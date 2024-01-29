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Agnieszka75
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Антонов спел: не оттепель нужна...

Понедельник, 29 Января 2024 г. 07:28 + в цитатник

 

День начался с утра... Морозного, но солнечного. А потом спел Юрий Антонов. Песню ранее не слышала,  комментаторы под видео - тоже. Оказалось, мэтр уверен и слух этот им проверен, что нам отнюдь не оттепель нужна, а...белая метель!



Не, нам этого белого  счастья не надо. Мы уж как-нибудь привычненько так, через пень промерзший да колоду заиндевевшую, со стылостью разберемся. И снега не надо, только-только проявились асфальтовые пятна на тротуарах, безопасный ход конем можно проделать. ЖКХ и прочие ответственные в Чите больше меня ждут солнечной весны, шоб оно всё САМО растаяло...

И да, день начинался с утра, когда прилетел очередной рейс из Москвы. Пассажиры смогли получить свой багаж лишь через два часа. Потому что замерзли два грузовых отсека в самолете, и их отогревали полтора часа...  Студено сегодня. По краю полтинник, термометры на фотографиях в сети, в пригородах Читы 46-48. У нас -36. Ощущений на 40 показали мои стекла на кухне, слегка по низу привычно заиндевели. Без рисунка. Дед Морозу надоело рисовать. Устал и он.  31 день ему еще остался, сегодняшний не считаем...

29+2.

 

Рубрики:  Путешествия/Чита
Природа/12 месяцев
Интересно
Песни
Метки:  
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Людмила_Немоляева   обратиться по имени Понедельник, 29 Января 2024 г. 09:11 (ссылка)
Ох, и холодно у вас, Сашенька, -36, а нам обещают пятидневный снегопад, начиная с сегодняшнего дня... но пока он не начался... Белая метель... красиво...
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Понедельник, 29 Января 2024 г. 10:16ссылка
Agnieszka75
Нам ещё два дня отмерены с таким морозом, потом полегчает. Днём - 20, это холодно. Не пошла на улицу. Но солнце радует даже через окна! Хочу туда, где его много, хотя бы на наш Халхин-Гол. Но туда пока проблемно дойти, падать не хочется. Хорошей недели, Людочка!
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Понедельник, 29 Января 2024 г. 12:03ссылка
Людмила_Немоляева
Не так уже много осталось, 2 дня морозно у вас будет, а там потеплее уже. И тебе доброй недели, Сашенька.
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Галинэ_Искра   обратиться по имени Вторник, 30 Января 2024 г. 10:51 (ссылка)
А у нас +3, снег тает, вроде бы и ни январь.
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Domro4ka   обратиться по имени Вторник, 30 Января 2024 г. 10:57 (ссылка)
Спасибо!
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