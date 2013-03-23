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Накрываем Новогодний стол, как у Нади в «Иронии судьбы»

Пятница, 23 Декабря 2022 г. 21:58 + в цитатник

В «Ирония судьбы, или С легким паром!» главная героиня Надя приготовила новогодний ужин. Вспоминаем, что было подано в «Иронии судьбы». На столе у Нади стояли банки со шпротами, свекольный салат, зеленый горошек, мандарины, яйца с майонезом, копченая колбаса. Основными блюдами, указанными в фильме, были ростбиф и салат, а также знаменитая заливная рыба. Предлагаем вашему вниманию советские рецепты для новогодней трапезы.

Накрываем Новогодний стол, как у Нади в «Иронии судьбы»
 

Мясной салат

Скорее всего, салат был «Оливье», который является одним из символов Нового года, только долгое время это блюдо носило другое название. В книге «О вкусной и здоровой пище» 1952 года указано, что его называли либо салатом из дичи, либо мясным салатом, либо столичным салатом. Для его приготовления необходимы куриная грудка, 4–5 картофелин, 2 свежих или маринованных огурца, 2 яйца и 1 яблоко, которые следует смешать с майонезным соусом вместе с лимонным соком и сахарной пудрой.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
 

Ростбиф

Для приготовления ростбифа понадобится один килограмм вырезки, сливочное масло, соль и хрен. Для начала нужно промыть мясо и удалить все сухожилия. Затем приправить его солью по вкусу и положить на разогретую сковороду с маслом на несколько минут, чтобы оно слегка обжарилось. После необходимо переложить мясо в духовку и поливать каждые 15 минут бульоном.

Ростбиф
 

Продолжительность приготовления зависит от предпочтений — мясо может быть хорошо прожаренным или с кровью. Когда мясо будет готово, нужно нарезать говядину и подавать с любым гарниром, к примеру, добавить морковь, горох или картофель.

Салат из свеклы

Хотя разговоров в кинокартине о нем не было, но на столе у Нади салат из свеклы есть. Для его приготовления нужны 2-3 свеклы, 2 столовые ложки растительного масла и немного уксуса. Нужно сварить или испечь свеклу в духовом шкафу, очистить ее, а затем нарезать соломкой, сложить в миску, посолить, поперчить по вкусе и перемешать вместе с маслом и уксусом. Сверху салат можно украсить зеленью или горошком.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
 

Заливное

В кинофильме заливной рыбе досталось практически от всех. Неизвестно, что именно не так сделала с заливным Надя. Но блюдо это довольно простое. В главной кулинарной книге Советского Союза есть 2 рецепта заливного: из судака и из осетрины. Рассказываем о судаке.

Необходимы 1 судак, массой примерно 1 кг, 10г желатина, 1 морковь, 1 корень петрушки, лук, лавровые листы, соль, лимон. Судак нужно очистить, вымыть и нарезать на кусочки. Кости, голову без жабр, зачистки и икру сложить в кастрюлю, прибавить коренья, лук, соль, лавровый лист, залить водой и поставить варить.

Кусочек заливного судака
 

Спустя 15 минут в эту кастрюлю положить куски судака. Как только они будут готовы, нужно вынуть шумовкой, а затем красиво сложить на блюдо в виде целой рыбы с небольшими промежутками между кусками и затем убрать все блюдо в прохладное место.

Бульон слить и приготовить 2-2,5 стакана желе. Каждый кусок судака украшается ломтиками лимона, моркови, зеленью. Затем все заливается полученным желе таким образом, чтобы все кусочки не сдвинулись с места. Блюдо нужно держать в холодном месте, пока желе не застынет.

https://dzen.ru/a/Y6WGTrk590xY7YxK

Рубрики:  салаты
рыба
мясо
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Процитировано 1 раз
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Лена-Бирюсинка   обратиться по имени Пятница, 23 Декабря 2022 г. 22:25 (ссылка)
Книга «О вкусной и здоровой пище» и именно 1952 года у меня есть. Надо посмотреть рецепты, мы раньше часто по ней готовили. И так захотелось заливного !....на "старый" НГ надо будет приготовить. Спасибо, Светочка !
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Бахыт_Светлана   обратиться по имени Пятница, 23 Декабря 2022 г. 22:58 (ссылка)

Ответ на комментарий Лена-Бирюсинка

Пожалуйста,Леночка.
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Алла_Студентова   обратиться по имени Пятница, 23 Декабря 2022 г. 23:13 (ссылка)
С Наступающими! Приятных хлопот! Прекрасных выходных !
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Бахыт_Светлана   обратиться по имени Пятница, 23 Декабря 2022 г. 23:19 (ссылка)

Ответ на комментарий Алла_Студентова

С Наступающим,Аллачка.Тебе тоже только приятных хлопот и радостных вестей.
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Кахетинка   обратиться по имени Суббота, 24 Декабря 2022 г. 03:33 (ссылка)
Вот и приближается этот сказочный праздник,и хлопоты на кухне тоже!
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