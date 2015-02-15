Аноним обратиться по имени

Четверг, 24 Августа 2017 г. 15:11 ( Четверг, 24 Августа 2017 г. 15:11 ( ссылка

Делала такой пирожок в 70-х годах прошлого столетия. А рецепт был напечатан в какой-то газете. Прочитала и не поверила, что из сухого концентрата киселя может получиться такое безе. Быстренько испекла. Это была просто сказка! Быстренько съели и быстренько забыли. Кстати, про Гагарина - это была не легенда и чистая правда. Сейчас вдруг вспомнила про этот пирог, набрала в поисковике - о чудо! Люди всё помнят! Спасибо за рецептик! Обязательно испеку.