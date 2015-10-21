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Пряная свинина с медом

Вторник, 13 Августа 2024 г. 08:26 + в цитатник

Пряная свинина с медом

Ингредиенты:
500 г свиной вырезки,
50 г жидкого меда,
40 мл лимонного сока,
40 г зерен горчицы,
20 г растительного масла,
4 зубчика чеснока,
соль,
перец
итальянские травы
Приготовление:
Смешать все ингредиенты для маринада. Натрите свиную вырезку маринадом. Маринуйте мясо 2 часа в
холодильнике. Разогрейте духовку до 250 градусов. Упакуйте вырезку герметично в 2 слоя фольги и отправьте
в духовку на 10 минут. Снизьте температуру до 180 градусов и запекайте мясо еще 20 минут. Разверните фольгу
и дайте мясу подрумяниться еще 15 минут. Можно подавать и горячей и холодной.
Приятного аппетита!
Рубрики:  рецепты
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