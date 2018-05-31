Суп с чечевицей – полезный и сытный суп. Чечевица содержит в себе много витаминов и необходимых микроэлементов. Вы могли этого не знать, но чечквица богата белко, который легко усваивает наш организм. Не зря, многие считают чечевицу — полноправой заменой мяса. Для полноценной работы сердца и нервной системы нам необходимы магний и калий, которые в огромном количестве может дать нам чечвица.

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