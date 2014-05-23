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Aliki1313
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Создан: 23.05.2014
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>КАРТОФЕЛЬНЫЕ КОРЗИНОЧКИ С КУРИЦЕЙ

Четверг, 25 Мая 2023 г. 06:55 + в цитатник
Цитата сообщения MOLODA_I
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КАРТОФЕЛЬНЫЕ КОРЗИНОЧКИ С КУРИЦЕЙ

Хочу поделиться с вами одним интересным рецептом: с одной стороны достаточно простым в приготовлении, но с другой стороны очень вкусным. Будет время обязательно повторите, ваши близкие будут в полном восторге!

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Ингредиенты:

*картофель — 4 шт (средние);
*яйцо — 1 шт. + желток;
*филе курицы — 400 г;
*майонез (у меня Слобода) — 2 ст. ложки;
*крахмал — 1 ст. ложка;
*карри — 1 ч. ложка;
*соль;
*перец;
*сухие прованские травы (по вкусу).

Приготовление:

Сначала приготовим начинку. Для этого куриное филе нужно хорошо промыть, обсушить бумажным полотенцем и нарезать мелким кубиком.

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Сложить нарезанное филе в блюдо, посолить, поперчить и добавить карри.

Добавить крахмал и хорошо перемешать, чтобы он равномерно покрыл кусочки мяса.

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Яйцо слегка взбить венчиком.

Добавить майонез. Я беру майонез Слобода, он лучше всего подходит по консистенции.

Снова слегка взбить.

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Залить приготовленное филе яично-майонезной смесью.

Тщательно перемешать и отставить в сторонку. Начинка готова!

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Теперь нужно приготовить картофель. Для это его нужно помыть, очистить от кожуры и нарезать тонкими кружочками.

Сложить нарезанный картофель в небольшую кастрюльку и залить крутым кипятком. Перемешать и оставить на три минуты.

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Откинуть картофель на дуршлаг и обдать холодный водой (термошок).

Выложить картофель в блюдо, слегка посолить, посыпать травами и перемешать.

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В формочку для выпечки кексов (у меня силиконовая) выложить картофельные кружочки (по бокам и на дно).

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Наполнить корзинки мясной начинкой, смазать верхушки картофеля желтком и поставить в предварительно разогретую до 200ºC духовку. Запекать 30 минут.

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Готовые корзиночки слегка остудить, перед подачей можно украсить зеленью или по вашему усмотрению. Подавать можно с овощами, но вкусно и просто так.

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Очень вкусное и сытное блюдо готово! Кстати, это блюдо вполне может украсить любой праздничный стол!
Пробуйте и наслаждайтесь!!!

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Рубрики:  кулинария/вторые блюда
кулинария/диетическая

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