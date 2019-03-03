Согласитесь, 3 -мя жареными яйцами мужчину не накормишь, а вот если их поместить в блендер, туда же добавить молока, муки, соли по вкусу, разрыхлителя, сыра твердого сорта (количество варьируйте, но сыр нужен обязательно, иначе омлет опадет!), зелени по вкусу (базилик сухой, кинза свежая), быстро взбить и вылить на теплую сковороду с разогретым растительным маслом,не открывая, готовить на медленном огне мин. 7 -8 (пока не прихватится-подрумянится корочка снизу)и перевернуть его... ммм... внешний вид и вкус - очень хороши! высота омлета около 4 см, мой муж предложил название: "Омлет, который не надоест"Молоко можно заменить кефиром (скисшим еще лучше), омлет поднимается выше!