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Идеальные пяточки легким движением руки

Воскресенье, 19 Января 2020 г. 13:55 + в цитатник

Нужно только купить в аптеке тюбик мази календулы (20г) и ампулку жидкого витамина А (10 мл), так будет легче дозировать, поскольку соотношение должно быть 2:1.

В небольшой емкости хорошенько перемешайте витамин А и мазь. Вот собственно и все.

Затем переложите готовый крем в чистую баночку и храните в холодильнике.

Часто пяточки после зимы в запущенном состоянии, устройте им витаминный штурм. На протяжении недели по вечерам мойте ваши ножки и легонько обрабатывайте пемзой. Затем смазывайте стопы этим кремом на ночь и надевайте хлопчатобумажные носки.

После такого курса достаточно будет применять крем дважды в неделю. А потом - по мере необходимости. Летом, конечно, чаще, чем зимой.

Кроме потрясающего визуального эффекта, этот крем навсегда заживляет трещины. И ногтевые пластинки при таком уходе оздоравливаются, становятся ухоженными.

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Рубрики:  ЖЕНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ./ПОЛЕЗНОСТИ


Процитировано 34 раз
Понравилось: 26 пользователям
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Аноним   обратиться по имени Воскресенье, 19 Января 2020 г. 14:29 (ссылка)
Носки надевают, а не "одевают"
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Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Понедельник, 20 Января 2020 г. 17:11 (ссылка)
Добрый день дорогая!
Благодарю!
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Вторник, 21 Января 2020 г. 10:00ссылка
Belenaya
На здоровье!
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