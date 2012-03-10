Даже если это проверенный рецепт шарлотки, который передается в вашей семьи из поколения в поколение, готовить ее постоянно надоедает. Если вам хочется чего-то нового, интересного, а главное – вкусного, ловите рецепты пирогов . Они не только разнообразят ваше меню, но и вызовут настоящий восторг у друзей и членов семьи.

Рецепт 1: Пирог с творогом и яблоками

Украсьте пирог слайсами яблок и сахарной пудрой

Заставить детей съесть хотя бы немного творога – та еще задачка. Как только они видят его в тарелке, то сразу устраивают истерику и говорят, что такое не будут. Предлагаем пойти на хитрость, и накормить их пирогом с творогом. Они точно не догадаются о том, что внутри есть их нелюбимый продукт.



Итак, возьмите следующие компоненты: 120 граммов творога жирностью 18%, 100 граммов сахара, четыре яблока среднего размера (можно как сладкие, так и с кислинкой), четыре яйца, две столовых ложки муки, щепотку соли и разрыхлителя, немного сливочного масла для смазывания формы.



Для начала следует взбить яйца вместе с сахаром до образования пены (вместо сахара можно взять пудру – она лучше и быстрее растворяется). Далее добавьте муку, предварительно смешанную с разрыхлителем, и творог. Тщательно перемешайте.



Яблоки очистите от кожуры, и нарежьте дольками либо кружочками, как вам больше нравится. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом, выложите в нее тесто и украсьте яблоками. Поставьте пирог в духовку, предварительно разогретую на 180 градусов. Таймер установите на 40 минут. Готовность проверяйте спичкой – она должна остаться сухой. Перед подачей посыпьте десерт сахарной пудрой.

Рецепт 2: Шоколадный пирог

Шоколадный пирог с вишневым соусом. / Фото: gastronom.ru



Комбинация вишни и шоколада давно стала классикой, поэтому такой пирог точно вас не разочарует. Он подойдет как для уютного семейного чаепития, так и в качестве сладкого презента друзьям или родственникам.



Для приготовления соуса понадобится: 160 граммов вишни, 50 граммов сахара, чайная ложка лимонной цедры и 125 миллилитров красного сухого вина.

Для теста нужно будет взять: пять яиц, 70 граммов муки, 60 граммов сливочного масла, четыре столовых ложки сахара без горки, 200 граммов горького шоколада, щепотку соли.



Шоколад наломайте небольшими кусочками, положите в сотейник, добавьте 50 граммов сливочного масла, две столовых ложки сахара и поставьте на плиту на слабый огонь. Постоянно помешивая, доведите массу до однородной консистенции, после чего отставьте в сторону.



Яйца разделите на белки и желтки: первые уберите в холодильник, они пока не нужны, а вторые по одному введите в шоколадную массу, осторожно взбивая венчиком. Всыпьте муку, соль, хорошо все перемешайте. Теперь переходим к белкам – взбейте их миксером до образования мягких пиков, всыпьте оставшийся сахар, перемешайте и добавьте в тесто.

Готовое тесто должно по консистенции напоминать сметану. / Фото: legkovmeste.ru

Возьмите форму диаметром 20 сантиметров, смажьте ее сливочным маслом и посыпьте небольшим количеством сахара. Вылейте тесто и поставьте в духовку выпекаться. Температура – 170 градусов, время – 30-40 минут.

Пока десерт выпекается, сделайте соус. Выложите вишню в сотейник, добавьте сахар, лимонную цедру и вино. Поставьте на плиту и доведите до кипения, после чего прикрутите огонь и варите около десяти минут. Когда соус остынет, полейте им готовый пирог. При желании украсьте листочками мяты.

Рецепт 3: Пирог с зеленым луком и яйцом

Пирог получается вкусным и сытным. / Фото: fb.ru

Если хотите чего-то более сытного и несладкого, обратите внимание на этот рецепт. Ингредиенты для пирога обычно есть в каждом холодильнике, поэтому приготовить его не составит труда.



Подготовьте следующие продукты: 400 граммов кефира (можно заменить йогуртом без добавок), 160 граммов сливочного масла, две столовых ложки сахара, половина чайной ложки соли, четыре яйца, 280 граммов муки, полторы чайной ложки разрыхлителя, зеленый лук, соль и перец по вкусу, кунжут для декора



Для начала приготовим начинку. Мелко нарежьте зеленый лук (его должно быть много), слегка прогрейте его на сковороде, смазанной сливочным маслом, добавьте соль, перец и отварные яйца, нарезанные кубиком. Хорошо перемешайте, потомите минуту и отставьте в сторону.



