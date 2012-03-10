Для блогов - Информеры праздников, курсов валют на каждый день + лунный календарь уход...

Редкие и неожиданные суккуленты Удивительный и причудливый мир разнообразия суккуле...

А осенью хочется сладкого чая... Ирина Расшивалова А осенью хочется сладкого чая, За...

Свияжск - остров град возле Казани Свияжск — это город-остров в 30 км от Казани. Из...

Я напишу тебе стихи... Художник иллюстратор Мария Курбатова. Я напишу тебе стихи: ...