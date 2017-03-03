Понедельник, 08 Июня 2020 г. 09:18
+ в цитатник
|
Куриные котлеты дешевле курицы / Вкуснятина за копейки!
|
Метки:
кулинария
рецепты
еда
котлетки
котлеты
куриные котлеты
готовим вкусно
как приготовить
что приготовить
рецепт котлет
бюджетный рецепт
другая кухня
рецепт за копейки
готвоим дома
Процитировано 48 раз
Понравилось: 20 пользователям
-
20
Запись понравилась
-
48
Процитировали
-
0
Сохранили
-
Сидор-сан обратиться по имени
Вторник, 09 Июня 2020 г. 05:27 (ссылка)
Ответить С цитатой В цитатник
Ещё бы ведро картошки добавил, вообще бы на месяц котлет хватило. Вспоминаю, как одна бабка рассказывала. Ой, курицу зарубила, так такая крупная, такая крупная! Котлет нажарила, пельменей налепила, холодца кастрюлю сделала, суп цельную неделю варю, а всё не кончается. А другая бабка говорит: И не говори Мотря, у меня годовалая свинья и то меньше.