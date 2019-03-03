Все смешали ложкой и в духовку! 30 минут и Невероятно вкусный Пирог "Кудряш" готов!

Готовится он так просто, что проще не придумаешь. Нужно сложить все в миску, перемешать и в духовку. Продукты самые доступные. Орешки на пироге становятся поджаристыми, благодаря этому вкус у пирога получается особенный, и вид необычный и аппетитный.

Рецепт:

Яйца -2 шт.

Сахар -150гр.

Соль -1/3ч.л.

Кефир -200мл.

Растительное масло -50 мл.

Мука -200гр.

Разрыхлитель -10гр.

Грецкие орехи -50гр.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Итак, приступаем. В миску разбиваем 2 яйца, добавляем 150 грамм сахара, 1/3 ч.л. соли, и перемешиваем венчиком или просто ложкой.

Теперь добавляем 200 мл кефира комнатной температуры, 50 мл растительного масла.

Еще раз все перемешиваем. Отмерим 200 грамм муки, добавим в муку 10 грамм разрыхлителя и добавим в тесто.

Тесто готово. Форму смазываем маслом, у меня диаметр формы 22 см. Грецкие орешки порубим ножом или можно взять семечки, арахис или миндаль.

Посыпаем на тесто, щедро орешками. Ставим в разогретую духовку и выпекаем при 180 градусах 25-30 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой. Извлекаем из формы. Пока пирог горячий можно его пропитать по желанию джемом.