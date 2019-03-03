ЗАВТРАК за 10 минут! Очень вкусно! Ленивые лепешки из картофеля. ОБОЖАЮ готовить что-нибудь вкусненькое на завтрак, а это как раз один из вариантов. Вкусно, сытно и из доступных продуктов.

Рецепт:

Картофель -3-4шт. (400гр)

Яйца -4шт.

Соль – по вкусу

Сыр -100гр.

Черный перец – по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