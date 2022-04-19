|
Курица с луком на сковороде
Курица с луком на сковороде — быстро, вкусно, сытно!
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Очистите и сполосните весь лук, после нарежьте полукольцами среднего размера.
2. Прогрейте сковороду, влейте масло и выложите весь лук. Жарьте лук на небольшом огне 10–12 минут, постоянно помешивая. После всыпьте пару щепоток сахара, жарьте еще пару минут.
3. Куриное филе ополосните и просушите, нарежьте небольшими кусочками.
4. Выложите курицу в сковороду к луку. Добавьте сюда же 100 мл воды, все специи. Доведите воду до кипения, после прикройте сковороду крышкой, тушите курицу в луке 40 минут на маленьком огне.
5. Спустя время снимите пробу и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]