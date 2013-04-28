Вязаные с мехом шапки легче сшитой из цельной шкурки, смотрятся современнее и стоят дешевле. Предлагаю вашему вниманию интересные хитрости, которые помогут новичкам сделать первые шаги в работе с мехом.

ОБНОВЛЕНИЕ ВОРСА И СМЯГЧЕНИЕ МЕЗДРЫ

Где-то вычитала совет, о том, что можно старую менздру приклеивать клеем "Момент" на сатин. Хочу, не отсоветовать, нет, но предостеречь - это самый крайний случай.

Для начала советую использовать морозильную камеру, которая поддерживает -24 градуса. Старую шкуру надо поместить в такую камеру вывернутую мездрой вверх, и положенную в холщовый мешочек или в х/б наволочку. Шкурка должна там полежать неделю, От мороза мездра уплотнится. Когда я это делала впервые, то , вытащив пакет их холодильника стала сразу ее вытаскивать и разворачивать. Хорошо, что вовремя заметила, что она просто раскалывалась по сгибам. Оставила ее оттаить, чтобы мездра пришла в равновесное состояние с микроклиматом в вашей квартире. Пол-дня достаточно. Это первый шаг. Также при появлении моли помещать мех в морозилку на пару дней.



Второй. Если в городе есть меховое производство, там всегда есть (обычно в канистрах) всяческая химическая пропитка для кожи и мензры. За небольшую плату вам всегда отольют и расскажут как пользоваться. Если этот вариант исключен - в аптеку за глицерином. 1-1,5 столовые ложки на 1 стакан воды. Пропитать менздру и сложив ею друг к другу на пару тройку дней отложить шкурку. Этот способ кто-то из девочек уже описывал. (этот вариант использовать осторожно, т.к. - "Когда выпорола подкладку, оказалась, что мездра еле жива и кое -где просто отваливается от швов, а волосяной покров очень сильно зажирен глицерином.)

А дальше - просто. Во избежание утечки шкуры из швов. После раскроя меха, из ситца плохого качества (дешевый и редкий материал. перед употреблением обязательно постирать, чтобы дал усадку) кроим такие же детали, только с припусками на швы. Пришиваем ситец к меху большими косыми стежками. Соединяем детали сразу через 4 слоя - мех+ситец и ситец+мех.

Почему ситец должен быть плохого качества? Он рыхлый, т.е. дырявый. Поэтому менздра будет дышать свободно. А вот потом только начинаем относится к такому меху, как к обычному, но все равно чуть более щадяще. Аккуратно увлажняем (вместе с ситцевой красотой) менздру, я обычно использую для этого не влажную губку, а пульверизатор, и растягиваем (без фанатизма, щадяще)на шите. После просушки расчесываем ворс и понимаем... мех еще хорош, еще послужит



расчесать и дать полежать подышать потом можно тряпочкой, смоченой раствором уксуса пройтись (1 чайная ложка на стакан воды) - просто пригладить, сильно не мочить - остевой ворс чтоб распрямился и заблестел

шкурку саму разгладить. если скукоржена или сухая - намочиь составом = на стакан воды 1 чайная ложка глицерина (продается в аптеке)

если сильно скукоржено-жестко то можно и побольше глицерина

обработали раствором глицерина - разгладить и сложить в 2 раза мехом наружу - положите в пакет циелофановый на день-два пропитаться. потом достать и расправить



ОКРАС



1. Красила краской для волос Престиж, цвет баклажан. Все красила по инструкци к краске. Намазала , подождала полчаса, смыла, намазала бальзамом для волос, смыла. шкурки прибила степлером на фанерку, дождалась пока высохнут. Расчесала кошачьей щеткой. ПОкрасилось ровно, блестит, вид удовлетворительный. Промазала глицерином, стало помягче. не устраивала только светлая мездра. Ее я покрасила гелевой пастой в черный цвет. Стержень гелевой пасты выдула в примерно 20 гр водки и размешала. Красить надо на два раза. Все высохло, и разрезала на полоски бритвочкой.



