Пост перед Пасхой — самый строгий! Если вы его придерживаетесь, то на целых семь недель должны отказаться от любой пищи животного происхождения. Для большинства людей это серьезное испытание. Чтобы пройти его максимально легко, нужно разнообразить свое повседневное меню. А рецепты постных запеканок помогут вам в этом. Взяла я их у своей мамы. Она постится каждый год, так что в ее кулинарной книге полно сытных блюд без грамма мяса. Одной из таких запеканок она кормила нас в последний визит. Мой муж, заядлый мясоед, умял двойную порцию, что считается высшей похвалой. Тогда я решила выбрать 5 лучших рецептов овощных запеканок и поделиться с вами.

Рецепты сытных постных запеканок

Картофельная запеканка с кабачками на овощном бульоне

Вкусную запеканку с фаршем приготовить просто. А как сделать из картошки и кабачка потрясающий обед? Легко! Но есть один маленький секрет…

Читать далее