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Сочники с творогом и изюмом

Воскресенье, 28 Июля 2024 г. 06:01 + в цитатник

​Сочники с творогом и изюмом

Ингредиенты:
Тесто:
Мука - 320 г
Сливочное масло - 100 г
Сахар - 100 г
Яйца - 1 шт.
Сметана 15 % - 150 г
Разрыхлитель - 10 г
Соль - 1 щепотка
Яичный желток - 1 шт.
Начинка:
Творог 9% - 350 г
Сахар - 50 г
Изюм - 1 горсть
Яичный желток - 1 шт.
Мука - 1 ст. л.
Ванильный сахар - 15 г
Приготовление:
 Мягкое сливочное масло, соль и сахар взбить миксером. Добавить сметану и яйцо, взбить. Всыпать просеянную
с разрыхлителем муку и замесить тесто. Тесто убрать в холодильник на полчаса. Начинка. Смешать творог с
сахаром, ванильным сахаром и мукой. Добавить желток и изюм и перемешать до однородной массы. Стол посыпать
мукой. Раскатать тесто в пласт, вырезать кружочки по 8 см, толщиной 1 см немного раскатать и положить на край
теста начинку и закрыть второй половиной теста. Выложить заготовки на противень, смазать желтком и
отправить в разогретую до 180 С духовку на 25-30 минут.
Приятного аппетита!
Рубрики:  рецепты
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