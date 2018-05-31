|
Подержите ноги в яблочном уксусе и болезни уйдут! 14 вариантов применения этого полезного продукта
В соответствии с китайской системой рефлексологии, наши ноги имеют естественные энергетические зоны, которые связаны с определенным органом в нашем теле. Это означает, что через ноги вы можете очистить свое тело, избавиться от внутренних токсинов и улучшить общее состояние здоровья. Одной из таких процедур является ванна для ног с яблочным уксусом. Ванны с яблочным уксусом издавна использовались для похудения, облегчения проблем с пищеварением, избавления от респираторных проблем и для улучшения состояния кожи. Наши ноги ежедневно подвергаются воздействию многочисленных микробов, а отсутствие оксигенации вызывает инфекции, мозоли, неприятный запах, и делает наши конечности сухими и шершавыми.
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]