Вместо того, чтобы просто резать селедку на стол, ее можно за секунды превратить в шикарную закуску. Хлопот с ее приготовлением нет никаких, а уходит со стола она почти моментально. Первой закуской будут бутерброды с рыбой и яичной намазкой, а второй селедка с морковью по-корейски. Бутерброды мы будем подавать на черном хлебе, который предварительно превратим в тосты на обычной сухой сковороде.

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