В «Ирония судьбы, или С легким паром!» главная героиня Надя приготовила новогодний ужин. Вспоминаем, что было подано в «Иронии судьбы». На столе у Нади стояли банки со шпротами, свекольный салат, зеленый горошек, мандарины, яйца с майонезом, копченая колбаса. Основными блюдами, указанными в фильме, были ростбиф и салат, а также знаменитая заливная рыба. Предлагаем вашему вниманию советские рецепты для новогодней трапезы.

Мясной салат

Скорее всего, салат был «Оливье», который является одним из символов Нового года, только долгое время это блюдо носило другое название. В книге «О вкусной и здоровой пище» 1952 года указано, что его называли либо салатом из дичи, либо мясным салатом, либо столичным салатом. Для его приготовления необходимы куриная грудка, 4–5 картофелин, 2 свежих или маринованных огурца, 2 яйца и 1 яблоко, которые следует смешать с майонезным соусом вместе с лимонным соком и сахарной пудрой.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Ростбиф

Для приготовления ростбифа понадобится один килограмм вырезки, сливочное масло, соль и хрен. Для начала нужно промыть мясо и удалить все сухожилия. Затем приправить его солью по вкусу и положить на разогретую сковороду с маслом на несколько минут, чтобы оно слегка обжарилось. После необходимо переложить мясо в духовку и поливать каждые 15 минут бульоном.

Ростбиф

Продолжительность приготовления зависит от предпочтений — мясо может быть хорошо прожаренным или с кровью. Когда мясо будет готово, нужно нарезать говядину и подавать с любым гарниром, к примеру, добавить морковь, горох или картофель.

Салат из свеклы

Хотя разговоров в кинокартине о нем не было, но на столе у Нади салат из свеклы есть. Для его приготовления нужны 2-3 свеклы, 2 столовые ложки растительного масла и немного уксуса. Нужно сварить или испечь свеклу в духовом шкафу, очистить ее, а затем нарезать соломкой, сложить в миску, посолить, поперчить по вкусе и перемешать вместе с маслом и уксусом. Сверху салат можно украсить зеленью или горошком.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Заливное

В кинофильме заливной рыбе досталось практически от всех. Неизвестно, что именно не так сделала с заливным Надя. Но блюдо это довольно простое. В главной кулинарной книге Советского Союза есть 2 рецепта заливного: из судака и из осетрины. Рассказываем о судаке.

Необходимы 1 судак, массой примерно 1 кг, 10г желатина, 1 морковь, 1 корень петрушки, лук, лавровые листы, соль, лимон. Судак нужно очистить, вымыть и нарезать на кусочки. Кости, голову без жабр, зачистки и икру сложить в кастрюлю, прибавить коренья, лук, соль, лавровый лист, залить водой и поставить варить.

Кусочек заливного судака

Спустя 15 минут в эту кастрюлю положить куски судака. Как только они будут готовы, нужно вынуть шумовкой, а затем красиво сложить на блюдо в виде целой рыбы с небольшими промежутками между кусками и затем убрать все блюдо в прохладное место.

Бульон слить и приготовить 2-2,5 стакана желе. Каждый кусок судака украшается ломтиками лимона, моркови, зеленью. Затем все заливается полученным желе таким образом, чтобы все кусочки не сдвинулись с места. Блюдо нужно держать в холодном месте, пока желе не застынет.

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