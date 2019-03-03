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Создан: 03.03.2019
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Ленивый завтрак на сковороде - очень вкусно!

Пятница, 13 Сентября 2024 г. 08:20 + в цитатник

ЗАВТРАК за 10 минут! Очень вкусно! Ленивые лепешки из картофеля. ОБОЖАЮ готовить что-нибудь вкусненькое на завтрак, а это как раз один из вариантов. Вкусно, сытно и из доступных продуктов.

ЗАВТРАК за 10 минут! Очень вкусно! Ленивые лепешки из картофеля. ОБОЖАЮ готовить что-нибудь вкусненькое на завтрак, а это как раз один из вариантов. Вкусно, сытно и из доступных продуктов.

 
Рецепт:
Картофель -3-4шт. (400гр)
Яйца -4шт.
Соль – по вкусу
Сыр -100гр.
Черный перец – по вкусу
 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Картофель 3 средних клубня весом примерно 300-400 грамм натрем на крупной терке, добавляем соль, и перемешиваем. Если много жидкости в картофеле, можно отжать. Я не отжимаю. Сыр 100 грамм натрем на крупной терке. В миску разбиваем 4 яйца, добавляем немного соли и взбиваем венчиком. Добавляем сыр и перемешиваем. Берем сковороду, у меня диаметр 24 см, наливаем немного растительного масла, кладем картофель и разравниваем. Закрываем крышкой и жарим до золотистого цвета, при помощи подходящей тарелки переворачиваем. Сверху выливаем яйца с сыром, закрываем крышкой. Огонь убавляем до минимума и готовим до готовности яиц. Кстати, можно сыр не добавлять, тоже получается вкусно. Теперь, когда все готово, перекладываем на тарелку, разрезаем на порционные кусочки и подаем к столу. Вкусно и в горячем и холодном виде.
 
Рубрики:  кулинария
кулинария
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Процитировано 8 раз
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Kamilla4ka   обратиться по имени Суббота, 14 Сентября 2024 г. 09:18 (ссылка)
Спасибо!
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