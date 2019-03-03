Ингредиенты

Для фарша:

-500 куриного фарша

-1 луковица

-1-2 зубчика чеснока

-хлеб (по вкусу)

-1 яйцо

-соль,перец

Для начинки:

-100-150 г сыра натереть на мелкой терке (у меня моцарелла)

-2 вареных яйца натереть на мелкой терке

-петрушку и укроп мелко нарезать

-2 ст ложки сливочного масла комнатной температуры

- можно добавить любимые приправы

Приготовление:

Приготовить начинку.

Приготовить фарш.

. У меня получился жидковатый. Может быть хлеб нужно было лучше выжимать (я его замочила в воде). Но у кого тоже получился жидковатый, не переживайте, все получится...

Руки намочите в воде, наберите ложкой фарш, сделайте в середине углубление и положите туда начинку

Затем сформируйте котлетку. Мокрыми руками это легко сделать - фарш не липнет

Жарить на разогретом растительном масле, на слабом огне, с двух сторон до румяной корочки. Накрывать крышкой не надо. Котлетки очень быстро готовятся!

Это такая вкуснятина получилась! Такие нежные! Сочные!

https://vk.com/my_recept?ysclid=m6hrh9dns5605200438