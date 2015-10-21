Ингредиенты:

Тесто:

Мука - 320 г

Сливочное масло - 100 г

Сахар - 100 г

Яйца - 1 шт.

Сметана 15 % - 150 г

Разрыхлитель - 10 г

Соль - 1 щепотка

Яичный желток - 1 шт.

Начинка:

Творог 9% - 350 г

Сахар - 50 г

Изюм - 1 горсть

Яичный желток - 1 шт.

Мука - 1 ст. л.

Ванильный сахар - 15 г

Приготовление:

Мягкое сливочное масло, соль и сахар взбить миксером. Добавить сметану и яйцо, взбить. Всыпать просеянную

с разрыхлителем муку и замесить тесто. Тесто убрать в холодильник на полчаса. Начинка. Смешать творог с

сахаром, ванильным сахаром и мукой. Добавить желток и изюм и перемешать до однородной массы. Стол посыпать

мукой. Раскатать тесто в пласт, вырезать кружочки по 8 см, толщиной 1 см немного раскатать и положить на край

теста начинку и закрыть второй половиной теста. Выложить заготовки на противень, смазать желтком и

отправить в разогретую до 180 С духовку на 25-30 минут.