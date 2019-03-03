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Создан: 03.03.2019
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Невероятно вкусный Пирог "Кудряш"

Суббота, 06 Июля 2024 г. 18:09 + в цитатник

Все смешали ложкой и в духовку! 30 минут и Невероятно вкусный Пирог "Кудряш" готов!
Готовится он так просто, что проще не придумаешь. Нужно сложить все в миску, перемешать и в духовку. Продукты самые доступные. Орешки на пироге становятся поджаристыми, благодаря этому вкус у пирога получается особенный, и вид необычный и аппетитный.
 
Рецепт:
Яйца -2 шт.
Сахар -150гр.
Соль -1/3ч.л.
Кефир -200мл.
Растительное масло -50 мл.
Мука -200гр.
Разрыхлитель -10гр.
Грецкие орехи -50гр.
 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Итак, приступаем. В миску разбиваем 2 яйца, добавляем 150 грамм сахара, 1/3 ч.л. соли, и перемешиваем венчиком или просто ложкой.
 
Теперь добавляем 200 мл кефира комнатной температуры, 50 мл растительного масла.
 
Еще раз все перемешиваем. Отмерим 200 грамм муки, добавим в муку 10 грамм разрыхлителя и добавим в тесто.
 
Тесто готово. Форму смазываем маслом, у меня диаметр формы 22 см. Грецкие орешки порубим ножом или можно взять семечки, арахис или миндаль.
 
Посыпаем на тесто, щедро орешками. Ставим в разогретую духовку и выпекаем при 180 градусах 25-30 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой. Извлекаем из формы. Пока пирог горячий можно его пропитать по желанию джемом.
 
Разрезаем и подаем к чаю. Быстро и вкусно. Многие спрашивают, почему у меня выпечка получается такой желтый, секрет в том, что я готовлю на домашних яйцах.
 
Рубрики:  выпечка/сладская выпечка
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КОРЯКУШКА   обратиться по имени Воскресенье, 07 Июля 2024 г. 16:47 (ссылка)
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