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Создан: 03.03.2017
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Написано: 930



Куриные котлеты дешевле курицы / Вкуснятина за копейки!

Понедельник, 08 Июня 2020 г. 09:18 + в цитатник




Почти два десятка котлет получается с одного окорочка. Всегда вспоминаю этот рецепт, когда до зарплаты остается несколько дней! Вкусно, быстро, просто!

Рецепт:
куриный окорочок 300 гр (1 шт)
капуста 300 гр
геркулес (овсянка) 30 гр (1/3 стакана)
яйцо 1 шт
лук 1 шт
соль, черный перец по вкусу
сухой чеснок 1/2 ч.лож
растительное масло для жарки

ОБЕДЫ и УЖИНЫ https://www.youtube.com/watch?v=laFtAGK_yQ8&li...EMnrcHAI4Wg-I7EX7Tz50Vz8Wc6715

ИДЕИ для ЗАВТРАКА https://www.youtube.com/watch?v=UttY15vRki8&li...EMnrcHAI6MDyBxlSp8WAsU9W2rmI8g

Рубрики:  РЕЦЕПТЫ
Метки:  


Процитировано 48 раз
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Сидор-сан   обратиться по имени Вторник, 09 Июня 2020 г. 05:27 (ссылка)
Ещё бы ведро картошки добавил, вообще бы на месяц котлет хватило. Вспоминаю, как одна бабка рассказывала. Ой, курицу зарубила, так такая крупная, такая крупная! Котлет нажарила, пельменей налепила, холодца кастрюлю сделала, суп цельную неделю варю, а всё не кончается. А другая бабка говорит: И не говори Мотря, у меня годовалая свинья и то меньше.
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