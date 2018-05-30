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Кулич Царский пасхальный. Сдобная настоящая пасха к празднику!

Вторник, 08 Ноября 2022 г. 10:09 + в цитатник

Пасха по этому рецепту получается мягкой, воздушной, но не пустотелой, очень ароматной. Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты: — вода, 3 ст.л; — дрожжи сухие, 2 ч.л; — желтки, 5 шт; — соль, 1 ч.л; — сахар, 0.5 стакана; — ванильный сахар, 2 ч.л; — мед, 1 ст.л; — сметана жирная, 60 г; — сливки жирные, 100 г; — масло сливочное, 100 г; — изюм и курага по вкусу; — мука, 4 стакана; — масло растительное, 1 ст.л. Процесс приготовления

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Понравилось: 3 пользователям
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Stepaschka   обратиться по имени Среда, 09 Ноября 2022 г. 12:59 (ссылка)
спасибо за прекрасный рецепт
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