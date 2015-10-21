Ингредиенты:

500 г свиной вырезки,

50 г жидкого меда,

40 мл лимонного сока,

40 г зерен горчицы,

20 г растительного масла,

4 зубчика чеснока,

соль,

перец

итальянские травы

Приготовление:

Смешать все ингредиенты для маринада. Натрите свиную вырезку маринадом. Маринуйте мясо 2 часа в

холодильнике. Разогрейте духовку до 250 градусов. Упакуйте вырезку герметично в 2 слоя фольги и отправьте

в духовку на 10 минут. Снизьте температуру до 180 градусов и запекайте мясо еще 20 минут. Разверните фольгу

и дайте мясу подрумяниться еще 15 минут. Можно подавать и горячей и холодной.