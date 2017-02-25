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Сытый папа
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Рулетики из скумбрии в духовке

Пятница, 29 Октября 2021 г. 20:28 + в цитатник

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Понадобится:

  • 4 свежемороженые скумбрии
  • 1 ст. ложка соевого соуса
  • сок лимона

Для начинки:

  • 200 г моркови
  • 200 г лука
  • 1,5 ст. ложки томатного кетчупа
  • 1/3 ч. ложки соли
  • черный перец - по вкусу

Способ приготовления:

  1. Подготовьте ингредиенты, Скумбрию разморозьте, удалите голову, хвост, плавники и внутренности. Сделайте глубокий надрез вдоль тушки изнутри, не разрезая до конца. Рыбу посолите, поперчите по вкусу и сбрызните соевым соусом и лимонным соком.
  2. Пока рыба маринуется, приготовьте начинку. Лук мелко порежьте, морковь натрите на крупной терке. В сковороде с растительным маслом обжарьте лук до прозрачности и добавьте морковь. Жарьте до размягчения овощей. Выложите в миску и добавьте томатный кетчуп, соль и перец молотый по вкусу. Перемешайте.
  3. Положите тушки скумбрии мякотью вверх, выложите на край скумбрии начинку и заверните в рулеты. Тушку закрепите шпажкой. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой и отправьте в разогретую духовку при 180 ºС на 20-25 мин.
  4. Готовые рулеты полейте соком лимона. Подавайте в горячем или холодном виде, как закуску.

Приятного аппетита!

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Рубрики:  Рыба и морепродукты


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