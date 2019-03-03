Воскресенье, 14 Июля 2024 г. 12:09
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Метки:
овощные блюда
ак Драники Вы еще не готовили. Теперь в Драники всегда добавляю ТВОРОГ, В таком сочетании Драники получаются нежные, сочные и имеют необыкновенный вкус. Ингредиенты простые и доступные, а результат превосходный.
Драники с творогом. Попал ко мне этот необычный рецепт совсем недавно и уже успел прижиться.
Рецепт:
Картофель сырой -1 кг. яйца -2шт Луковица -1 шт. Творог -300 гр. Соль -1ч.л. Растительное масло -для жарки
Способ приготовления:
Картофель сырой очистим, вес очищенного картофеля 1 кг, добавляем 1 луковицу и измельчаем сырой картофель с луком при помощи блендера, или можно натереть на самой мелкой терке.
Кладем на марлю, чтобы стек лишний сок 200-250 мл все зависит от сочности картофеля, чтобы процесс шел быстрее я помогаю.
Картофельную массу кладем в миску, добавляем 300 грамм творога, 1 ч.л. соли, можно добавить специи по желанию.
На сковороду наливаем растительное масло разогреваем, ложкой кладем тесто и формируем драники, жарим на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон. Подаем драники с пылу с жару к столу.
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