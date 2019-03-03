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Куриные отбивные под белым соусом в духовке.

Пятница, 18 Апреля 2025 г. 10:47 + в цитатник

Для соуса растапливаем сливочное масло (30 г), высыпаем муку (1 ст. л. с небольшой горкой) и быстро перемешиваем венчиком. Нагреваем на слабом огне, помешивая, 20 секунд.

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Для соуса растапливаем сливочное масло (30 г), высыпаем муку (1 ст. л. с небольшой горкой) и быстро перемешиваем венчиком. Нагреваем на слабом огне, помешивая, 20 секунд.

Вливаем молоко (300 мл), немного солим и, если есть, то обязательно добавляем щепотку измельченного мускатного ореха. Варим 2 минуты и получаем жидковатый соус Бешамель. Для этого рецепта он не должен быть густой.

Филе куриной грудки (500 г) разрезаем на куски (8 шт.), отбиваем, солим и перчим. Размещаем в форме, смазанной маслом. Нарезанные шампиньоны (200 г) обжариваем в масле и выкладываем сверху.

Поливаем все соусом Бешамель.

Посыпаем крупно натертым  сыром (130 г) и запекаем в духовке при 180 градусах 15-20 минут. Сыр должен зарумяниться.

Вот такая красота получается. За счет соуса и сыра у блюда прекрасный сливочный вкус. Отбивные получаются нежными, сочными и невероятно вкусными.

Рубрики:  кулинария/курица
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