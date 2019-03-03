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Создан: 03.03.2019
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Написано: 25806


Курица по-королевски

Пятница, 30 Августа 2024 г. 08:00 + в цитатник

-4

Рецепт:

  • Куриные бедрышки - 1,5 кг (8 штук)
  • Соль - 1,5 ч.л.
  • Паприка - 1 ч.л.
  • Сливочное масло - 40 гр
  • Лук - 2 штуки
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Сахар - 1 ч.л.
  • Мука - 2 ст.л.
  • Сметана - 200 гр
  • Вода - 300 мл
  • Растительное масло для жарки

1. Итак, начнем готовить наше блюдо! Для этого нам понадобится всего 1,5 кг куриных бедрышек, которые мы будем сначала слегка подсолить и приправить паприкой, чтобы придать им слегка оранжевый оттенок и пикантный вкус. Затем мы обжарим их на растительном масле до румяной корочки с обеих сторон.

2. После того, как курица готова, мы выложим ее со сковороды и добавим в тот же соус небольшой лук, порезанный полукольцами, и немного сливочного масла. Все это мы обжарим пару минут, пока лук не станет мягким и золотистым. Затем добавим к луку мелко нарезанный чеснок, чайную ложку сахара, две столовые ложки муки, 200 грамм сметаны и 300 миллилитров воды. Все тщательно перемешаем, чтобы получился гладкий и ароматный соус.

 

 
 
 
Русская еда
1,5K подписчиков

Курица по-королевски: Секретный рецепт, который покорит всю семью

22 прочтения
 
 
/avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_66d068f8f201b478e5445623_66d06d8730f4303cdbe7f8f2/scale_720" target="_blank">https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pu...6d8730f4303cdbe7f8f2/scale_720 720w, https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pu...d8730f4303cdbe7f8f2/scale_1200 2048w" width="1200px" />

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами потрясающим рецептом курицы, который точно станет любимым блюдом всей вашей семьи. В наше время, когда большинство из нас очень заняты, бывает сложно готовить каждый день что-то новое и вкусное. Поэтому мы часто возвращаемся к проверенным рецептам, которые знаем наизусть. Но иногда хочется попробовать что-то новое и удивить своих близких чем-то вкусным и необычным.

Курица - это один из самых универсальных продуктов, который можно приготовить бесчисленным количеством способов. Она идеально подходит для семейного ужина, так как готовится быстро и просто, а также нравится и взрослым, и детям. Сегодня мы будем готовить курицу с аппетитным соусом из лука, чеснока и сметаны, который сделает блюдо еще более вкусным и ароматным.

 
 
-2/avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_66d068f8f201b478e5445623_66d06d176000f25d541e92ea/scale_720" target="_blank">https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pu...6d176000f25d541e92ea/scale_720 720w, https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pu...d176000f25d541e92ea/scale_1200 2048w" width="1200px" />

Я сама люблю готовить курицу, так как она получается очень нежной и сочной. Кроме того, куриное мясо богато белком и другими полезными веществами, необходимыми для нашего организма. А если добавить к этому еще и вкусный соус, то получается настоящее блюдо-объедение, от которого невозможно удержаться!

Рецепт:

  • Куриные бедрышки - 1,5 кг (8 штук)
  • Соль - 1,5 ч.л.
  • Паприка - 1 ч.л.
  • Сливочное масло - 40 гр
  • Лук - 2 штуки
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Сахар - 1 ч.л.
  • Мука - 2 ст.л.
  • Сметана - 200 гр
  • Вода - 300 мл
  • Растительное масло для жарки
 
 
-3/avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_66d068f8f201b478e5445623_66d06d4c24fdb13be312418a/scale_720" target="_blank">https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pu...6d4c24fdb13be312418a/scale_720 720w, https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pu...d4c24fdb13be312418a/scale_1200 2048w" width="626px" />

1. Итак, начнем готовить наше блюдо! Для этого нам понадобится всего 1,5 кг куриных бедрышек, которые мы будем сначала слегка подсолить и приправить паприкой, чтобы придать им слегка оранжевый оттенок и пикантный вкус. Затем мы обжарим их на растительном масле до румяной корочки с обеих сторон.

2. После того, как курица готова, мы выложим ее со сковороды и добавим в тот же соус небольшой лук, порезанный полукольцами, и немного сливочного масла. Все это мы обжарим пару минут, пока лук не станет мягким и золотистым. Затем добавим к луку мелко нарезанный чеснок, чайную ложку сахара, две столовые ложки муки, 200 грамм сметаны и 300 миллилитров воды. Все тщательно перемешаем, чтобы получился гладкий и ароматный соус.

