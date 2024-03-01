Фаршированные тонкие блинчики на кефире с яйцом и рисом, запеченные в духовке в овощном соусе из моркови, сладкого перца и лука. Очень вкусно, просто и недорого. Тесто для блинов можно приготовить заранее, к примеру, смешать вечером, а испечь утром. Из указанного количества ингредиентов получается 8-10 тонких блинчиков на сковороде диаметром 20-25 сантиметров.

Способ приготовления блинчиков с яйцом и рисом в овощном соусе

Взбиваем жидкие ингредиенты венчиком.

К жидким ингредиентам добавляем пшеничную муку, замешиваем тесто.

Готовое тесто оставляем при комнатной температуре на полчаса.

Готовим тесто для блинчиков на кефире. Смешиваем тёплый кефир с тёплой водой. Добавляем растопленное сливочное масло. Разбиваем куриное яйцо. Насыпаем соль, сахар и пищевую соду. Взбиваем жидкие ингредиенты венчиком.

К жидким ингредиентам добавляем пшеничную муку, замешиваем тесто. Чтобы тесто получилось гладким, без комков, его лучше смешать блендером или миксером. Если замешивать вручную, то рекомендую добавлять к муке жидкие ингредиенты небольшими порциями.

Готовое тесто оставляем при комнатной температуре на полчаса. Тесто можно хранить в холодильнике в течение суток.

Обжариваем на растительном масле мелко нарезанный репчатый лук.

Для начинки и соуса обжариваем на растительном масле мелко нарезанный репчатый лук до полупрозрачного состояния.

Отвариваем рис.

К рису добавляем вареные куриные яйца.

Добавляем обжаренный лук в начинку.

Отвариваем рис. Заливаем промытую крупу холодной водой в соотношении 1 к 1. Варим 10 минут после закипания и ещё на 10 минут укутываем полотенцем.

К рису добавляем вареные куриные яйца, можно мелко порубить или натереть на тёрке.

Добавляем обжаренный лук в начинку (понадобится 3-4 столовые ложки).

Солим и перчим молотым черным перцем.

Готовим овощной соус.

Вливаем куриный бульон.

Солим и перчим молотым черным перцем. Хорошо перемешиваем и начинка готова.

Готовим овощной соус. К обжаренному луку добавляем тёртую морковь и мелко нарезанный красный болгарский перец. Обжариваем 10 минут.

Вливаем куриный бульон. Добавляем столовую ложку мелко нарезанной петрушки. Солим и перчим, готовим 5 минут.

На готовый блинчик кладём примерно 50 г начинки.

В форму для запекания выливаем овощной соус.

На соус выкладываем фаршированные блинчики плотно друг к другу.

Жарим блинчики на сильно разогретой сковороде с двух сторон. На готовый блинчик кладём примерно 50 г начинки. Сворачиваем блины конвертом.

В форму для запекания выливаем овощной соус. Распределяем равномерно.

На соус выкладываем фаршированные блинчики плотно друг к другу, попутно поливаем блины соусом сверху.

Форму с блинчиками накрываем крышкой или фольгой, ставим в разогретый шкаф.

Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов по Цельсию. Форму с блинчиками накрываем крышкой или фольгой, ставим в разогретый шкаф. Запекаем 15 минут. Важно укрыть блинчики, чтобы влага из соуса не испарялась, а впитывалась в блины и начинку.