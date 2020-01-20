Записи Друзья Комментарии
Belenaya
Аватар Belenaya

 -Приложения

  • Перейти к приложению Всегда под рукой Всегда под рукойаналогов нет ^_^ Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее
  • Перейти к приложению Онлайн-игра "Empire" Онлайн-игра "Empire"Преврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire. Строй свою собственную империю, расширяй ее и защищай от других игроков. Б
  • Перейти к приложению Я - фотограф Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо
  • Перейти к приложению Открытки ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
  • Перейти к приложению Толкование снов Толкование сновУзнайте в чем тайна вашего сна — стоит готовиться к чему-то плохому или, наоборот, надо чтобы сон обязательно сбылся. Вы непременно найдете толкование вашего сна, ведь в базе уже сейчас содержится 47

 -Цитатник

Женский пуловер с зубчатым краем - (0)

Женский пуловер с зубчатым краем  Вязаный женский пуловер с рисунком...

Выкройка мужских трусов с 46 - 60 размер. - (0)

Выкройка мужских трусов с 46 - 60 размер.   ...

Книги Вороновой М./ читать,слушать,скачивать бесплатно. - (0)

Книги Вороновой М./ читать,слушать,скачивать бесплатно. *** Чтобы прочитать аннотацию к книге нав...

Журнал "Simply Stricken" №1 2020г - (0)

Журнал "Simply Stricken" №1 2020г Популярный журнал по вязанию спицами. На его страницах предс...

Осторожно ЛОХОТРОН! Объединенный Компенсационный Фонд ОКФ - (0)

Осторожно ЛОХОТРОН! Объединенный Компенсационный Фонд ОКФ

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Belenaya

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 28.04.2013
Записей: 55939
Комментариев: 64598
Написано: 126637


Простые лимонные пироги

Воскресенье, 19 Января 2020 г. 14:18 + в цитатник



Лимоны можно найти на прилавках магазинов круглый год. Вряд ли вы сможете съесть много этого фрукта за один подход. Зато лимонная выпечка разлетится со стола в мгновении ока. Предлагаю попробовать 5 удивительных рецептов пирогов с лимоном.


Рецепты лимонных пирогов



Пирог с лимоном


лимонное тесто без сахара


Ингредиенты


  • 375 г сливочного масла

  • 3 стак. муки

  • 3 ст. л. растительного масла

  • 0,5 стак. ледяной воды

  • 2 яйца

  • 2 крупных лимона

  • 1 стакан сахара

    • Приготовление


  • Хорошо вымойте лимоны и проварите их в слабо кипящей воде 5–7 минут. Когда остынут, разрежьте на кусочки и очистите от семян. Измельчите в блендере.

  • Растопите 75 г сливочного масла, дайте остыть. Взбейте 1 крупное яйцо, смешайте с лимонной массой, маслом и сахаром.

  • Нарежьте 300 г холодного сливочного масла на кубики, добавьте в просеянную муку и разотрите руками в крошку.

  • Замесите тесто, постепенно подливая растительное масло и воду. Разделите его на 2 неравных части, замотайте в пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.

  • Раскатайте кусочки теста. Поместите больший пласт на дно застеленного пергаментом противня. Выложите начинку так, чтобы до края оставалось 1,5 см.

  • Накройте начинку вторым пластом теста, защепите края и смажьте взбитым яйцом. Сделайте несколько проколов и выпекайте при температуре 180 градусов 40 минут.

    • Глазированный лимонный пирог


    американский лимонный пирог


    Ингредиенты


  • 2 больших лимона

  • 4 яйца

  • 50 г сахарной пудры

  • 255 г сахара

  • 175 г муки

  • 230 г сливочного масла

  • 1 ч. л. разрыхлителя

    • Приготовление


  • Лимоны вымойте и натрите цедру. Отделите немного для посыпки, остальное разделите поровну. Выдавите сок из очищенных лимонов.

  • Смешайте миксером муку, разрыхлитель, половину цедры, 2 яйца, 2–3 ч. л. лимонного сока, 180 г сливочного масла и 180 г сахара.

  • Разогрейте духовку до 170 градусов. Разделите тесто пополам и испеките два коржа диаметром 18 см. Время приготовления — 40 минут.

  • Для начинки взбейте 2 яйца с соком одного лимона, добавьте 75 г сахара, 50 г масла и цедру.

  • Миску с начинкой поместите на кастрюлю с медленно кипящей водой. Готовьте 20 минут до загустения массы, постоянно помешивая.

  • Готовые коржи остудите и разрежьте пополам по горизонтали. Соберите пирог, промазывая каждую часть кремом.

  • Смешайте сахарную пудру с 1 ст. л. лимонного сока, оставьте на 5 минут. Смажьте пирог глазурью и посыпьте цедрой.

    • Лимонник с начинкой


    лимонный пирог с кардамоном


    Ингредиенты


  • 2,5 стак. муки

  • 200 г сливочного масла

  • 2 яйца

  • 2 лимона

  • 340 г сахара

  • 1 ст. л. крахмала

  • 1 ч. л. разрыхлителя

  • 0,25 ч. л. соли

  • 1 щеп. молотого кардамона

    • Приготовление


  • Вымойте лимоны и ошпарьте кипятком. Вытрите насухо и очистите от кожуры с помощью терки.

  • Смешайте муку, разрыхлитель, соль и цедру половины лимона. Разотрите сливочное масло с 6 ст. л. сахара, вбейте яйца и перемешайте.