НАРЕЗАНИЕ ПОЛОС



сетка 9*9 мм квадратики - лиса нормально плетется, получается и не рыхло и не туго.

1. Полоски толщиной около 3мм. Резала бесконечным зигзагом по направлению роста волоса. Удобно резать не доходя 3мм до конца шкурки а потом до конца подрезать. Из половинки воротника примерно 15 на 20 см получалось 6м меховой нити. Нитку соеденида с шерстяной, просто сложила и стала вязать .



2.если резать мех горизонтально (а не вдоль хребта) будет видна мездра.. пробовала сначала резать поперек направления роста меха,также думая этим скрывать белый цвет среза мездры...но этим увеличивается расход меха,т.к. нужно более плотно наматывать полоски меха, что бы срыть нахлестом ворса эту самую мездру. При поперечном нарезании с одной стороны (откуда направление роста меха) она слишком явно видна. Методом проб я все таки пришла к выводу,что нарезать полоски меха нужно вдоль( ИМХО),при этом при намотке мех встает и получается более пушистым и этим скрывает срезы. Ну а при не очень набивном мехе иногда кое где все таки видно срез, то его нужно закрасить в тон меха.



3. Вообще мех режется на весу. Я кладу шкурку на колено, верхнюю часть приподнимаю левой рукой и ей же отодвигаю срезанную полоску, а в правую беру ножик и режу по краю, причем правой же рукой придерживаю шкурку, чтобы не сползала. Надо наловчится и все получится. Мех не должен опадать, естественно будут небольшие остаточки при разрезании мездры, а так он весь остается.



4. целую шкурку "чулком" по спирали удобнее резать т к получится длинная нить - самое то для вязания и ворс будет весь в одну сторону - а это и есть залог того что мех не будет торчать во все стороны да и когда режем кусочки "как придется" то результат не "торчащего меха во все стороны" а "шубки" получается и вы ее потом ведь скручивать будете? - мех "ляжет" в одну сторону по нитке при скручивании (это удобно при самом процессе вязания) при плетении же длинная нитка даже мешает представьте себе - через ячейку протягивать весь моток



5. ширина полоски зависит от густоты меха. Я хвосты лисы нарезала по 1-2 мм. И еще: такой мех, как собака, лиса и пр. я бы только обвязывала.

6. мерила шапку из чернобурки(такой недлинный волос),на трикотажную шапочку нашиты полоски меха шириной5-6 см,так она смотрелась как из цельной шкурки

ОСНОВА



1. да 1*1 резинка английская.Но сразу предупреждаю,вяжите на размер меньше и вяжите туго, иначе растянется и будет большая.. И вяжите сразу полностью готовую вещь.Если опыта нет начните оплетать где нибудь под мышкой или со спинки, и не забывайте соблюдать направление ворса.Очень длинные полосочки не сшивайте будет неудобно оплетать,лучше сращивать по ходу работы.



Как пришивать полоску меха? и как потом стирать?



Берете ленту тканевую (шириной так как вам удобно будет, ну такая... по брюкам внизу пускают и т п). тесемка вобщем можно хоть кружевную! зависит от того какой жилет (может в 1 ниточку мохера - тогда "полегче" надо что-то например кружевную тесемку)

накладываете на нее мех чтобы мех на 1-2 мм заходил на тесемку

прострачикаете (можно мелким зигзагом)

дальше 2 варианта:

1. так и оставить - если мех "приличный" и изнанка у него, или если тоненькая полоска меха нужна "воздушная"

2. мех складывается вдвое и непростроченный край вручную прихватывается к ленте (получается более толстая опушка т к мех с 2 сторон)

опушечка готова ее можно пришить (тесемку под тканю заводят чтоб ее видно небыло и прострочить - видно только мех), вшить в шов (как кант использовать вобщем), прикрепить на кнопки, пуговицы