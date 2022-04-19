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Создан: 19.04.2022
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​Курица с луком на сковороде

Воскресенье, 14 Июля 2024 г. 14:03 + в цитатник

 

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Курица с луком на сковороде — быстро, вкусно, сытно! 

Ингредиенты:

  • Куриное филе или другие части курицы — 300 г
  • Лук — 500 г 
  • Масло растительное — 3 ст. л. 
  • Сахар — 2 щепотки 
  • Вода — 100 мл 
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу 
  • Сухой чеснок  — по вкусу

Приготовление:

1. Очистите и сполосните весь лук, после нарежьте полукольцами среднего размера. 

2. Прогрейте сковороду, влейте масло и выложите весь лук. Жарьте лук на небольшом огне 10–12 минут, постоянно помешивая. После всыпьте пару щепоток сахара, жарьте еще пару минут.

3. Куриное филе ополосните и просушите, нарежьте небольшими кусочками. 

4. Выложите курицу в сковороду к луку. Добавьте сюда же 100 мл воды, все специи. Доведите воду до кипения, после прикройте сковороду крышкой, тушите курицу в луке 40 минут на маленьком огне. 

5. Спустя время снимите пробу и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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