Суббота, 29 Февраля 2020 г. 11:43 ( Суббота, 29 Февраля 2020 г. 11:43 ( ссылка

что непонятно во второй заповеди Декалога - "не сотвори себе кумира, ни всякого подобия его.."



также Книга Дварим(второзак.) гл. 4

16. Чтобы вы не извратились и не сделали себе изваяния, изображения какой-либо формы, в виде мужчины или женщины;



а это ответ Пророка Йешайягу(Исайя) тем кто заявляет, что молится не иконам а некоему образу божьему :

Книга Пророка Йешайягу гл. 40

18 Кому же уподобите вы Б-га?

19 И какой образ сопоставите с Ним?

25 И кому уподобите вы Меня, чтобы Я сравним был с ним, говорит Святой.



можете прислушаться , а можете и дальше обожествлять и искать "сильные" доски с разными изображениями.

Б-г везде и слышит каждого кто к Нему обращается,