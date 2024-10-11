





Салат с семгой Ингредиенты: соленая семга — 400 грамм

твердый сыр — 200 грамм

отварной картофель — 3 штуки

вареные яйца — 3 штуки

яблоки — 3 штуки

лук — 3 луковицы, масло растительное для обжарки лука

майонез — 300 грамм

красная икра для украшения салата — 150 грамм

листья салата — для украшения Приготовление: Натираем на крупной терке отварной картофель. Яйца разделяем на белки и желтки и тоже натираем на терку отдельно белки от желтков. Лук чистим, нарезаем полукольцами и обжариваем его на растительном масле до золотистого цвета. Семгу нарежем небольшими кусочками — квадратиками. Сыр и яблоки тоже натрем на терку. Когда все продукты подготовлены, выкладываем салат на блюдо слоями, каждый слой смазываем тонким слоем майонеза: 1-й слой — семга и обжаренный лук — смазываем майонезом.

2-й слой — картофель — смазываем майонезом.

3-й слой — яблоки — смазать слой майонезом.

4-й слой — сыр — смазать майонезом.

5-й слой — белок — смазываем майонезом.

6-й слой – желтки и немножко сыра — смазать майонезом. Когда салат собран, даем пропитаться перед подачей на стол, в течение 3-х часов, а еще лучше накрыть его пищевой пленкой и поставить в холодильник на ночь для пропитки. Перед подачей на стол украшаем блюдо Салат из курицы с сыром Ингредиенты: куриный копченый окорочок — 1 шт. или 400 гр. копченой куриной грудки

куриное яйцо – 2 шт.

кукуруза сладкая консервированная – 150 гр.

твердый сыр – 130 гр.

майонез 50% — 200 гр.

томаты средней величины – 2 шт.

чеснок – 2 зубка

зелень: укроп – 2 веточки

специи: соль и черный молотый перец – по одной щепотке Приготовление: Из окорочка удалим шкуру, косточки, хрящи и нарежем кубиками. И разместим первым слоем в салатнице или креманке куриные кубики. Салатницы желательно использовать прозрачные. Измельчаем чеснок в произвольной форме ножом. Смазать первый слой майонезом и посыпать чесноком. Второй слой у нас будет из консервированной кукурузы. Смазать майонезом. Смотрите, как наш салат из курицы с сыром красиво преображается на глазах. Третий слой для салата из курицы с сыром будет из кубиков томата. Предварительно нужно нарезать на небольшие кубики помидоры. Смазать майонезом. Перчим, солим. Отваренные яйца измельчаем в произвольной форме и размещаем на слой из томатов. Из натертого сыра делаем слой с сыром в виде красивой шапочки для нашего салата «Восторг» из курицы с сыром. Смотрите, какой вкусный и красивый салат из курицы с сыром у нас получился! Через 20 минут салат можно подавать на стол. Салат с крабовыми палочками — «Пчелки» Чрезвычайно вкусно! Приготовление: Выкладываем слоями салат: 1 слой-крабовые палочки 250 гр

2 слой -зеленый лук

3 слой -свежий огурец 2 шт

4 слой -тертый желток 2 шт

5 слой -кукуруза 1 баночка

6 слой — тертый белок Восторг, удивление и сытые желудки гарантированы! Все слои салата с крабовыми палочками промазать майонезом и украсить по желанию. Салат праздничный Ингредиенты: креветки

кукуруза — 1 б.

листья салата

авокадо — 2 шт

болгарский перец — 2 шт

огурец свежий — 2 шт

заправить майонезам

лимон для авокадо что бы не почернел

для украшения сверху яйца куриные, креветки, майонез Приготовление: Авокадо почистить, сбрызнуть лимоном, порезать. Добавить кукурузу. Листья салата порвать (айсберг 2 шт, или ассорти, китайский). Болгарский перец и свежий огурец порезать. Перед подачей заправить майонезом (если останется, заправлять майонезом только перед подачей). Для украшения сверху яйца куриные терла, креветки, майонез. Салат Изумрудная россыпь Ингредиенты: Куриное мясо — 400 г.

Лук репчатый — 1 шт.

