Сделайте несколько проколов и выпекайте при температуре 180 градусов 40 минут.

Глазированный лимонный пирог



Ингредиенты

2 больших лимона

4 яйца

50 г сахарной пудры

255 г сахара

175 г муки

230 г сливочного масла

1 ч. л. разрыхлителя

Приготовление

Лимоны вымойте и натрите цедру. Отделите немного для посыпки, остальное разделите поровну. Выдавите сок из очищенных лимонов.

Смешайте миксером муку, разрыхлитель, половину цедры, 2 яйца, 2–3 ч. л. лимонного сока, 180 г сливочного масла и 180 г сахара.

Разогрейте духовку до 170 градусов. Разделите тесто пополам и испеките два коржа диаметром 18 см. Время приготовления — 40 минут.

Для начинки взбейте 2 яйца с соком одного лимона, добавьте 75 г сахара, 50 г масла и цедру.

Миску с начинкой поместите на кастрюлю с медленно кипящей водой. Готовьте 20 минут до загустения массы, постоянно помешивая.

Готовые коржи остудите и разрежьте пополам по горизонтали. Соберите пирог, промазывая каждую часть кремом.

Смешайте сахарную пудру с 1 ст. л. лимонного сока, оставьте на 5 минут. Смажьте пирог глазурью и посыпьте цедрой.

Лимонник с начинкой



Ингредиенты

2,5 стак. муки

200 г сливочного масла

2 яйца

2 лимона

340 г сахара

1 ст. л. крахмала

1 ч. л. разрыхлителя

0,25 ч. л. соли

1 щеп. молотого кардамона

Приготовление

Вымойте лимоны и ошпарьте кипятком. Вытрите насухо и очистите от кожуры с помощью терки.

Смешайте муку, разрыхлитель, соль и цедру половины лимона. Разотрите сливочное масло с 6 ст. л. сахара, вбейте яйца и перемешайте.

Соедините жидкую и сухую смеси, замесите тесто. Скатайте в шар, накройте пленкой и оставьте в холодильнике на 30 минут.

Лимоны нарежьте и очистите от семян. Измельчите в блендере, добавьте крахмал, кардамон и оставшийся сахар.

Разделите тесто пополам. Раскатайте одну часть с помощью пищевой пленки в пласт немного больше формы.

Форму смажьте маслом, выложите тесто, вылейте сверху начинку. Раскатайте второй кусок теста и накройте им пирог.

Защипните края, сделайте несколько проколов и выпекайте 30–35 минут при температуре 180 градусов.

Лимонный пирог с меренгой



Ингредиенты

5 лимонов

330 г сахара

4 яйца

0,5 стак. лимонного сока

250 г сливочного масла

1 готовая основа из бисквитного теста

4 белка

250 г мелкокристаллического сахара

75 мл воды

1 ч. л. сахарной пудры

Приготовление

Лимоны вымойте, нарежьте и очистите от семян. Измельчите в блендере. Добавьте сахар и яйца, взбейте. Влейте лимонный сок и снова взбейте.

На водяной бане разогрейте и доведите крем до загустения в течение 7–10 минут, постоянно помешивая венчиком.

Пропустите крем сквозь сито, периодически помешивайте пока он будет остывать.

Добавьте размягченное сливочное масло и взбивайте миксером на большой скорости около 10 минут.

Оставьте крем в холодильнике на 1 час. Возьмите готовую основу для тортов диаметром 24–26 см и аккуратно выложите сверху крем.

Добавьте мелкокристаллический сахар в воду и вскипятите на среднем огне. Температура сиропа должна быть 121 градус.

Взбейте белки до устойчивых пиков и тонкой струйкой влейте горячий сироп, взбивая венчиком. Продолжайте взбивать до полного остывания еще 15 минут.

Украсьте пирог меренгой с помощью кондитерского мешка. Посыпьте сахарной пудрой и поставьте в духовку под разогретый гриль на 5–7 минут.

Лимонный пирог со сливочным сыром



Ингредиенты

180 г сливочного масла

100 г муки

2 ч. л. разрыхлителя

0,25 ч. л. соли

0,5 стак. сахара

3 яйца

2 ст. л. лимонного сока

2,5 ст. л. лимонной цедры

1 ч. л. ванильного экстракта

240 г сливочного сыра

1 стак. сахарной пудры

Приготовление

Сливочный сыр взбейте миксером в течение 5 минут до пышности. Добавьте сахарную пудру и взбивайте 2–3 минуты, потом 1 яйцо и взбивайте минуту.

Влейте 60 г растопленного и охлажденного сливочного масла, 0,5 ч. л. ванильного экстракта, всыпьте 0,5 ст. л. лимонной цедры и взбивайте еще 1 минуту.

Смешайте муку, разрыхлитель, соль, сахар и перемешайте. Добавьте 120 г растопленного масла, 2 яйца, лимонный сок, 2 ст. л. цедры и 0,5 ч. л. ванильного экстракта. Замесите тесто.

Вылейте тесто в смазанную форму, сверху выложите начинку. Выпекайте при температуре 160 градусов 35–40 минут.

Дайте пирогу остыть, после чего оставьте его в холодильнике на 1 час. Посыпьте пудрой и подавайте к столу.

Солнечные пироги с лимонной начинкой обойдутся вам совсем дешево. Порадуйте близких оригинальным десертом с одним из самых популярных зимних фруктов.

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