ак Драники Вы еще не готовили. Теперь в Драники всегда добавляю ТВОРОГ, В таком сочетании Драники получаются нежные, сочные и имеют необыкновенный вкус. Ингредиенты простые и доступные, а результат превосходный.

Драники с творогом. Попал ко мне этот необычный рецепт совсем недавно и уже успел прижиться.

Рецепт:

Картофель сырой -1 кг. яйца -2шт Луковица -1 шт. Творог -300 гр. Соль -1ч.л. Растительное масло -для жарки

Способ приготовления:

Картофель сырой очистим, вес очищенного картофеля 1 кг, добавляем 1 луковицу и измельчаем сырой картофель с луком при помощи блендера, или можно натереть на самой мелкой терке.

Кладем на марлю, чтобы стек лишний сок 200-250 мл все зависит от сочности картофеля, чтобы процесс шел быстрее я помогаю.

Картофельную массу кладем в миску, добавляем 300 грамм творога, 1 ч.л. соли, можно добавить специи по желанию.