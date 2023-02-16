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Свинина с корицей и горчицей

Четверг, 16 Февраля 2023 г. 16:01 + в цитатник

png-transparent-red-chili-peppers-tabasco-pepper-birds-eye-chili-serrano-pepper-cayenne-pepper-chili-pepper-red-pepper-food-vegetables-paprika-thumbnail-removebg-preview.pngОчень вкусный рецепт приготовления мяса! Рецепт из программы Ю.Высоцкой "Едим дома", передача "Кулинарная книга" от 22.01.2006.


Ингредиенты:
600-700 г свинины (у меня корейка) ,
6 зубчиков чеснока,
1 ч. ложка молотой корицы,
0,5 ч. ложки красного острого перца,
3-4 звездочки аниса (бадьяна),
2 ст. ложки растительного масла,
3-4 ст. ложки горчицы,
соль

1. Духовку предварительно разогреть до 220°С.

2. Нарезать свинину порционными кусками толщиной 10 мм. Отбить слегка, смазать с обеих сторон горчицей и уложить в глубокий противень.

3.Истолочь в ступке чеснок, бадьян, перец, корицу и щепотку соли, добавить растительное масло. Смазать этой смесью свинину.

4.Накрыть противень бумагой для выпечки. Выпекать на самой верхней полке духовки 25-30 минут.

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Я делаю немного не так: сначала готовлю смесь из горчицы, растительного (оливкового) масла, чеснока, корицы и прочих составляющих. Следите за тем, чтоб смесь не получилось слишком жидкой, она должна быть в виде кашицы. Затем добавляю в эту смесь подготовленные куски мяса, все тщательно перемешиваю и укладываю в глубокую емкость для запекания. Накрываю бумагой для выпечки, держу в духовке 30-40 минут, затем бумагу снимаю, поливаю мясо образовавшимся соком и ставлю опять в духовку до готовности (я люблю помягче )



Применение корицы в саду и огороде

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Часть 38 - Свинина с корицей и горчицей



Процитировано 2 раз
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Капельки_души   обратиться по имени Четверг, 16 Февраля 2023 г. 16:24 (ссылка)
Добрый вечер,Верочка!
Интересный рецепт.
Но о еде я сегодня уже не могу)))
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Четверг, 16 Февраля 2023 г. 17:11ссылка
VerochkaY
Валюша, как я тебя понимаю
Еще раз, ПОЗДРАВЛЯЮ
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Вера_Верочка_Веровь   обратиться по имени Четверг, 16 Февраля 2023 г. 17:17 (ссылка)
Валечка, забыла переключиться
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ЛЮДМИЛА_ГОРНАЯ   обратиться по имени Пятница, 17 Февраля 2023 г. 06:08 (ссылка)
Вера,спасибо за интересный рецепт!Хорошего дня!
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