Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами потрясающим рецептом курицы, который точно станет любимым блюдом всей вашей семьи. В наше время, когда большинство из нас очень заняты, бывает сложно готовить каждый день что-то новое и вкусное. Поэтому мы часто возвращаемся к проверенным рецептам, которые знаем наизусть. Но иногда хочется попробовать что-то новое и удивить своих близких чем-то вкусным и необычным.

Курица - это один из самых универсальных продуктов, который можно приготовить бесчисленным количеством способов. Она идеально подходит для семейного ужина, так как готовится быстро и просто, а также нравится и взрослым, и детям. Сегодня мы будем готовить курицу с аппетитным соусом из лука, чеснока и сметаны, который сделает блюдо еще более вкусным и ароматным.

Я сама люблю готовить курицу, так как она получается очень нежной и сочной. Кроме того, куриное мясо богато белком и другими полезными веществами, необходимыми для нашего организма. А если добавить к этому еще и вкусный соус, то получается настоящее блюдо-объедение, от которого невозможно удержаться!

Рецепт:

Куриные бедрышки - 1,5 кг (8 штук)

Соль - 1,5 ч.л.

Паприка - 1 ч.л.

Сливочное масло - 40 гр

Лук - 2 штуки

Чеснок - 3 зубчика

Сахар - 1 ч.л.

Мука - 2 ст.л.

Сметана - 200 гр

Вода - 300 мл

Растительное масло для жарки

1. Итак, начнем готовить наше блюдо! Для этого нам понадобится всего 1,5 кг куриных бедрышек, которые мы будем сначала слегка подсолить и приправить паприкой, чтобы придать им слегка оранжевый оттенок и пикантный вкус. Затем мы обжарим их на растительном масле до румяной корочки с обеих сторон.

2. После того, как курица готова, мы выложим ее со сковороды и добавим в тот же соус небольшой лук, порезанный полукольцами, и немного сливочного масла. Все это мы обжарим пару минут, пока лук не станет мягким и золотистым. Затем добавим к луку мелко нарезанный чеснок, чайную ложку сахара, две столовые ложки муки, 200 грамм сметаны и 300 миллилитров воды. Все тщательно перемешаем, чтобы получился гладкий и ароматный соус.

3. Теперь мы вернем курицу обратно в соус, накроем сковороду крышкой и потушим все вместе в течение 15-45 минут, в зависимости от размера куриных бедрышек. Чем дольше мы будем тушить, тем нежнее и мягче будет мясо.

Вот и все! Наше блюдо готово, и теперь мы можем подать его на стол с любым гарниром, который вам нравится - будь то картофельное пюре, рис, макароны или овощи. Семья точно останется довольна таким вкусным и полезным ужином, и вы увидите, что этот рецепт станет одним из ваших фаворитов.

Приятного аппетита!