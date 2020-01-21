



В небольшой емкости хорошенько перемешайте витамин А и мазь. Вот собственно и все.



Затем переложите готовый крем в чистую баночку и храните в холодильнике.



Часто пяточки после зимы в запущенном состоянии, устройте им витаминный штурм. На протяжении недели по вечерам мойте ваши ножки и легонько обрабатывайте пемзой. Затем смазывайте стопы этим кремом на ночь и надевайте хлопчатобумажные носки.



После такого курса достаточно будет применять крем дважды в неделю. А потом - по мере необходимости. Летом, конечно, чаще, чем зимой.



Кроме потрясающего визуального эффекта, этот крем навсегда заживляет трещины. И ногтевые пластинки при таком уходе оздоравливаются, становятся ухоженными.



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Нужно только купить в аптеке тюбик мази календулы (20г) и ампулку жидкого витамина А (10 мл), так будет легче дозировать, поскольку соотношение должно быть 2:1.В небольшой емкости хорошенько перемешайте витамин А и мазь. Вот собственно и все.Затем переложите готовый крем в чистую баночку и храните в холодильнике.Часто пяточки после зимы в запущенном состоянии, устройте им витаминный штурм. На протяжении недели по вечерам мойте ваши ножки и легонько обрабатывайте пемзой. Затем смазывайте стопы этим кремом на ночь и надевайте хлопчатобумажные носки.После такого курса достаточно будет применять крем дважды в неделю. А потом - по мере необходимости. Летом, конечно, чаще, чем зимой.Кроме потрясающего визуального эффекта, этот крем навсегда заживляет трещины. И ногтевые пластинки при таком уходе оздоравливаются, становятся ухоженными.