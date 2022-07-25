

Процедуры по удалению волос обычно делятся на два типа: безболезненные, но малоэффективные; эффективные, но неприятные. Бритва и крем для депиляции не могут дать долгосрочный результат, а восковые полосы и шугаринг могут влететь в копеечку как в буквальном смысле, так и в плане нервов. Однако есть третий вариант.





Удалить волосы в домашних условиях эффективно и безболезненно возможно, и для этого понадобится известная индийская пряность — куркума. Работает безотказно, и, что приятно, если после первой депиляции волосы уйдут полностью или частично, то через несколько раз и вовсе перестанут расти.

Растительность на руках, ногах, мелкие волоски на лице — сходит всё. Данная процедура может иметь только один минус: куркума ненадолго окрашивает кожу, поэтому нужно быть аккуратнее во время ее применения на открытых участках. Избавиться от пятен поможет ватный диск, смоченный в молоке.

Куркума воздействует на волосяную луковицу, поэтому волоски удаляются сразу с корнем. При более густом и устойчивом покрове процедуру нужно провести еще раз и повторять регулярно (раз в неделю или два), пока волоски не только удалятся полностью, но и перестанут расти. Такой эффект никакая другая эпиляция (кроме болезненной и дорогой лазерной) не даст.

Маски из куркумы — лучшие друзья рук и кожи лица. Пряность обладает длинным перечнем полезных свойств, и вот некоторые из них:

* Обладает антисептическим эффектом благодаря высокому содержанию пиридоксина и эфирных масел, поэтому быстро снимает воспаления, аллергическую сырь и следы от укусов насекомых. Применение средств с куркумой для лица избавит не только от мелких волосков, но и от угревой сыпи и других воспалений.

* Аскорбиновая кислота быстро приводит кожу в тонус, уже после нескольких применений она становится более гладкой и здоровой.

* Как ни парадоксально, но красящая в рыжий куркума обладает отбеливающим эффектом. Пятна от нее быстро сходят, вместе с другими – пигментными пятнами. Очень полезно для кожи рук и лица после 40 лет, когда они становятся характерным возрастным признаком.

* Содержащийся в куркуме филлохинон раскрывает поры и снимает отеки, нормализует работу сальных желез.

* Небольшие шрамы и мелкие царапины станут намного более заметны. Ниацин со временем разглаживает даже старые рубцы, к тому же куркума обладает заживляющим свойством.

Домашняя депиляция и комплексный уход за кожей в одном флаконе. Если применять порошок из пряного корешка правильно, результат не заставит ждать. Мы расскажем, как сделать универсальное средство для депиляции рук, ног и лица.

Вам понадобится:

3 ст. л. молока

2 ч. л. куркумы

2 ст. л. рисовой муки (можно заменить на пшеничную)

0,5 ч. л. соли

Смешайте все ингредиенты до пастообразной консистенции.







Нанесите маску на очищенную проблемную зону и подождите 20 минут до полного высыхания. Затем аккуратно сотрите смесь влажным полотенцем или салфеткой.



Чтобы не пересушить кожу, воспользуйтесь увлажняющим средством: кремом или маслом.

Те, кто всё же пользуется косметическими услугами и прибегает к шугарингу и депиляции, рекомендуют: если использовать маску с куркумой, волосяные луковицы после процедуры не могут восстановиться, она сильно замедляет рост волос.

Если делать такую маску регулярно, можно забыть о восковых полосах и специальных кремах.

источник