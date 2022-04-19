Курица с луком на сковороде — быстро, вкусно, сытно!

Ингредиенты:

Куриное филе или другие части курицы — 300 г

Лук — 500 г

Масло растительное — 3 ст. л.

Сахар — 2 щепотки

Вода — 100 мл

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Сухой чеснок — по вкусу

Приготовление:

1. Очистите и сполосните весь лук, после нарежьте полукольцами среднего размера.

2. Прогрейте сковороду, влейте масло и выложите весь лук. Жарьте лук на небольшом огне 10–12 минут, постоянно помешивая. После всыпьте пару щепоток сахара, жарьте еще пару минут.

3. Куриное филе ополосните и просушите, нарежьте небольшими кусочками.

4. Выложите курицу в сковороду к луку. Добавьте сюда же 100 мл воды, все специи. Доведите воду до кипения, после прикройте сковороду крышкой, тушите курицу в луке 40 минут на маленьком огне.

5. Спустя время снимите пробу и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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