Сыр — 100 г.

Помидоры — 2 шт.

Яйца — 4 шт.

Киви — 3 шт.

Майонез — 300 г.

Соль, перец — по вкусу. Приготовление: Куриное мясо отварить в подсоленной воде до готовности. Остудить и нарезать маленькими кусочками. Лук мелко порезать. Сыр натереть на крупной терке. Помидоры нарезать мелкими кубиками. Яйца отварить в крутую, остудить в холодной воде, очистить от скорлупы и натереть на крупной терке. Киви очистить от кожуры и нарезать кусочками. Салат выложить слоями: куриное мясо, лук, смазать майонез, затем сыр, свежие помидоры, лук, смазать майонезом, яйца, майонез. Сверху выложить киви. Салат «Часики» Ингредиенты: картофель — 5 шт

морковь — 2 шт

яблоко — 1 шт

яйца — 6 шт

соленые огурцы — 2 шт

репчатый лук — 1 шт

зеленый горошек — 250 гр

красный болгарский перец — 1 шт

майонез

соль Приготовление: Отвариваем картофель и морковь в небольшом количестве подсоленной воды, остужаем и очищаем от кожуры. Соленые огурцы нарезаем кубиками. Следом так же нарезаем морковь и картофель. Выкладываем все нарезанные овощи в салатник и добавляем зеленый горошек. Яблоко очищаем от кожуры, убираем сердцевину и натираем на крупной терке. Добавляем в салатник. Немного солим, заправляем майонезом и выравниваем поверхность ложкой.Важно, чтобы салатник, в который вы будете выкладывать салат, был с плоским дном и цилиндрической формы. Теперь переворачиваем салатник с плотно утрамбованным салатом на плоскую тарелку. Варим яйца вкрутую, остужаем и очищаем от скорлупы. Разрезаем каждое яйцо вдоль на две половинки и вынимаем желтки. Натираем желтки на мелкой терке. Белки выкладываем по кругу так, чтобы выпуклая сторона была наверху. В центр салата насыпаем измельченные желтки. Из красного перца вырезаем стрелки наших часов: большую — часовую и длинную тонкую — минутную. Так же, из перца вырезаем полосочки из римских цифр. Чтобы вся красота у вас не отвалилась, предварительно смазываем поверхность яиц майонезом, он будет выступать в роли клея, и выкладываем на белки римские цифры из перца. Стрелки на часах выкладываем таким образом, чтобы было без пяти двенадцать. Салат «Арбузная долька» Ингредиенты: 300 — 400 г куриной грудки

300 г шампиньонов

1 — 2 головки репчатого лука

2 -3 яйца

2 — 3 помидора

1 пучок зелёного лука

маслины Приготовление: Куриную грудку отварить – мелко порезать. Грибы и лук нарезать кубиками, обжарить на растительном масле, с добавлением сливочного масла. Яйца отварить, порезать кубиками. Выложить слоями: куриная грудка — сметана-грибы, обжаренные с луком – сметана – вареные яйца- сметана. Украшение сверху: помидоры- мелко порезанные, огурцы – соломкой +укроп, сыр – на терке, маслины. Салат готов. Новогодний салат «Овечка» Ингредиенты: 300 гр. мяса (говядина, свинина), можно куриную грудку

500 гр. цветной капусты

3 ст. ложка консервированной кукурузы

майонез

соль, перец черный молотый

петрушка пучок

маслины (200 гр)

красный перец или помидорка (для украшения)

яйца вареные (2 шт)

