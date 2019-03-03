Тесто у такого заливного пирога равномерно пропекается, и нет эффекта мокрого пирога, как бывает при выпечке обычных заливных пирогов. Вкус у такого пирога просто потрясающий, моя дочь не любительница рыбы, ест с огромным удовольствием.

Рецепт: Тесто:

Яйца -2шт

Сметана -100г

Майонез -3ст.л.

Манная крупа -4ст.л.

Мука -60г

Разрыхлитель -1ч.л.

Соль -1/2ч.л.

Заливка:

Яйцо -1шт

Сметана -50г

Майонез -2ст.л.

Горчица -1ч.л.

Мука -1ст.л.

Соль – по вкусу

Для начинки:

Консервы Иваси -1 банка (или сайра, сардина, горбуша и т.д.)

Перец черный – по вкусу

Лук -1шт

Зелень – по вкусу

Яйца -3шт.

Соль – по вкусу

Сыр -50г

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Сметану 100 грамм кладем в миску, добавим 4ст.л. манной крупы с горкой, перемешаем и оставим на минут 15-20 набухнуть, этим временем приготовим начинку. Берем банку любой консервы сайра, горбуша, сардина, шпроты у меня сегодня иваси. Можно взять отварную рыбу. Помнем ее вилкой. 3 яйца отварим и порежем кубиками, луковицу порежем кубиками и обжарим на небольшом количестве растительного масла. Укроп мелко порубим, можно добавить зеленый лук. Добавляем к рыбе яйца, лук, зелень, черный перец и перемешиваем. Начинка готова.

Приготовим заливку. В миску кладем 50 грамм сметаны, 50 грамм майонеза (вместо майонеза можно добавить еще сметану). Разбиваем 1 яйцо, 1ч.л. горчицы, соль по вкусу, перемешиваем, добавляем 1ст.л. муки и еще раз все перемешиваем. Заливка готова, отставляем в сторонку.

Теперь берем миску где мы смешивали сметану с манной крупой, добавляем к ней 3ст.л. майонеза, можно заменить на сметану. Разбиваем 2 яйца, добавляем соль и все перемешиваем венчиком до однородности.

Отмерим 60 грамм муки и добавим к ней 1ч.л. разрыхлителя. Теперь добавляем муку с разрыхлителем в тесто и еще раз все перемешиваем. Берем подходящую форму, у меня диаметр формы 24 см. Смазываем маслом, переливаем все тесто и разравниваем. Теперь кладем начинку. 50 грамм сыра натрем на мелкой терке и посыпаем начинку, сыр можно не добавлять. На начинку наливаем заливку. Ставим в разогретую духовку и выпекаем при 180 градусах 30-35 минут, ориентируйтесь по своей духовке.

Готовность можно определить деревянной шпажкой. Достаем пирог и даем ему немного остыть и можно подавать к столу. Получается супер вкусный. Кстати, плюс у такого пирога, что он не оседает.

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