 
 
-4/avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_66d068f8f201b478e5445623_66d06d76cfdd4f4c6cde5edf/scale_720" target="_blank">https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pu...6d76cfdd4f4c6cde5edf/scale_720 720w, https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pu...d76cfdd4f4c6cde5edf/scale_1200 2048w" width="930px" />

3. Теперь мы вернем курицу обратно в соус, накроем сковороду крышкой и потушим все вместе в течение 15-45 минут, в зависимости от размера куриных бедрышек. Чем дольше мы будем тушить, тем нежнее и мягче будет мясо.

Вот и все! Наше блюдо готово, и теперь мы можем подать его на стол с любым гарниром, который вам нравится - будь то картофельное пюре, рис, макароны или овощи. Семья точно останется довольна таким вкусным и полезным ужином, и вы увидите, что этот рецепт станет одним из ваших фаворитов.

Приятного аппетита!

https://dzen.ru/a/ZtBo-PIBtHjlRFYj

 
 
 
Русская еда
1,5K подписчиков

Курица по-королевски: Секретный рецепт, который покорит всю семью

22 прочтения
 
 
/avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_66d068f8f201b478e5445623_66d06d8730f4303cdbe7f8f2/scale_720" target="_blank">https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pu...6d8730f4303cdbe7f8f2/scale_720 720w, https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pu...d8730f4303cdbe7f8f2/scale_1200 2048w" width="1200px" />

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами потрясающим рецептом курицы, который точно станет любимым блюдом всей вашей семьи. В наше время, когда большинство из нас очень заняты, бывает сложно готовить каждый день что-то новое и вкусное. Поэтому мы часто возвращаемся к проверенным рецептам, которые знаем наизусть. Но иногда хочется попробовать что-то новое и удивить своих близких чем-то вкусным и необычным.

Курица - это один из самых универсальных продуктов, который можно приготовить бесчисленным количеством способов. Она идеально подходит для семейного ужина, так как готовится быстро и просто, а также нравится и взрослым, и детям. Сегодня мы будем готовить курицу с аппетитным соусом из лука, чеснока и сметаны, который сделает блюдо еще более вкусным и ароматным.

 
 
-2/avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_66d068f8f201b478e5445623_66d06d176000f25d541e92ea/scale_720" target="_blank">https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pu...6d176000f25d541e92ea/scale_720 720w, https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pu...d176000f25d541e92ea/scale_1200 2048w" width="1200px" />

Я сама люблю готовить курицу, так как она получается очень нежной и сочной. Кроме того, куриное мясо богато белком и другими полезными веществами, необходимыми для нашего организма. А если добавить к этому еще и вкусный соус, то получается настоящее блюдо-объедение, от которого невозможно удержаться!

Рецепт:

  • Куриные бедрышки - 1,5 кг (8 штук)
  • Соль - 1,5 ч.л.
  • Паприка - 1 ч.л.
  • Сливочное масло - 40 гр
  • Лук - 2 штуки
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Сахар - 1 ч.л.
  • Мука - 2 ст.л.
  • Сметана - 200 гр
  • Вода - 300 мл
  • Растительное масло для жарки
 
 
-3/avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_66d068f8f201b478e5445623_66d06d4c24fdb13be312418a/scale_720" target="_blank">https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pu...6d4c24fdb13be312418a/scale_720 720w, https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pu...d4c24fdb13be312418a/scale_1200 2048w" width="626px" />

1. Итак, начнем готовить наше блюдо! Для этого нам понадобится всего 1,5 кг куриных бедрышек, которые мы будем сначала слегка подсолить и приправить паприкой, чтобы придать им слегка оранжевый оттенок и пикантный вкус. Затем мы обжарим их на растительном масле до румяной корочки с обеих сторон.

2. После того, как курица готова, мы выложим ее со сковороды и добавим в тот же соус небольшой лук, порезанный полукольцами, и немного сливочного масла. Все это мы обжарим пару минут, пока лук не станет мягким и золотистым. Затем добавим к луку мелко нарезанный чеснок, чайную ложку сахара, две столовые ложки муки, 200 грамм сметаны и 300 миллилитров воды. Все тщательно перемешаем, чтобы получился гладкий и ароматный соус.

 
 
-4/avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_66d068f8f201b478e5445623_66d06d76cfdd4f4c6cde5edf/scale_720" target="_blank">https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pu...6d76cfdd4f4c6cde5edf/scale_720 720w, https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pu...d76cfdd4f4c6cde5edf/scale_1200 2048w" width="930px" />

3. Теперь мы вернем курицу обратно в соус, накроем сковороду крышкой и потушим все вместе в течение 15-45 минут, в зависимости от размера куриных бедрышек. Чем дольше мы будем тушить, тем нежнее и мягче будет мясо.

Вот и все! Наше блюдо готово, и теперь мы можем подать его на стол с любым гарниром, который вам нравится - будь то картофельное пюре, рис, макароны или овощи. Семья точно останется довольна таким вкусным и полезным ужином, и вы увидите, что этот рецепт станет одним из ваших фаворитов.

Приятного аппетита!

Рубрики:  кулинария/курица
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Процитировано 4 раз
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