для кислоты, остроты в этот салат можно добавить соленый огурец 1 шт. Приготовление: Поставим варить мясо в подсоленной воде. Пока мясо варится, помоем цветную капусту и разберем соцветия, и тоже поставим варить в подсоленной воде (варить 7-10 мин). Если варить целый крупный кочан, то соцветия могут перевариться. Поставить варить яйца. В глубокую миску выложить кукурузу, вареное мясо, порезанное квадратиками. Яйца порезать квадратиками и добавить в миску, оставить немного белка и желтка для украшения. К ним присоединить порезанные маслины, 15 шт оставить для украшения салата. Мелко порезанную петрушку, желательно большой пучок, посолить, поперчить, заправить майонезом и все хорошенько перемешать. Для салата возьмем широкое блюда или тарелку. Выложить салат формой похожей на овцу , если у вас не получается, нарисуйте овцу на пленке, вырежьте и положите на блюдо, сверху выложите ваш салат, приплюснув руками к тарелке 10 шт. маслин измельчить в миксере или блендером, если нет, мелко, мелко порезать. Использовать только верхнюю часть соцветий с коротким стебельком. Теперь самое интересное, укладываем соцветие цветной капусты, мордочку покрываем мелко измельченными маслинами. Маслину разрезаем на 1\3, в большую часть протыкаем зубочисткой. Вставляем ушко, прикрыв зубочистку, не большим соцветием. Половинки маслин смазываем майонезом и выкладываем ноги. Глаз вырезала из белка яйца, на овал положила кружок маслинки, а сверху кунжутное семечко смазанное майонезом(если нет кунжута. положите кусочек белка). Ноздри из тонкой полоски маслин,а внизу из маленького кусочка соцветия капусты прикрепила ротик, а сзади хвостик. Украсила салатик ромашкой из яиц, и божьей коровкой из красного сладкого перца, и конечно зеленью. (планировала 3 не большие ромашки и божьи коровки, не хватило времени) А вообще, украсить блюдо, можно на Ваше усмотрения. Перед подачей на праздничный стол, покройте цветную капусту не большим слоем майонеза. Салат «Царский» Данный салат будет украшением вашего стола. Приготовление: Все продукты выкладываются слоями, а каждый слой промазывается майонезом. Отварные креветки.

Вареные яйца, перетертые на терке.

Малосольная семга кусочками.

Помидор без семян и сока, порезанный кубиками

Твердый сыр на терке. Сверху сделать сеточку из майонеза. В каждую ячейку положить по ложке красной икры. По краю можно присыпать зеленью или украсить креветками. Салат «Свинка» Такой салат сделать нет ничего проще. Достаточно простой набор продуктов замечательно гармонирует между собой по вкусовому признаку. Иными словами — он просто отменный и улетит у вас со стола мгновенно. Конечно жалко портить такое произведение искусства, но и оставить никак нельзя. Ингредиенты: копченая курица — 300 гр

картофель — 3 шт

огурец — 3 шт

морковь — 2 шт

сыр твердый — 100 гр

яйца — 4 шт

лук — 1 шт

вареная колбаса — 2 ломтика

майонез — по вкусу

маслины — 1 шт

зелень — для украшения

соль, молотый перец — по вкусу Приготовление: Очистите мясо курицы от костей и кожи. Нарежьте его на кубики. Далее также кубиками нарежьте картофель, морковь и огурец. Положите все в глубокую миску. Продолжаем нарезать ингредиенты. Теперь займитесь яйцами. Очистите и нарежьте их небольшими кусочками. Осталось только мелко порезать репчатый лук. Положите в блюдо к остальным продуктам. Залейте майонезом, добавьте соль и перец по вкусу, затем равномерно перемешайте. В принципе, сам по себе салат уже готов. Теперь осталось самое интересное — сформировать свинку. Подготовьте блюдо, на котором будете подавать. Переложите туда перемешанные продукты. Сделайте как бы двумя горочками. Одна поменьше и круглая — это голова. Вторая горка будет изображать туловище — сделайте ее по больше и немного продолговатой. И не забудьте приделать ножки. Сверху обсыпьте мелко тертый сыром. Из ломтика колбасы сделайте пятачок. При помощи трубочки для коктейля сделайте в нем две дырочки. Из второго ломтика вырежьте ушки треугольником и поставьте на свои места, немного продавливая в салат, чтобы держались. Глазки сделайте из двух маслинок. Украсьте по своему вкусу по бокам. Можно взять для этого зелень, маслины и нарезать соломкой сладкий перец. Тут уж, как вам позволит ваша фантазия. И теперь полюбуйтесь на эту красоту. Приятного аппетита!



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10 невероятно вкусных салатов к праздничному столу