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Котлеты со вкусной начинкой
Ингредиенты
Для фарша:
-500 куриного фарша
-1 луковица
-1-2 зубчика чеснока
-хлеб (по вкусу)
-1 яйцо
-соль,перец
Для начинки:
-100-150 г сыра натереть на мелкой терке (у меня моцарелла)
-2 вареных яйца натереть на мелкой терке
-петрушку и укроп мелко нарезать
-2 ст ложки сливочного масла комнатной температуры
- можно добавить любимые приправы
Приготовление:
Приготовить начинку.
Приготовить фарш.
. У меня получился жидковатый. Может быть хлеб нужно было лучше выжимать (я его замочила в воде). Но у кого тоже получился жидковатый, не переживайте, все получится...
Руки намочите в воде, наберите ложкой фарш, сделайте в середине углубление и положите туда начинку
Затем сформируйте котлетку. Мокрыми руками это легко сделать - фарш не липнет
Жарить на разогретом растительном масле, на слабом огне, с двух сторон до румяной корочки. Накрывать крышкой не надо. Котлетки очень быстро готовятся!
Это такая вкуснятина получилась! Такие нежные! Сочные!
|Рубрики:
|кулинария/блюда с фаршем
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