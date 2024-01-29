День начался с утра... Морозного, но солнечного. А потом спел Юрий Антонов. Песню ранее не слышала, комментаторы под видео - тоже. Оказалось, мэтр уверен и слух этот им проверен, что нам отнюдь не оттепель нужна, а...белая метель!







Не, нам этого белого счастья не надо. Мы уж как-нибудь привычненько так, через пень промерзший да колоду заиндевевшую, со стылостью разберемся. И снега не надо, только-только проявились асфальтовые пятна на тротуарах, безопасный ход конем можно проделать. ЖКХ и прочие ответственные в Чите больше меня ждут солнечной весны, шоб оно всё САМО растаяло...

И да, день начинался с утра, когда прилетел очередной рейс из Москвы. Пассажиры смогли получить свой багаж лишь через два часа. Потому что замерзли два грузовых отсека в самолете, и их отогревали полтора часа... Студено сегодня. По краю полтинник, термометры на фотографиях в сети, в пригородах Читы 46-48. У нас -36. Ощущений на 40 показали мои стекла на кухне, слегка по низу привычно заиндевели. Без рисунка. Дед Морозу надоело рисовать. Устал и он. 31 день ему еще остался, сегодняшний не считаем...

29+2.