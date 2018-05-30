В погоне за идеальным телом женщины часто забывают о своем здоровье и причиняют себе немало вреда изнурительными диетами и физическими упражнениями. Но хорошего результата можно добиться и с помощью безопасных диет. Поэтому для тебя план питания на 14 дней, который поможет тебе избавиться от ненавистных лишних килограммов и не навредить здоровью. Если ты давно мечтаешь о красивом теле, тебе стоит обязательно испробовать эту диету на себе!

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