Подготовьте ингредиенты, Скумбрию разморозьте, удалите голову, хвост, плавники и внутренности. Сделайте глубокий надрез вдоль тушки изнутри, не разрезая до конца. Рыбу посолите, поперчите по вкусу и сбрызните соевым соусом и лимонным соком.
Пока рыба маринуется, приготовьте начинку. Лук мелко порежьте, морковь натрите на крупной терке. В сковороде с растительным маслом обжарьте лук до прозрачности и добавьте морковь. Жарьте до размягчения овощей. Выложите в миску и добавьте томатный кетчуп, соль и перец молотый по вкусу. Перемешайте.
Положите тушки скумбрии мякотью вверх, выложите на край скумбрии начинку и заверните в рулеты. Тушку закрепите шпажкой. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой и отправьте в разогретую духовку при 180 ºС на 20-25 мин.
Готовые рулеты полейте соком лимона. Подавайте в горячем или холодном виде, как закуску.