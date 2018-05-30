Пасха по этому рецепту получается мягкой, воздушной, но не пустотелой, очень ароматной. Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты: — вода, 3 ст.л; — дрожжи сухие, 2 ч.л; — желтки, 5 шт; — соль, 1 ч.л; — сахар, 0.5 стакана; — ванильный сахар, 2 ч.л; — мед, 1 ст.л; — сметана жирная, 60 г; — сливки жирные, 100 г; — масло сливочное, 100 г; — изюм и курага по вкусу; — мука, 4 стакана; — масло растительное, 1 ст.л. Процесс приготовления

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