Для теста взбейте яйца с сахаром и с солью до появления пышной пены, добавьте сливочное масло, предварительно растопленное в микроволновке, и кефир. Муку смешайте с разрыхлителем и всыпьте в жидкую часть теста. Тщательно перемешайте, чтобы получилась однородная масса.



Форму для выпечки смажьте сливочным маслом, вылейте половину теста, сверху выложите начинку, добавьте оставшееся тесто и посыпьте кунжутом. Пирог нужно выпекать в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов, 30-40 минут.

Рецепт 4: Сырный пирог с томатами

Пирог с начинкой из сулугуни и томатов. / Фото: chefmarket.ru

Нет ничего лучше, чем сочетание сыра и помидоров. Лишнее тому доказательство – всеми любимая пицца. Однако сегодня предлагаем отойти от классического итальянского блюда и приготовить закусочный сырный пирог. Его можно есть как в теплом, так и в холодном виде – в обоих случаях будет очень вкусно.



Для теста нужно взять: 100 граммов твердого сыра, 100 граммов сливочного масла, одно куриное яйцо, 200 граммов муки, щепотку соли, две столовых ложки воды.

Для начинки понадобится: 100 граммов сулугуни, три яйца, 150 граммов сметаны (20%), восемь небольших помидоров, щепотка сушеного тимьяна и соли.



Муку нужно просеять, смешать с холодным сливочным маслом, нарезанным кубиками, и порубить все в крошку. Далее добавьте сыр, натертый на мелкой терке, соль и яичный белок. Замесите тесто – если оно получилось слишком сухим и рассыпается, добавьте одну-две столовых ложки муки. Скатайте тесто в шар, положите в пакет или в пищевую пленку и отправьте на час в холодильник.

Замотайте тесто в пищевую пленку. / Фото: kulinarenok.ru



Пока оно будет охлаждаться, займитесь начинкой. Соедините в глубокой миске сметану, тертый сулугуни, три яйца и оставшийся желток. Посолите, поперчите, добавьте специй по вкусу. Помидоры вымойте, вытрите бумажным полотенцем, чтобы они не были влажными, и нарежьте тонкими кружками. Отлично для этих целей подходит «сливка» или черри.



Достаньте тесто из холодильника, раскатайте в круг. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом, выложите тесто и сформируйте бортики. Выложите часть помидоров, затем всю начинку, которая у вас есть и накройте сверху оставшимися кружочками томатов. Посыпьте сушеным тимяном и отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов. Пирог нужно выпекать полчаса, после чего выключить духовку и оставить его внутри за закрытой дверцей еще на 5-7 минут.

Рецепт 5: Лимонный пирог

Лимонный пирог c глазурью из сахарной пудры. / Фото: aroma-avenue.ru

Есть много рецептов лимонных пирогов: с начинкой, с меренгой, на песочном тесте, со сливочным кремом. Но если вы хотите приготовить блюдо на скорую руку, которое потребует от вас минимума знаний и усилий, тогда этот вариант идеально подойдет. Вкус получается потрясающим.



Для теста вам понадобится: по 120 граммов сахара, муки и сливочного масла, два яйца, один лимон, полторы чайных ложки разрыхлителя.

Для глазури нужно взять: 150 граммов сахарной пудры и четыре столовых ложки лимонного сока.



Процесс приготовления очень простой. Возьмите глубокую миску, положите туда сахара и размягченное при комнатной температуре сливочное масло. По одному введите в смесь куриные яйца. Следующий ингредиент – мука, смешанная с разрыхлителем (чтобы пирог получился воздушным, предварительно просейте их). Добавьте цедру лимона, измельченную на терке, сок половины лимона, и хорошо перемешайте.



Возьмите форму для выпечки, застелите ее пергаментом и выложите тесто. Пирог должен выпекаться 20 минут при температуре 190 градусов. Пока десерт готовится, сделайте глазурь – смешайте сахарную пудру с лимонным соком. Когда пирог остынет, полейте его глазурью и подавайте на стол.



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