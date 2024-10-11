Салат с семгой
Ингредиенты:
Приготовление:
Когда салат собран, даем пропитаться перед подачей на стол, в течение 3-х часов, а еще лучше накрыть его пищевой пленкой и поставить в холодильник на ночь для пропитки. Перед подачей на стол украшаем блюдо
Салат из курицы с сыром
Смотрите, какой вкусный и красивый салат из курицы с сыром у нас получился! Через 20 минут салат можно подавать на стол.
Салат с крабовыми палочками — «Пчелки»
Чрезвычайно вкусно!
Выкладываем слоями салат:
Восторг, удивление и сытые желудки гарантированы! Все слои салата с крабовыми палочками промазать майонезом и украсить по желанию.
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Данный салат будет украшением вашего стола.
Все продукты выкладываются слоями, а каждый слой промазывается майонезом.
Сверху сделать сеточку из майонеза.
В каждую ячейку положить по ложке красной икры. По краю можно присыпать зеленью или украсить креветками.
Салат «Свинка»
Такой салат сделать нет ничего проще. Достаточно простой набор продуктов замечательно гармонирует между собой по вкусовому признаку. Иными словами — он просто отменный и улетит у вас со стола мгновенно. Конечно жалко портить такое произведение искусства, но и оставить никак нельзя.
Приятного аппетита!