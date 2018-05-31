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Подержите ноги в яблочном уксусе и болезни уйдут! 14 вариантов применения этого полезного продукта

Воскресенье, 14 Июля 2024 г. 14:19 + в цитатник

Если вы хотя бы 1 раз в неделю будете делать ванны для ног с яблочным уксусом, то все ваши болезни уйдут!

В соответствии с китайской системой рефлексологии, наши ноги имеют естественные энергетические зоны, которые связаны с определенным органом в нашем теле. Это означает, что через ноги вы можете очистить свое тело, избавиться от внутренних токсинов и улучшить общее состояние здоровья. Одной из таких процедур является ванна для ног с яблочным уксусом. Ванны с яблочным уксусом издавна использовались для похудения, облегчения проблем с пищеварением, избавления от респираторных проблем и для улучшения состояния кожи. Наши ноги ежедневно подвергаются воздействию многочисленных микробов, а отсутствие оксигенации вызывает инфекции, мозоли, неприятный запах, и делает наши конечности сухими и шершавыми.

Яблочный уксус содержит биологически активные соединения, которые уничтожают бактерии и микробы. Поэтому он является одним из наиболее эффективных природных средств для решения многочисленных проблем со здоровьем.

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