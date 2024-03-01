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Создан: 03.03.2019
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Фаршированные блинчики в овощном соусе

Вторник, 01 Октября 2024 г. 17:06 + в цитатник

Фаршированные тонкие блинчики на кефире с яйцом и рисом, запеченные в духовке в овощном соусе из моркови, сладкого перца и лука. Очень вкусно, просто и недорого. Тесто для блинов можно приготовить заранее, к примеру, смешать вечером, а испечь утром. Из указанного количества ингредиентов получается 8-10 тонких блинчиков на сковороде диаметром 20-25 сантиметров.

 Количество: порции
На одну порцию
 Калорийность: 376 ккал
 Белки: 14 г
 Жиры: 16 г
 Углеводы: 24 г

Ингредиенты для теста блинов

  • 200 г кефира;
  • 200 мл воды;
  • 1 куриное яйцо;
  • 140 г пшеничной муки;
  • 30 г сливочного масла;
  • по 1\2 чайной ложки соли, сахара и пищевой соды;
  • масло для жарки.

Ингредиенты для начинки

  • 230 г варёного риса;
  • 3 куриных яйца, сваренных вкрутую;
  • 60 г жаренного лука;
  • соль, перец, приправы.

Ингредиенты для овощного соуса

  • 150 г лука;
  • 150 г моркови;
  • 100 г сладкого болгарского перца;
  • 300 мл куриного бульона;
  • соль, перец, петрушка по вкусу.

Способ приготовления блинчиков с яйцом и рисом в овощном соусе

 

Взбиваем жидкие ингредиенты венчиком
Взбиваем жидкие ингредиенты венчиком.
К жидким ингредиентам добавляем пшеничную муку, замешиваем тесто
К жидким ингредиентам добавляем пшеничную муку, замешиваем тесто.
Готовое тесто оставляем при комнатной температуре на полчаса
Готовое тесто оставляем при комнатной температуре на полчаса.

Готовим тесто для блинчиков на кефире. Смешиваем тёплый кефир с тёплой водой. Добавляем растопленное сливочное масло. Разбиваем куриное яйцо. Насыпаем соль, сахар и пищевую соду. Взбиваем жидкие ингредиенты венчиком.

К жидким ингредиентам добавляем пшеничную муку, замешиваем тесто. Чтобы тесто получилось гладким, без комков, его лучше смешать блендером или миксером. Если замешивать вручную, то рекомендую добавлять к муке жидкие ингредиенты небольшими порциями.

Готовое тесто оставляем при комнатной температуре на полчаса. Тесто можно хранить в холодильнике в течение суток.

Обжариваем на растительном масле мелко нарезанный репчатый лук.

Для начинки и соуса обжариваем на растительном масле мелко нарезанный репчатый лук до полупрозрачного состояния.

Отвариваем рис
Отвариваем рис.
К рису добавляем вареные куриные яйца
К рису добавляем вареные куриные яйца.
Добавляем обжаренный лук в начинку
Добавляем обжаренный лук в начинку.

Отвариваем рис. Заливаем промытую крупу холодной водой в соотношении 1 к 1. Варим 10 минут после закипания и ещё на 10 минут укутываем полотенцем.

К рису добавляем вареные куриные яйца, можно мелко порубить или натереть на тёрке.

Добавляем обжаренный лук в начинку (понадобится 3-4 столовые ложки).

Солим и перчим молотым черным перцем
Солим и перчим молотым черным перцем.
Готовим овощной соус
Готовим овощной соус.
Вливаем куриный бульон
Вливаем куриный бульон.

Солим и перчим молотым черным перцем. Хорошо перемешиваем и начинка готова.

Готовим овощной соус. К обжаренному луку добавляем тёртую морковь и мелко нарезанный красный болгарский перец. Обжариваем 10 минут.

Вливаем куриный бульон. Добавляем столовую ложку мелко нарезанной петрушки. Солим и перчим, готовим 5 минут.

На готовый блинчик кладём примерно 50 г начинки
На готовый блинчик кладём примерно 50 г начинки.
В форму для запекания выливаем овощной соус
В форму для запекания выливаем овощной соус.
На соус выкладываем фаршированные блинчики плотно друг к другу
На соус выкладываем фаршированные блинчики плотно друг к другу.

Жарим блинчики на сильно разогретой сковороде с двух сторон. На готовый блинчик кладём примерно 50 г начинки. Сворачиваем блины конвертом.

В форму для запекания выливаем овощной соус. Распределяем равномерно.

На соус выкладываем фаршированные блинчики плотно друг к другу, попутно поливаем блины соусом сверху.

 

Форму с блинчиками накрываем крышкой или фольгой, ставим в разогретый шкаф.

Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов по Цельсию. Форму с блинчиками накрываем крышкой или фольгой, ставим в разогретый шкаф. Запекаем 15 минут. Важно укрыть блинчики, чтобы влага из соуса не испарялась, а впитывалась в блины и начинку.



Источник: https://www.botanichka.ru/recipe/blinchiki-s-yajczom-i-risom-v-ovoshhnom-souse/

Рубрики:  кулинария
кулинария
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Процитировано 5 раз
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Mjja   обратиться по имени Среда, 02 Октября 2024 г. 17:32 (ссылка)
БлагоДарю.
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