Очень вкусный рецепт приготовления мяса! Рецепт из программы Ю.Высоцкой "Едим дома", передача "Кулинарная книга" от 22.01.2006.





Ингредиенты:

600-700 г свинины (у меня корейка) ,

6 зубчиков чеснока,

1 ч. ложка молотой корицы,

0,5 ч. ложки красного острого перца,

3-4 звездочки аниса (бадьяна),

2 ст. ложки растительного масла,

3-4 ст. ложки горчицы,

соль

1. Духовку предварительно разогреть до 220°С.



2. Нарезать свинину порционными кусками толщиной 10 мм. Отбить слегка, смазать с обеих сторон горчицей и уложить в глубокий противень.



3.Истолочь в ступке чеснок, бадьян, перец, корицу и щепотку соли, добавить растительное масло. Смазать этой смесью свинину.



4.Накрыть противень бумагой для выпечки. Выпекать на самой верхней полке духовки 25-30 минут.



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Я делаю немного не так: сначала готовлю смесь из горчицы, растительного (оливкового) масла, чеснока, корицы и прочих составляющих. Следите за тем, чтоб смесь не получилось слишком жидкой, она должна быть в виде кашицы. Затем добавляю в эту смесь подготовленные куски мяса, все тщательно перемешиваю и укладываю в глубокую емкость для запекания. Накрываю бумагой для выпечки, держу в духовке 30-40 минут, затем бумагу снимаю, поливаю мясо образовавшимся соком и ставлю опять в духовку до готовности (я люблю помягче )







Применение корицы в саду и огороде

