МК Волны

И снова о многоцветном вязании без путаницы в клубках. Будем продолжать "пристраивать" остатки пряжи.



Названий у этой техники много: частичное вязание, укороченные ряды, свинг, но суть одна - каждый цветной участок вяжется отдельно и ввязывается в общее полотно без швов.



Эта техника, хоть и выглядит сложной, на самом деле достаточно проста. Я вяжу, не считая петли убавок и прибавок, располагаю цветные участки как рука ляжет, но, для начала, чтобы понять принцип, давайте сделаем образец со счетом.



Нам понадобятся разноцветные клубочки и маркеры петель. Можно, конечно, купить готовые, но мне они не понравились - очень толстые, выпирают со спиц и мешают нормальному вязанию. Поэтому у меня изобрелся метод с использованием собачьих резиночек. Не пугайтесь :))), это обычные латексные резиночки для собачьих челочек. Продаются в любом зоомагазине. Они совершенно не мешают держать спицы и легко перекидываются с одной спицы на другую.http://www.livemaster.ru/topic/288349-mk-volny-iz-ostatkov-pryazhi?vr=1&inside=1

http://club.osinka.ru/topic-109261?p=11446361#11446361

Один цвет принимаем за основу ( можно потом без нее), у меня это будет темно-синий. Основу вяжем лицевой гладью, а цветные участки платочным узором. Красными точками на схеме отмечены маркеры-резиночки.



1 : набираем 60 петель и провязываем два ряда (лицевой и изнаночный). Клубок не отрезаем.

2 : к синей нити привязываем следующую ( у меня это светло-бирюзовая) и вяжем лицевой ряд до конца.

3 : изнаночный ряд/ (вяжем светло-бирюзовой) кромочная, 19 лиц., далее не довязывая до конца ряда вязание переворачиваем (рабочая нить обвивает последнюю непровязанную петлю ) и на правую спицу надеваем маркер (собачью резиночку).

4 : (вяжем светло-бирюзовой) кромочная, лицевыми до конца ряда.

5 : изнаночный ряд/ (вяжем светло-бирюзовой) кромочная, 13 лиц., далее не довязывая до конца ряда вязание переворачиваем (рабочая нить обвивает последнюю непровязанную петлю ) и на правую спицу надеваем маркер.

6 : (вяжем светло-бирюзовой) кромочная, лицевыми до конца ряда.

7 : изнаночный ряд/ (вяжем светло-бирюзовой) кромочная, 8 лиц., далее не довязывая до конца ряда вязание переворачиваем (рабочая нить обвивает последнюю непровязанную петлю ) и на правую спицу надеваем маркер.

8 : (вяжем светло-бирюзовой) кромочная, лицевыми до конца ряда.

9 : изнаночный ряд/ (вяжем светло-бирюзовой) кромочная, 4 лиц, далее не довязывая до конца ряда вязание переворачиваем (рабочая нить обвивает последнюю непровязанную петлю ) и на правую спицу надеваем маркер.

10: (вяжем светло-бирюзовой) кромочная, лицевыми до конца ряда.

11: изнаночный ряд/ (вяжем светло-бирюзовой) кромочная, 1 лиц., далее не довязывая до конца ряда вязание переворачиваем (рабочая нить обвивает последнюю непровязанную петлю ) и на правую спицу надеваем маркер.

12: (вяжем светло-бирюзовой) кромочная, лицевыми до конца ряда.

13: изнаночный ряд/ (вяжем светло-бирюзовой) кромочная, лицевыми до конца ряда. Резиночки в процессе вязания ряда перекидываем с левой спицы на правую.



Т.е. мы укорачивали светло-бирюзовый участок на: 40, 6, 5, 4, 3 петли. Вот что у нас получилось:

Далее бирюзовую нить отрезаем (соответственно закрепив) и вяжем два ряда (лицевой и изнаночный)основным цветом, не забывая перекидывать резиночки с левой спицы на правую.

Присоединяем третий цвет ( у меня это - ярко-голубой).



