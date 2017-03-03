Вторник, 09 Июня 2020 г. 05:27 ( Вторник, 09 Июня 2020 г. 05:27 ( ссылка

Ещё бы ведро картошки добавил, вообще бы на месяц котлет хватило. Вспоминаю, как одна бабка рассказывала. Ой, курицу зарубила, так такая крупная, такая крупная! Котлет нажарила, пельменей налепила, холодца кастрюлю сделала, суп цельную неделю варю, а всё не кончается. А другая бабка говорит: И не говори Мотря, у меня годовалая свинья и то меньше.