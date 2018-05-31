Записи Друзья Комментарии
Счастливая семья
Аватар Счастливая__семья

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Счастливая__семья

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 31.05.2018
Записей: 51789
Комментариев: 3491
Написано: 55298


Суп с чечевицей и картофелем: кладезь полезных витаминов и микроэлементов

Понедельник, 16 Декабря 2024 г. 08:19 + в цитатник

  Суп с чечевицей – полезный и сытный суп. Чечевица содержит в себе много витаминов и необходимых микроэлементов. Вы могли этого не  знать, но чечквица богата белко, который легко усваивает наш организм. Не зря, многие считают чечевицу —  полноправой заменой мяса. Для полноценной работы сердца и нервной системы нам необходимы магний и калий, которые в огромном количестве может дать нам чечвица.

Суп с чечевицей

Читать далее



Процитировано 1 раз
Понравилось: 2 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте