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Создан: 07.12.2011
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"Простукивание пальцами": простое китайское упражнение для улучшения работы мозга и профилактики деменции

Суббота, 06 Июня 2020 г. 13:06 + в цитатник

Начнём с эффекта:

За 3 месяца практики простукивания пальцев я начал ощущать более "светлую голову" на моих плечах (если можно так сказать). Я стал менее забывчивым. Гораздо меньше проблем с учёбой и работой.

Я забыл что такое чувство "моральной усталости". Голова болит гораздо реже.

У мамы тоже появился эффект: она перестала забывать как работать с телефоном и ноутбуком. Уже реже обращается ко мне за помощью или напоминанием. Отец тоже заметил эффект:

"Клуша себе новую голову купила?" — говорит он иногда в шутку

Теперь перейдём к технике выполнения:

 
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Упражнение подходит для людей любого возраста, но особенно эффективно оно будет для людей старше 50 лет.

Занимаем удобное положение (я сел на стульчик) и выставляем руки перед собой. И начинаем стучать пальцами. Должна чувствоваться лёгкая боль от стука.  

На Востоке люди даже не считают это упражнением или гимнастикой. Они просто каждый день стучат пальцами (наверное поэтому живут так долго).

 

5 минут в день, в любой момент, будет достаточно! Но стучать нужно не один раз в неделю, а постоянно. Советую взять это в привычку!

Рубрики:  б-БУДЕМ ЗДОРОВЫ/Йога, фитнес, спорт
Метки:  


Процитировано 15 раз
Понравилось: 13 пользователям
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Лютога   обратиться по имени Воскресенье, 07 Июня 2020 г. 05:47 (ссылка)
А откуда эту сказку взяли?
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Валянтина   обратиться по имени Валянтина Воскресенье, 07 Июня 2020 г. 11:26 (ссылка)
Я впервые об этом прочитала, интересно! Спасибо!
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tanasany   обратиться по имени Понедельник, 08 Июня 2020 г. 11:54 (ссылка)
Эту сказку взяли у китайцев. Я это тоже знаю. И делаю.! :)
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Аноним   обратиться по имени Вторник, 09 Июня 2020 г. 10:04 (ссылка)
стучать пальцами ? Просто пальцами , по пальцам?
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