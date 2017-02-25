Подготовьте ингредиенты, Скумбрию разморозьте, удалите голову, хвост, плавники и внутренности. Сделайте глубокий надрез вдоль тушки изнутри, не разрезая до конца. Рыбу посолите, поперчите по вкусу и сбрызните соевым соусом и лимонным соком.

Подготовьте ингредиенты, Скумбрию разморозьте, удалите голову, хвост, плавники и внутренности. Сделайте глубокий надрез вдоль тушки изнутри, не разрезая до конца. Рыбу посолите, поперчите по вкусу и сбрызните соевым соусом и лимонным соком.