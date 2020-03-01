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Светослава Берегиня
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ПЕРЕД КАКОЙ ИКОНОЙ МОЛИТЬСЯ? ЗНАЧЕНИЕ САМЫХ СИЛЬНЫХ ИКОН!

Пятница, 28 Февраля 2020 г. 11:31 + в цитатник

ВЛАДИМИРСКАЯ БОЖИЯ МАТЕРЬ – её написал евангелист Лука. Икона является самой почитаемой на Руси среди образов Пресвятой Богородицы. С участием этой иконы проходили такие важные события, как коронование царей и избрание первосвятителей.  Перед Владимирской Божией Матерью молятся за исцеление души, здоровье тела и за бесноватых людей.

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Алла_Студентова   обратиться по имени Пятница, 28 Февраля 2020 г. 17:50 (ссылка)
Доброго вечера и весеннего настроения!
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dmitvoznyuk   обратиться по имени Суббота, 29 Февраля 2020 г. 07:31 (ссылка)
Иконы - это хорошо. И перед какой иконой молиться - каждый вправе выбрать сам. Главное - чтобы человек верил в Бога и понимал, что все от Него. Всем благословений!
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Mjja   обратиться по имени Суббота, 29 Февраля 2020 г. 11:05 (ссылка)
вот таких кто распространяет рекламу нужно удалять.
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ujif9999   обратиться по имени Суббота, 29 Февраля 2020 г. 11:43 (ссылка)
что непонятно во второй заповеди Декалога - "не сотвори себе кумира, ни всякого подобия его.."

также Книга Дварим(второзак.) гл. 4
16. Чтобы вы не извратились и не сделали себе изваяния, изображения какой-либо формы, в виде мужчины или женщины;

а это ответ Пророка Йешайягу(Исайя) тем кто заявляет, что молится не иконам а некоему образу божьему :
Книга Пророка Йешайягу гл. 40
18 Кому же уподобите вы Б-га?
19 И какой образ сопоставите с Ним?
25 И кому уподобите вы Меня, чтобы Я сравним был с ним, говорит Святой.

можете прислушаться , а можете и дальше обожествлять и искать "сильные" доски с разными изображениями.
Б-г везде и слышит каждого кто к Нему обращается,
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Воскресенье, 01 Марта 2020 г. 03:46ссылка
СанСегейч
вот именно. Язычество откровенное.
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