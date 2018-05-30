Вторник, 16 Июня 2020 г. 09:06
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ДОМАШНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ДУХОВКИ
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ДОМАШНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ДУХОВКИ
1. В горячей воде разведите немного хозяйственного мыла или моющего средства для посуды, налейте его в противень и поставьте в духовку. Таким же раствором протрите и стенки в духовом шкафу. Далее плотно закройте дверку и выставьте температуру на 100-120 градусов. Дверца во время этого процесса должна быть закрытой. Преждевременное открытие может все испортить. В течение получаса водяной пар растворит все остатки пищи, жир и пригоревшие кусочки.
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