  • Соедините жидкую и сухую смеси, замесите тесто. Скатайте в шар, накройте пленкой и оставьте в холодильнике на 30 минут.

  • Лимоны нарежьте и очистите от семян. Измельчите в блендере, добавьте крахмал, кардамон и оставшийся сахар.

  • Разделите тесто пополам. Раскатайте одну часть с помощью пищевой пленки в пласт немного больше формы.

  • Форму смажьте маслом, выложите тесто, вылейте сверху начинку. Раскатайте второй кусок теста и накройте им пирог.

  • Защипните края, сделайте несколько проколов и выпекайте 30–35 минут при температуре 180 градусов.

    • Лимонный пирог с меренгой


    лимонный торт


    Ингредиенты


  • 5 лимонов

  • 330 г сахара

  • 4 яйца

  • 0,5 стак. лимонного сока

  • 250 г сливочного масла

  • 1 готовая основа из бисквитного теста

  • 4 белка

  • 250 г мелкокристаллического сахара

  • 75 мл воды

  • 1 ч. л. сахарной пудры

    • Приготовление


  • Лимоны вымойте, нарежьте и очистите от семян. Измельчите в блендере. Добавьте сахар и яйца, взбейте. Влейте лимонный сок и снова взбейте.

  • На водяной бане разогрейте и доведите крем до загустения в течение 7–10 минут, постоянно помешивая венчиком.

  • Пропустите крем сквозь сито, периодически помешивайте пока он будет остывать.
  • Добавьте размягченное сливочное масло и взбивайте миксером на большой скорости около 10 минут.

  • Оставьте крем в холодильнике на 1 час. Возьмите готовую основу для тортов диаметром 24–26 см и аккуратно выложите сверху крем.

  • Добавьте мелкокристаллический сахар в воду и вскипятите на среднем огне. Температура сиропа должна быть 121 градус.

  • Взбейте белки до устойчивых пиков и тонкой струйкой влейте горячий сироп, взбивая венчиком. Продолжайте взбивать до полного остывания еще 15 минут.

  • Украсьте пирог меренгой с помощью кондитерского мешка. Посыпьте сахарной пудрой и поставьте в духовку под разогретый гриль на 5–7 минут.

    • Лимонный пирог со сливочным сыром


    лимонный пирог с сыром


    Ингредиенты


  • 180 г сливочного масла

  • 100 г муки

  • 2 ч. л. разрыхлителя

  • 0,25 ч. л. соли

  • 0,5 стак. сахара

  • 3 яйца

  • 2 ст. л. лимонного сока

  • 2,5 ст. л. лимонной цедры

  • 1 ч. л. ванильного экстракта

  • 240 г сливочного сыра

  • 1 стак. сахарной пудры

    • Приготовление


  • Сливочный сыр взбейте миксером в течение 5 минут до пышности. Добавьте сахарную пудру и взбивайте 2–3 минуты, потом 1 яйцо и взбивайте минуту.

  • Влейте 60 г растопленного и охлажденного сливочного масла, 0,5 ч. л. ванильного экстракта, всыпьте 0,5 ст. л. лимонной цедры и взбивайте еще 1 минуту.

  • Смешайте муку, разрыхлитель, соль, сахар и перемешайте. Добавьте 120 г растопленного масла, 2 яйца, лимонный сок, 2 ст. л. цедры и 0,5 ч. л. ванильного экстракта. Замесите тесто.

  • Вылейте тесто в смазанную форму, сверху выложите начинку. Выпекайте при температуре 160 градусов 35–40 минут.

  • Дайте пирогу остыть, после чего оставьте его в холодильнике на 1 час. Посыпьте пудрой и подавайте к столу.

    • Солнечные пироги с лимонной начинкой обойдутся вам совсем дешево. Порадуйте близких оригинальным десертом с одним из самых популярных зимних фруктов.


    Источник




    Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ./ВЫПЕЧКА
    КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ./ПИРОГИ, ПИЦЦА, БУЛОЧКИ.


    Процитировано 41 раз
    Понравилось: 22 пользователям
    Нравится

    Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]


    Tatyana_Boyko   обратиться по имени Воскресенье, 19 Января 2020 г. 16:33 (ссылка)
    Какие рецептики классные! Спасибо большое!
    Ответить С цитатой В цитатник
    Перейти к дневнику

    Понедельник, 20 Января 2020 г. 09:58ссылка
    Belenaya
    На здоровье!
    ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
    lapatylechka_LILI   обратиться по имени Воскресенье, 19 Января 2020 г. 16:52 (ссылка)
    Пусть крещенские морозы
    Вместе со святой водой
    Отведут от Вас угрозы.
    И болезни стороной
    Обходить Вас точно будут,
    В этом и сомнений нет,
    Ведь воды крещенской чудо
    Бережет Вас от всех бед!
    Ответить С цитатой В цитатник
    Перейти к дневнику

    Понедельник, 20 Января 2020 г. 10:01ссылка
    Belenaya
    Благодарю за поздравление! Живите с Богом в душе и любовью в сердце! А морозы крещенские нынче стороной нас обошли, всю ночь дождь лил.
    ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
    Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Понедельник, 20 Января 2020 г. 17:06 (ссылка)
    Добрый день дорогая!
    Благодарю!
    С Крещением Господним поздравляю Вас и Ваших родных!
    Ответить С цитатой В цитатник
    Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
     

    Добавить комментарий:
    Текст комментария: смайлики

    Проверка орфографии: (найти ошибки)

    		Прикрепить картинку:

     Переводить URL в ссылку
     Подписаться на комментарии
     Подписать картинку


    О проекте