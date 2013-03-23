В один прекрасный день... В один прекрасный день я все долги отдам, Все письма напишу, на все ...Рамочка "Розовое утро в лесной деревеньке" - (0)
Рамочка "Розовое утро в лесной деревеньке" Ваш текст… Ваш текст… Код рамочки без анимации В...схема " Рождество". - (0)
схема " Рождество".Рамочка и схемы - (0)
Рамочка и схемы ...Рамочка "С Днем Рождения!" - (0)
Рамочка "С Днем Рождения!" Ваш текст… Ваш текст…
|
Накрываем Новогодний стол, как у Нади в «Иронии судьбы»
В «Ирония судьбы, или С легким паром!» главная героиня Надя приготовила новогодний ужин. Вспоминаем, что было подано в «Иронии судьбы». На столе у Нади стояли банки со шпротами, свекольный салат, зеленый горошек, мандарины, яйца с майонезом, копченая колбаса. Основными блюдами, указанными в фильме, были ростбиф и салат, а также знаменитая заливная рыба. Предлагаем вашему вниманию советские рецепты для новогодней трапезы.
Скорее всего, салат был «Оливье», который является одним из символов Нового года, только долгое время это блюдо носило другое название. В книге «О вкусной и здоровой пище» 1952 года указано, что его называли либо салатом из дичи, либо мясным салатом, либо столичным салатом. Для его приготовления необходимы куриная грудка, 4–5 картофелин, 2 свежих или маринованных огурца, 2 яйца и 1 яблоко, которые следует смешать с майонезным соусом вместе с лимонным соком и сахарной пудрой.
Для приготовления ростбифа понадобится один килограмм вырезки, сливочное масло, соль и хрен. Для начала нужно промыть мясо и удалить все сухожилия. Затем приправить его солью по вкусу и положить на разогретую сковороду с маслом на несколько минут, чтобы оно слегка обжарилось. После необходимо переложить мясо в духовку и поливать каждые 15 минут бульоном.
Продолжительность приготовления зависит от предпочтений — мясо может быть хорошо прожаренным или с кровью. Когда мясо будет готово, нужно нарезать говядину и подавать с любым гарниром, к примеру, добавить морковь, горох или картофель.
Хотя разговоров в кинокартине о нем не было, но на столе у Нади салат из свеклы есть. Для его приготовления нужны 2-3 свеклы, 2 столовые ложки растительного масла и немного уксуса. Нужно сварить или испечь свеклу в духовом шкафу, очистить ее, а затем нарезать соломкой, сложить в миску, посолить, поперчить по вкусе и перемешать вместе с маслом и уксусом. Сверху салат можно украсить зеленью или горошком.
В кинофильме заливной рыбе досталось практически от всех. Неизвестно, что именно не так сделала с заливным Надя. Но блюдо это довольно простое. В главной кулинарной книге Советского Союза есть 2 рецепта заливного: из судака и из осетрины. Рассказываем о судаке.
Необходимы 1 судак, массой примерно 1 кг, 10г желатина, 1 морковь, 1 корень петрушки, лук, лавровые листы, соль, лимон. Судак нужно очистить, вымыть и нарезать на кусочки. Кости, голову без жабр, зачистки и икру сложить в кастрюлю, прибавить коренья, лук, соль, лавровый лист, залить водой и поставить варить.
Спустя 15 минут в эту кастрюлю положить куски судака. Как только они будут готовы, нужно вынуть шумовкой, а затем красиво сложить на блюдо в виде целой рыбы с небольшими промежутками между кусками и затем убрать все блюдо в прохладное место.
Бульон слить и приготовить 2-2,5 стакана желе. Каждый кусок судака украшается ломтиками лимона, моркови, зеленью. Затем все заливается полученным желе таким образом, чтобы все кусочки не сдвинулись с места. Блюдо нужно держать в холодном месте, пока желе не застынет.
|Рубрики:
|салаты
рыба
мясо
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]
Ответ на комментарий Лена-БирюсинкаПожалуйста,Леночка.
Ответ на комментарий Алла_СтудентоваС Наступающим,Аллачка.Тебе тоже только приятных хлопот и радостных вестей.
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]