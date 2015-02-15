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«ПИРОГ ГАГАРИНА» - ПИРОГ ШЕДЕВРАЛЬНЫЙ!!!

Воскресенье, 15 Февраля 2015 г. 17:22 + в цитатник
Цитата сообщения галина5819
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«Пирог Гагарина» - пирог шедевральный!!!

Говорят, что пирог получил такое название, так как очень понравился первому космонавту. Когда я прочитала состав рецепта, то экспериментаторский дух и пачка киселя в шкафу призывно манили приготовить его.

Делюсь с вами подробным описанием приготовления и впечатлением от пирога.


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Яйца — 4 шт. (разделить на белки и желтки)
Маргарин (слив. масло) — 200 г
Мука — 2,5 стак. (стакан 250 мл)
Сахар — в тесто — 50 г; в белки — 3-5 ст.л.
Какао- порошок — 2 ст.л.
Кисель — 1 пачка (220 г)
Варенье — ок. 5 ст.л.(чем кислее, тем лучше)
Сода — 1 ч.л. без горки
Уксус — 2 ч.л. (погасить соду)
Ванилин — в тесто

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Яйца разделить на белки и желтки.

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Отмеряем в миску 2,5 стакана муки.

Маргарин или сливочное масло кладём сверху и измельчаем в крошку.

Я традиционно делаю это руками. Очень быстро.

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Вот такая должна получиться крошка.

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Желтки смешиваем с 50 г сахара.

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Соду погасим уксусом и добавим в желтки.

Перемешаем.
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Желтки выливаем в крошку.

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Сначала ложкой, а потом руками замешиваем тесто.

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Если тесто слишком мягкое, добавьте ложку муки.

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Делим тесто на 3 части.

У меня примерно по 240 г каждая.

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В одну из частей добавить какао.

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Вот такие шарики — два белых и один африканец.

Убираем их в холодильник, а лучше, в морозилку, но не держите в морозилке долго, достаточно минут 15-20.

За это время можно разогреть духовку и взбить белки.

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Теперь займёмся белками.

Кисель измельчить. Можно скалкой постучать, чтобы разбить брикет. Не переусердствуйте, чтобы не лопнул пакет.

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В сухой кисель всыпаем 3-4 ложки сахара.

Изначально в рецепте было 5 ст.л.

Мне показалось, что это многовато, тем более, что варенье у меня из сладких яблок. Поэтому я рискну вам предложить уменьшить количество сахара.

Хотя, если вы неисправимый сладкоежка, то кладите 5 ложек.

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Взбиваем белки, постепенно подсыпая смесь киселя и сахара.

Выглядеть это будет так.

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Постепенно смесь очень густеет.

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В конце взбивания масса очень плотная.

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Натираем тесто на крупной терке, каждую часть в отдельную тарелку.

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Собираем пирог.

В разъёмную форму (26 см) на дно кладём круг из бумаги для выпечки. Стенки можно смазать.

Рассыпаем одну часть белого теста.

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Сверху кладём варенье. Можно размазать, но у меня яблочное дольками.

Кстати, вполне можно обойтись и без варенья. Особенно, если у вас нет кисленького.

Или заменить его, например, на чернослив, курагу или, отцеженную от сока, вишню.

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Следующим слоем кладём натёртое шоколадное тесто.

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Далее выкладываем белковую массу.

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Последним слоем рассыпаем по поверхности ещё одну натёртую белую часть теста.

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Отправляем в духовку.

Температура — 180 градусов, время около 50 минут. Ориентируйтесь по своей духовке — серединка должна стать плотной.

Если верх слишком зарумянивается — накройте его фольгой.

Вот так выглядит пирожок из духовки.

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Чтобы легко снять бортики формы, пройдитесь по окружности тонким ножом.

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Нарезать на порции лучше в тёплом виде.

Но не в горячем, потому что в горячем течёт варенье.

А в холодном виде верхний слой теста становится более твёрдым и сминает суфле при нарезании.

Так что, нужно найти золотую середину.

Теперь мои впечатления о пироге.

Пирожок для сладкоежек, а в тёплом виде кажется ещё более сладким.

Обязательно приготовлю его ещё, но в несколько ином варианте — заменю варенье на что-нибудь менее сладкое. Очень вкусное песочное тесто на желтках. Можно использовать его, если нужно пристроить желтки, например, испечь, как печенье. Пирог очень оригинально и просто готовится, а в каких-то случаях сойдёт и за торт.

Думаю, что вы с лёгкостью сможете повторить мой эксперимент.

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gurmel.ru
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ./ВЫПЕЧКА
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ./КРЕМ для ТОРТА
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ./ПИРОГИ, ПИЦЦА, БУЛОЧКИ.

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si-la-1966   обратиться по имени Воскресенье, 15 Февраля 2015 г. 17:39 (ссылка)
очень вкустноBelenaya, леночка!!!
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danutej57   обратиться по имени Понедельник, 16 Февраля 2015 г. 10:40 (ссылка)
Belenaya, spasibo
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Понедельник, 16 Февраля 2015 г. 12:11ссылка
Belenaya
На здоровье!
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ann05   обратиться по имени Понедельник, 16 Февраля 2015 г. 14:37 (ссылка)
Благодарю!
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Понедельник, 16 Февраля 2015 г. 15:43ссылка
Belenaya
На здоровье!
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Аноним   обратиться по имени Суббота, 19 Сентября 2015 г. 08:19 (ссылка)
пирог очень вкусный.Я делала со свежими сливами присыпанными сахаром и крахмалом.Все получилось.Спасибо за рецепт
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КАТЯ_123   обратиться по имени Среда, 23 Декабря 2015 г. 07:56 (ссылка)
.
какая вкуснятина,забр и пош готов (340x352, 174Kb)
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Ирина_садовница   обратиться по имени Среда, 23 Декабря 2015 г. 11:32 (ссылка)
Можно будет попробовать после поста... Спасибо! Интересно выглядит белковая масса, такая нежно-розовая, а как получилась на вкус?
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Среда, 23 Декабря 2015 г. 18:14ссылка
Belenaya
КАТЯ_123, Ирина_садовница и анонимы, Рада что понравился рецепт! Готовьте на здоровье!!!
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Аноним   обратиться по имени Среда, 23 Декабря 2015 г. 17:12 (ссылка)
Очень интересный рецепт! Большое спасибо! Обязательно испеку!)
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Сцветик   обратиться по имени Среда, 23 Декабря 2015 г. 21:00 (ссылка)
Belenaya, добрый вечер! Спасибо за вкусняшку!
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livrena   обратиться по имени Среда, 23 Декабря 2015 г. 22:50 (ссылка)
Большое спасибо!

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pavelka11   обратиться по имени Вторник, 27 Июня 2017 г. 18:30 (ссылка)
Спасибо! Вот тоже бомбезный пирог
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Аноним   обратиться по имени Четверг, 24 Августа 2017 г. 15:11 (ссылка)
Делала такой пирожок в 70-х годах прошлого столетия. А рецепт был напечатан в какой-то газете. Прочитала и не поверила, что из сухого концентрата киселя может получиться такое безе. Быстренько испекла. Это была просто сказка! Быстренько съели и быстренько забыли. Кстати, про Гагарина - это была не легенда и чистая правда. Сейчас вдруг вспомнила про этот пирог, набрала в поисковике - о чудо! Люди всё помнят! Спасибо за рецептик! Обязательно испеку.
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Четверг, 24 Августа 2017 г. 15:33ссылка
Belenaya
На здоровье!
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