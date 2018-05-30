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Роксолана Лада
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Сделали 2 закуски из одной селедки: делаются моментально, а уходят еще быстрее

Вторник, 20 Декабря 2022 г. 06:09 + в цитатник

Вместо того, чтобы просто резать селедку на стол, ее можно за секунды превратить в шикарную закуску. Хлопот с ее приготовлением нет никаких, а уходит со стола она почти моментально. Первой закуской будут бутерброды с рыбой и яичной намазкой, а второй селедка с морковью по-корейски. Бутерброды мы будем подавать на черном хлебе, который предварительно превратим в тосты на обычной сухой сковороде.

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toshcka   обратиться по имени Среда, 21 Декабря 2022 г. 13:14 (ссылка)
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