1 : (вяжем ярко голубой)лицевой ряд до конца.

2 :изнаночный ряд/(вяжем ярко голубой) кром, 39 изнаночных, далее не довязывая до конца ряда вязание переворачиваем (рабочая нить обвивает последнюю непровязанную петлю ) и на правую спицу надеваем маркер.

3 : (вяжем ярко голубой) кром, изнаночные петли ДО МАРКЕРА, маркер снимаем, обвиваем рабочей нитью непровязанную петлю, которая шла за маркером, вязание переворачиваем.

4 : изнаночный ряд/(вяжем ярко голубой) изнаночные, не доходя до маркера 6 петель надеваем новую резиночку (не забывая обвить рабочей нитью непровязанную петлю предыдущего ряда.

5 : (вяжем ярко голубой) кром, изнаночные петли ДО МАРКЕРА, маркер снимаем, обвиваем рабочей нитью непровязанную петлю, которая шла за маркером, вязание переворачиваем.

6 : изнаночный ряд/(вяжем ярко голубой) изнаночные, не доходя до маркера 5 петель надеваем новую резиночку (не забывая обвить рабочей нитью непровязанную петлю предыдущего ряда.

7: (вяжем ярко голубой) кром, изнаночные петли ДО МАРКЕРА, маркер снимаем, обвиваем рабочей нитью непровязанную петлю, которая шла за маркером, вязание переворачиваем.

8: изнаночный ряд/(вяжем ярко голубой) изнаночные, не доходя до маркера 4 петель надеваем новую резиночку (не забывая обвить рабочей нитью непровязанную петлю предыдущего ряда.

9 : (вяжем ярко голубой) кром, изнаночные петли ДО МАРКЕРА, маркер снимаем, обвиваем рабочей нитью непровязанную петлю, которая шла за маркером, вязание переворачиваем.

10: изнаночный ряд/(вяжем ярко голубой) изнаночные, не доходя до маркера 3 петель надеваем новую резиночку (не забывая обвить рабочей нитью непровязанную петлю предыдущего ряда.

12: (вяжем ярко голубой) кром, изнаночные петли ДО МАРКЕРА, маркер снимаем, обвиваем рабочей нитью непровязанную петлю, которая шла за маркером, вязание переворачиваем.

13: изнаночный ряд/ (вяжем ярко-голубой) кромочная, лицевыми до конца ряда. Резиночки в процессе вязания ряда перекидываем с левой спицы на правую.

Второй цветной участок готов:

Далее бирюзовую нить отрезаем (соответственно закрепив) и вяжем два ряда (лицевой и изнаночный)основным цветом ( у меня темно-синий), не забывая перекидывать резиночки с левой спицы на правую.

Присоединяем четвертый цвет ( у меня это - бирюзово-зеленый).



1 : (вяжем бирюзово-зеленый)лицевой ряд до конца.

2 : изнаночный ряд/(вяжем бирюзово-зеленый) изнаночные до конца ряда.

3 : (вяжем бирюзово-зеленый)лицевой ряд до первого маркера. Маркер снимаем, а вязание переворачиваем.

Повторяем 2 и 3 ряд пока не снимем все маркеры.

4 : изнаночный ряд/(вяжем бирюзово-зеленый) изнаночные до конца ряда.Полотно выровнялось по высоте.

Таким образом вяжем дальнейшие цветные участки. Располагаем их по вкусу. Длину и высоту цветных участков можно менять как угодно.

При таком способе поворота остаются дырочки. Лично мне они нравятся, можно их обыграть шнуровкой.

но если не хотите дырочки, то поворот осуществляется так: работу повернуть и на правую спицу сделать 1 накид, а при дальнейшем провязывании следующий изнаночный ряд провязать до 1-го накида, накид перевести на вспомогательную спицу, следующую петлю снять как изнаночную, нить протянуть перед петлей. Затем накид со вспомогательной спицы перевести на левую спицу и снятую петлю вернуть на левую спицу. Эту петлю и накид провязать вместе изнаночной