



Квашение – самый отличный способ сохранить все полезные вещества капусты. При квашении все витамины остаются в целости и сохранности. И даже прибавляются! Так, количество витамина С увеличивается в разы, достигая 70 мг на 100 г., а витамина Р в квашеной капусте в 20 раз больше, чем в свежей. За счёт молочнокислого брожения в капусте образуется большое количество пробиотиков, что приравнивает квашеную капусту к кефиру.

3 интересных рецепта квашеной капусты.

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Хрустящая капуста

Ингредиенты:

Приготовление:

1. Уберите с капусты верхние листы и нашинкуйте тонкой и аккуратной соломкой. Выложите всё это в большую миску.

2. Морковку лучше брать сочную и сладкую. Она должна быть достаточно крупной. Очистите ее и промойте. Затем натрите на терке и выложите поверх капусты.

3. Посолите капусту и хорошенько перетрите ее руками. Должна получиться сочная масса из морковки и капусты. Мните ее, пока капуста не начнет давать сок.

4. Теперь пришло время выбрать тару. Лучше всего использовать стеклянные банки, в них капуста останется хрустящей. Начните выкладывать капусту, тщательно приминая ее в банке руками. В процессе того, как вы будете выкладывать капусту, ее можно чередовать с маринованными огурчиками и нашинкованным соломкой сладким перцем.

5. Банки с капустой поставьте на противень или поднос с высокими краями. Это нужно сделать для того, чтобы собрать сок, который будет выделяться из капусты. Когда в банке будет много сока, проткните капусту деревянной шпажкой, пузырьки выйдут, и количество рассола уменьшится.

6. После того как капуста в холодильнике простоит примерно трое суток, ее можно есть.

Квашеная капуста в рассоле

Ингредиенты, для 3-х литровой банки:

Приготовление:

1. Приготовить рассол, растворив в теплой кипяченой воде соль и сахар.

2. Капусту очистить от верхних листиков, разрезать на несколько частей и нашинковать ножом, на терке или в комбайне. Морковь натереть на крупной терке. Смешать капусту с морковью.

3. Переложить эту смесь в чистую банку, слегка утрамбовав (но не сильно). Между слоями положить несколько лавровых листиков и перец горошком.

4. Налить в банку рассол так, чтобы он полностью покрыл капусту. (В зависимости от того, как вы ее порезали, мелко или покрупней, у вас уйдет 1,2-1,5 л рассола.)

5. Банку неплотно прикрыть крышкой или накрыть сложенным в несколько раз бинтиком.

6. Поставить в глубокую тарелку, так как во время брожения рассол будет подниматься и переливаться через край.

7. Оставить на кухне на двое-трое суток. Следите, чтобы верхний слой капусты не оставался без рассола (когда это произойдет, просто немного утрамбуйте ее ложкой). Также желательно иногда протыкать ее деревянной палочкой до дна, чтобы выходил газ. Время заквашивания капусты зависит от температуры. Если на кухни тепло, то капуста будет готова уже через двое суток. Однако, высокая температура, также как и низкая, плохо сказывается на процессе заквашивания (например, может появиться слизь), лучше всего, когда она в районе 20 ºС.

8. Когда квашеная капуста будет готова, поставьте ее в холодильник.

Капуста с яблоками

Ингредиеты:

Приготовление:

1. Белокочанную капусту необходимо нашинковать тонкими дольками, используя нож, специальную шинковку или кухонный комбайн.

2. Морковку можно потереть на терке или нашинковать, также как капусту. Яблоки нарезаются небольшими, аккуратными дольками.

3. Берется большая кастрюля или другая емкость, в нее укладываются нарезанные продукты, исключая яблоки.

4. Добавляются соль и сахар. Если планируется использование других специй, их следует положить на данном этапе.

5. Чтобы капуста была сочной, нужно отжать готовую массу руками.

6. После первого этапа перетирания нужно дать капусте полежать 20-30 минут, затем повторить отжимание.

7. Добавляются яблоки, все компоненты перемешиваются в последний раз.

8. Подбирается тяжелый предмет, например, стеклянная банка, наполненная водой, которая послужит гнетом.

9. Кастрюлю с капустой убирают в максимально теплое место на 3-4 дня. Также следует периодически прокалывать капусту, доставая до самого дна. Если не проводить этого мероприятия минимум раз в день, капуста станет горькой. Если в процессе квашения будет заметна пена, ее снимают.

10. После окончания приготовления квашеная капуста распределяется по удобным для хозяйки емкостям и убирается в холодное место, например, в холодильник.

Советы к рецепту:

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Капуста выбирается с белыми кочанами. Цвет можно увидеть, сделав разрез, не рекомендовано использовать овощ с зеленоватым оттенком внутри.

Яблоки должны быть кисло-сладкими или кислыми.

Фиксированного количества моркови и яблок нет, поэтому при желании можно прибавить этих продуктов.

Приятного аппетита!