Начнём с эффекта:

За 3 месяца практики простукивания пальцев я начал ощущать более "светлую голову" на моих плечах (если можно так сказать). Я стал менее забывчивым. Гораздо меньше проблем с учёбой и работой.

Я забыл что такое чувство "моральной усталости". Голова болит гораздо реже.

У мамы тоже появился эффект: она перестала забывать как работать с телефоном и ноутбуком. Уже реже обращается ко мне за помощью или напоминанием. Отец тоже заметил эффект:

"Клуша себе новую голову купила?" — говорит он иногда в шутку

Теперь перейдём к технике выполнения:

Упражнение подходит для людей любого возраста, но особенно эффективно оно будет для людей старше 50 лет.

Занимаем удобное положение (я сел на стульчик) и выставляем руки перед собой. И начинаем стучать пальцами. Должна чувствоваться лёгкая боль от стука.

На Востоке люди даже не считают это упражнением или гимнастикой. Они просто каждый день стучат пальцами (наверное поэтому живут так долго).

5 минут в день, в любой момент, будет достаточно! Но стучать нужно не один раз в неделю, а постоянно. Советую взять это в привычку!