Салат из куриной печени и маринованного лука Салат из куриной печени и маринованного лука ...Метод омоложения лица после 40,50,60 лет от Танака Юкуко - (0)
Метод омоложения лица после 40,50,60 лет от Танака Юкуко ...Узор на спицах с чешуйками - (0)
Узор на спицах с чешуйками Еще одна оригинальная кофточка спицами, выполнена с &laqu...Мастер-класс бесшовного свитера с круглой горловиной и расчеты ростка - (0)
Мастер-класс бесшовного свитера с круглой горловиной и расчеты ростка Мастер-класс бесшовного сви...Акварель Рейн-Мари Пинчон - (0)
Акварель Рейн-Мари Пинчон 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Серия сообщений "часть 2": Часть 1 -...
|
"Простукивание пальцами": простое китайское упражнение для улучшения работы мозга и профилактики деменции
Начнём с эффекта:
За 3 месяца практики простукивания пальцев я начал ощущать более "светлую голову" на моих плечах (если можно так сказать). Я стал менее забывчивым. Гораздо меньше проблем с учёбой и работой.
Я забыл что такое чувство "моральной усталости". Голова болит гораздо реже.
У мамы тоже появился эффект: она перестала забывать как работать с телефоном и ноутбуком. Уже реже обращается ко мне за помощью или напоминанием. Отец тоже заметил эффект:
"Клуша себе новую голову купила?" — говорит он иногда в шутку
Занимаем удобное положение (я сел на стульчик) и выставляем руки перед собой. И начинаем стучать пальцами. Должна чувствоваться лёгкая боль от стука.
На Востоке люди даже не считают это упражнением или гимнастикой. Они просто каждый день стучат пальцами (наверное поэтому живут так долго).
5 минут в день, в любой момент, будет достаточно! Но стучать нужно не один раз в неделю, а постоянно. Советую взять это в привычку!
|Рубрики:
|б-БУДЕМ ЗДОРОВЫ/Йога, фитнес, спорт
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]