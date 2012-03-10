1. Осеннее жаркое с тыквой
Ингредиенты:
Куриное филе — 400 г
Картофель — 500 г
Тыква — 300 г
Айва — 300 г
Лук — 1 шт.
Болгарский перец — 1-2 шт.
Растительное масло — 3 ст. л.
Соль, перец — по вкусу
Розмарин — по вкусу
Паприка по вкусу
Приготовление:
Айву, картофель, сладкий перец и тыкву нарезать ломтиками, лук - полукольцами. Куриную грудку помыть и нарезать небольшими кусочками. Посолить, поперчить, добавить розмарин, паприку и несколько ложек растительного масла. Выложить овощи и курицу в рукав для запекания или керамическую форму и поставить в разогретую до 200 °C духовку на 40-50 минут.
2. Тыквенный пирог с медом
Ингредиенты:
Для теста:
Мука — 6-7 ст. л.
Сливочное масло — 100 г
Яйцо — 1 шт.
Соль — 1 щепотка
Вода или молоко — 1-2 ст. л.
Для начинки:
Мед — 2-4 ст. л.
Тыква — 500 г
Сливочное масло — 50 г
Яйца — 3 шт.
Корица — 1 щепотка
Лимонная цедра — 1 ч.л.
Ванилин — на кончике ножа
Приготовление:
1. Приготовить тесто. Муку просеять вместе солью. Добавить нарезанное небольшими кусочками масло, перетереть руками муку с маслом в крошку, добавить яйцо и замесить гладкое тесто. При необходимости добавить немного ледяной воды или молока. Завернуть тесто в пленку и убрать в холодильник на 30-60 минут.
2. Подготовить форму диаметром 23 см с невысокими бортиками.Тесто раскатать на присыпанной мукой поверхности. Выложить в форму так, чтобы закрыть дно и бортики. Поставить форму с тестом в холодильник еще на 30-60 минут.
3. Накрыть тесто листом пергамента, положить на него сухую фасоль и поставить в разогретую духовку до 180 °C на 15 минут. Удалить пергамент с фасолью и поставить форму в духовку еще на 5 минут. Дать немного остыть.
4. Приготовить начинку. Тыкву разрезать на крупные дольки, завернуть в фольгу и запечь в духовке при 220-230 °C около 30-35 минут. Развернуть фольгу и с помощью чайной ложки и вилки снять тыквенную мякоть с корочки. Измельчить блендером.
5. Добавить мед (ориентируйся на свой вкус), сливочное масло, специи и слегка взбить блендером, по одному добавить яйца, взбивая блендером. Влить начинку в форму с тестом.
6. Поставить пирог в духовку, разогретую до 180 °C и выпекать 40-45 минут. Остудить.
3. Тыквенный суп с курицей
Ингредиенты:
Тыква — 500 г
Картофель — 3-4 шт.
Куриное филе — 1 шт.
Бульон — 1-1, 5 л
Соль — по вкусу
Молотый перец — по вкусу
Репчатый лук — 1 шт.
Растительное масло — 2 ст. л.
Приготовление:
1. Репчатый лук почистить и нарезать полукольцами.
2. Куриное филе помыть и нарезать небольшими кусочками.
3. Тыкву и картофель почистить, нарезать кубиками.
4. Разогреть в кастрюле с толстым дном растительное масло, обжарить лук до мягкости. Добавить кусочки курицы, готовить, пока она не побелеет.
5. Всыпать кусочки овощей и тушить под крышкой до мягкости. Посолить и поперчить.
6. Пюрировать смесь и влить столько бульона, чтобы суп получился желаемой консистенции. При необходимости еще раз посолить. Подать суп с тыквенными семечками или гренками.
4. Рисовая каша с тыквой и яблоками
Ингредиенты:
Круглый рис — 125 г
Молоко — 1 л
Мед — 1 ст. л.
Тыква — 250 г
Яблоко — 1 шт.
Приготовление:
1. Тыкву порезать кубиками.
2. Рис промыть под струей холодной воды.
3. Тыкву залить водой, варить до готовности и пюрировать.
4. В воду, в которой варилась тыква, добавить молоко и варить рис 30 минут.
5. В полуготовый рис добавить перетертую тыкву.
6. Перемешать, добавить мед и кусочки яблок, выключить огонь и оставить на 10 минут. При подаче можно добавить цукаты и сухофрукты.
5. Творожная запеканка с тыквой
Ингредиенты:
Творог 5-9% – 500 г
Мякоть тыквы – 500 г
Сахар – 1/2 стакана
Рисовая каша с тыквой и яблоками
Сметана 10-15% – ½ стакана
Манная крупа – 3-4 ст. л.
Яйца – 3 шт.
Соль – щепотка
Сливочное масло – 25 г
Приготовление:
1. Мякоть тыквы натереть на мелкой терке, отжать.
2. Яйца с сахаром взбить с помощью миксера.
3. Затем, не переставая взбивать, добавить сметану, манную крупу, соль и творог.
4. Добавить тертую тыкву и хорошо перемешать.
5. Форму для выпечки смазать сливочным маслом и отправить в нее творожно-тыквенную смесь.
6. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 35-40 минут. Слегка остудить и можно подавать к столу со сметаной.
Приятного аппетита!