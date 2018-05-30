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Волшебная шкатулочка
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ДОМАШНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ДУХОВКИ

Вторник, 16 Июня 2020 г. 09:06 + в цитатник

1. В горячей воде разведите немного хозяйственного мыла или моющего средства для посуды, налейте его в противень и поставьте в духовку. Таким же раствором протрите и стенки в духовом шкафу. Далее плотно закройте дверку и выставьте температуру на   100-120 градусов. Дверца во время этого процесса должна быть закрытой. Преждевременное открытие может все испортить. В течение получаса водяной пар растворит все остатки пищи, жир и пригоревшие кусочки.

OvPYDzhuTrM

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Процитировано 11 раз
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Ipola   обратиться по имени Среда, 17 Июня 2020 г. 08:15 (ссылка)
Хочется верить в это...
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Krivoruchko_Margarita   обратиться по имени Среда, 17 Июня 2020 г. 11:55 (ссылка)
Спасибо!
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All_Is_Blues   обратиться по имени Среда, 17 Июня 2020 г. 17:31 (ссылка)
Без маски...не получится
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ольга_бочарникова   обратиться по имени Четверг, 18 Июня 2020 г. 14:04 (ссылка)
Лучшее средство-СХОДИТЬ В МАГАЗИН И КУПИТЬ современный жироудалитель-100 руб отдадите и не заморачиваитесь-когда же открыть духовку? И хватит на 3-5 месяцев! А лучшее средство,что б вас НЕ ЗАБЫВАЛИ-переписывать и публиковать 100-летние и никчемные посты!!!
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