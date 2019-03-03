Пятница, 13 Сентября 2024 г. 08:20
+ в цитатник
|
Ленивый завтрак на сковороде - очень вкусно!
|
Метки:
кулинария
ЗАВТРАК за 10 минут! Очень вкусно! Ленивые лепешки из картофеля. ОБОЖАЮ готовить что-нибудь вкусненькое на завтрак, а это как раз один из вариантов. Вкусно, сытно и из доступных продуктов.
Рецепт:
Картофель -3-4шт. (400гр)
Яйца -4шт.
Соль – по вкусу
Сыр -100гр.
Черный перец – по вкусу
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Картофель 3 средних клубня весом примерно 300-400 грамм натрем на крупной терке, добавляем соль, и перемешиваем. Если много жидкости в картофеле, можно отжать. Я не отжимаю. Сыр 100 грамм натрем на крупной терке. В миску разбиваем 4 яйца, добавляем немного соли и взбиваем венчиком. Добавляем сыр и перемешиваем. Берем сковороду, у меня диаметр 24 см, наливаем немного растительного масла, кладем картофель и разравниваем. Закрываем крышкой и жарим до золотистого цвета, при помощи подходящей тарелки переворачиваем. Сверху выливаем яйца с сыром, закрываем крышкой. Огонь убавляем до минимума и готовим до готовности яиц. Кстати, можно сыр не добавлять, тоже получается вкусно. Теперь, когда все готово, перекладываем на тарелку, разрезаем на порционные кусочки и подаем к столу. Вкусно и в горячем и холодном виде.
Процитировано 8 раз
Понравилось: 6 пользователям
-
6
Запись понравилась
-
8
Процитировали
-
0
Сохранили
-