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Идеальные пяточки легким движением руки
|Нужно только купить в аптеке тюбик мази календулы (20г) и ампулку жидкого витамина А (10 мл), так будет легче дозировать, поскольку соотношение должно быть 2:1.
В небольшой емкости хорошенько перемешайте витамин А и мазь. Вот собственно и все.
Затем переложите готовый крем в чистую баночку и храните в холодильнике.
Часто пяточки после зимы в запущенном состоянии, устройте им витаминный штурм. На протяжении недели по вечерам мойте ваши ножки и легонько обрабатывайте пемзой. Затем смазывайте стопы этим кремом на ночь и надевайте хлопчатобумажные носки.
После такого курса достаточно будет применять крем дважды в неделю. А потом - по мере необходимости. Летом, конечно, чаще, чем зимой.
Кроме потрясающего визуального эффекта, этот крем навсегда заживляет трещины. И ногтевые пластинки при таком уходе оздоравливаются, становятся ухоженными.
|Рубрики:
|ЖЕНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ./ПОЛЕЗНОСТИ
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