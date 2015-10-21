Сочные яблоки, воздушный мякиш и

вкусная хрустящая кунжутно-сахарная корочка....

Ингредиенты на форму 24 см:

Мука — 240 г

Разрыхлитель — 5 г

Молоко — 125 г

Сливочное масло — 60 г

Сахар — 150 г

Яйца — 3 шт.

Соль — 1 щепотка

Средние яблоки — 5 шт.

Кунжут — для посыпки

Приготовление:

Сахар поделить на 3 части. Яйца разделить на белки и желтки. В белки и желтки (разные чашки) добавить сахар,

взбить венчиком. 3-я часть сахара пойдёт на присыпку пирога. В муку добавить разрыхлитель и соль, просеять.

В мучную смесь ввести взбитую желтковую массу, перемешать, ввести белковую массу, перемешать, добавить

молоко, затем 1/2 часть растопленного и охлажденного сливочного масла, перемешать. Тесто готово. Форму для

выпекания смазать сливочным маслом. 3 яблока (можно вместе с кожурой) нарезать мелкими кубиками, уложить на

дно формы, выложить сверху яблок тесто, на тесто сверху выложить остальные яблоки, нарезанные на тонкие

дольки. Сверху вылить оставшееся растопленное сливочное масло, присыпать пирог оставшимся сахаром и

кунжутом. Выпекать при 200 ºС приблизительно 30–40 минут до красивой румяной корочке, проверить сухой

зубочисткой на готовность.

Приятного аппетита!